9 meilleurs verres à vin bon marché 2021 – Verres à vin abordables et jolis

Elena Rycova

Écoute, je suis le genre de personne qui aime leurs articles ménagers comme ils aiment leur alcool : bon et pas cher. Bien sûr, je suis peut-être un peu biaisé, mais ce sont les meilleurs types de personnes dans la vie ! Ils ne sont pas vraiment pointilleux, mais ils savent comment en avoir pour leur argent, tout en ayant l’air bougie sur un budget, bien sûr. Et, comme je l’ai dit, si vous aussi, vous refusez de laisser tomber l’argent sur des choses comme l’alcool et le vin, alors vous n’avez probablement aucun intérêt à dépenser beaucoup d’argent pour des choses comme des verres à vin. Heureusement pour vous, j’ai rassemblé un tas des meilleurs verres à vin bon marché dans le RN sauvage qui ont non seulement des étiquettes de prix incroyablement bon marché, mais semblent également être luxueux.

Ci-dessous, vous trouverez un assortiment de verrerie chic et abordable — y compris ceux qui sont à tige, sans tige et même roses (!!) – qui fonctionneront pour les vins rouges, les vins blancs, le rosé et le champagne. Je prendrais un ensemble dès que vous le pouvez, étant donné que certains d’entre eux coûtent moins de 20 $! Ce n’est pas une blague !!

Et PS jeSi vous êtes sur ce ~ flux de vin ~ pour le moment, je vous suggère fortement de vérifier du vin bon marché et délicieux fait par nous vraiment (Team Cosmo 4 life) et rejoindre quelques clubs de vin !

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous

1

ce chouchou d’Amazon

Verres à vin sans pied (lot de 4) Amazon Basics amazon.com

16,79 $

Si vous aimez la barre oblique sans tige et que vous n’aimez tout simplement pas le matériel de maintien supplémentaire, procurez-vous ces jolies lunettes qui sont vraiment bon marché.

deux

ce super bon marché

Verres à vin tout usage, ensemble de 8

Soyons réalistes ici : tout ce qui est d’Amazon qui a une note élevée et un prix extrêmement abordable est probablement aussi bon qu’un article bougie. Comme ces mauvais garçons ici ! HUIT verres à vin à moins de 20$ avec des critiques élogieuses ?! Amazeee.

3

cet ensemble de grandeur

Verres à vin rouge Nattie, lot de 8 Crate & Barrel Crate & Barrel

27,95 $

Optez pour le look d’un restaurant étoilé au guide Michelin–mais à petit budget, avec cet ensemble de verres à vin de huit packs. (IMO, FWIW, la forme tulipe ajoute une ~ fahncy ~ flair).

4

cette célébrité

Ensemble de verres à vin blanc, 12 pièces Collection Martha Stewart macys.com

17,99 $

Faites toujours confiance à Martha Stewart pour proposer des articles ménagers de haute qualité à bas prix ! Cet ensemble de verres à gorge comprend 12 (!!) pièces que vous pourrez sortir lors de votre prochain dîner. Tout le monde vous demandera aussi d’où vous les avez eu.

5

cette fantaisie

Verres à vin rouge en cristal Stlzle Lausitz wayfair.com

39,99 $

Comment ne pas être convaincu d’acheter un service de verres à vin avec une note de cinq étoiles ? De plus, il est impossible de ne pas être fasciné par son look fabuleux en forme d’entonnoir.

6

ce pack de valeur

Flûte Value, 6PK Luminarc totalwine.com

11,99 $

Oui, tu ne rêves pas. Cela dit en effet six flûtes pour environ 12 buckeroos. J’en aurais deux à trois paquets juste pour profiter de cette offre sauvage.

7

cette chic

Blodgett Tritan Hammer Verre à vin, ensemble de 4 House of Hampton wayfair.com

24,99 $

Vous supposeriez que des lunettes avec un design seraient vraiment coûteuses, mais pas ces bébés!

8

cette jolie

Verres teintés roses à monture dorée, Set de 2

Rose. Vin. Lunettes. JE RÉPÈTE : Rose ! Vin! Lunettes !! Et ils sont en vente en ce moment aussi.

9

cet ensemble lumineux

Verres à pied coupe à champagne, lot de 2 {Lavande) Verre coloré Estelle estellecoloredglass.com

85,00 $

D’accord, oui, ce sont des biiiit à l’extrémité la plus chère du spectre – mais, ils sont super mignons et lavande (c’est-à-dire, ce sont en quelque sorte une trouvaille rare). La meilleure partie est qu’ils sont soufflés à la main par des artisans verriers en Pologne.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous