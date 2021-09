9 mesures marketing que vous devez suivre pour générer des résultats entrants

Nous vivons à une époque où il est devenu courant de tout suivre : votre sommeil, vos pas, vos macros. Et cette méthode de garder un œil sur les détails est ensuite utilisée pour prendre des décisions basées sur les données : se coucher une heure plus tôt, faire une promenade pendant votre pause déjeuner, ajouter plus de quinoa à votre alimentation. Pourquoi? Car pour savoir où l’on va, il est bon de savoir exactement où l’on est.

Ce même sentiment s’applique à toute entreprise. Vous savez probablement quels sont vos profits et vos pertes, le coût de la masse salariale, les frais généraux et quels éléments sont déductibles d’impôt. Mais connaissez-vous bien vos indicateurs marketing ? Après tout, vous pourriez fournir les meilleurs biens ou services depuis l’invention d’Internet, mais si personne ne le sait, le succès peut être lent à venir.

Que sont les indicateurs marketing ?

Les métriques marketing sont le moyen de mesurer les progrès de vos efforts marketing. C’est parce que le succès ne se produit pas du jour au lendemain, et vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les clients affluent à votre porte à la seconde où vous lancez une nouvelle campagne. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez simplement croiser les doigts et espérer le meilleur. Les mesures de suivi vous montreront si cette aiguille se déplace lentement mais sûrement vers votre objectif final, ou si vous devez revoir certains aspects de votre stratégie marketing.

via GIPHY

Pourquoi les mesures marketing sont si importantes

Les indicateurs marketing vous permettent de savoir si vous êtes sur la bonne voie pour obtenir un bon retour sur investissement de vos efforts marketing, ou si vous perdez votre temps et votre argent. Par exemple, si votre objectif est d’augmenter vos revenus de 30 % d’ici la fin du trimestre, la seule façon de savoir si vous êtes sur la bonne voie est de regarder les chiffres au fil des semaines : combien de visiteurs supplémentaires êtes-vous sur le site Web obtenir? Combien de leads vous contactent ? Combien de ventes concluez-vous ?

Avoir une liste de métriques pertinentes à suivre présente plusieurs avantages :

Assure l’efficacité des campagnesIdentifie les tendances et les informations que vous pourriez autrement manquerVous donne suffisamment de temps pour pivoter et essayer autre chose avant de gaspiller de l’argentVous permet de savoir si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifsFournit à votre équipe des idées basées sur les données pour les prochaines étapesMaximise votre retour sur investissement investissementCrée une feuille de route pour les futures campagnes

À quelle fréquence devez-vous suivre les analyses de marketing entrant

La réponse à cette question est que cela dépend. Réponse odieuse, nous le savons. Mais la réalité est que toutes les métriques ne sont pas égales. Certains d’entre eux commenceront à montrer des changements presque immédiatement, tandis que d’autres auront besoin de temps pour gagner du terrain. Et si vous regardez les plus lents tous les jours, vous aurez l’impression que vous pourriez aussi bien abandonner.

Mesures à suivre quotidiennement

Vous voudrez peut-être suivre le nombre de visiteurs qui accèdent quotidiennement à votre site Web. De la même manière, vous voudrez connaître leur source : recherches organiques sur Google, publications sur les réseaux sociaux, publicités PPC, e-mails marketing ou backlinks.

Mesures à suivre chaque semaine

Chaque semaine, vérifiez le taux de clics sur tous vos appels à l’action – dans les e-mails marketing, les blogs et le matériel promotionnel. Cela vous donnera une idée de leur capacité à susciter l’intérêt de votre public cible. Si ce n’est pas le cas, modifiez-en quelques-uns avec un texte alternatif pour voir s’ils fonctionnent mieux.

Mesures à suivre mensuellement

Chaque mois, vous devriez vérifier votre classement sur les pages de résultats de recherche Google (SERP) pour tout nouveau contenu marketing. Cela inclut les blogs, les livres électroniques, les webinaires et tout ce qui concerne votre campagne la plus récente.

Cela dit, ces mesures ne sont que la pointe de l’iceberg. Comme vous le verrez ci-dessous, en fonction de vos campagnes et de vos objectifs spécifiques, vous souhaiterez examiner d’autres éléments afin d’avoir une image complète.

via GIPHY

Comment configurer le suivi des analyses marketing

Une fois que vous savez quelles mesures suivre, ce sont vos indicateurs de performance clés (KPI). Et avec le bon outil de reporting, comme celui du Marketing Hub de HubSpot, vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisables. C’est crucial, car (a) vous voulez uniquement suivre ce qui vous concerne et (b) vous voulez quelque chose de facile à comprendre.

Pour configurer le suivi des analyses marketing à l’aide du Hub Marketing de HubSpot, vous devrez installer un code de suivi sur votre site Web afin de pouvoir surveiller le trafic. Pour ce faire, suivez ces étapes :

Cliquez sur l’icône Paramètres dans la barre de navigationCliquez sur Suivi et analysesCliquez sur Code de suiviCopiez et collez le code d’intégrationSuivez les instructions de la base de connaissances de HubSpot pour savoir comment installer le code sur votre site Web en fonction de sa plate-forme — WordPress, Drupal, Shopify, Magento, Joomla , Squarespace nécessitent tous des étapes différentes à suivre. Mais ne vous inquiétez pas. Ils sont tous répertoriés en détail (avec des captures d’écran utiles) pour vous guider tout au long du processus.

via GIPHY

9 métriques marketing que vous devriez suivre

Bien. Passons maintenant à tous les KPI sur lesquels vous devriez garder un œil. N’oubliez pas que si vous remarquez que les choses ne fonctionnent pas tout à fait comme vous le souhaiteriez, ce n’est pas grave. Cela implique en grande partie des stratégies de contenu, mais ils impliquent également des essais et des erreurs. Tant que vous détectez suffisamment tôt les tendances défavorables, vous pouvez l’utiliser comme panneau de signalisation pour emprunter un autre itinéraire.

1. Classement des mots clés

Avant de commencer, suivez le classement actuel de votre site Web. Utilisez des outils tels que ahrefs, moz, semrush pour voir quels sont les mots-clés les mieux classés pour chaque page Web, puis faites de même pour vérifier les performances de vos concurrents. Ensuite, utilisez les mots qui fonctionnent bien et combinez-les avec une recherche de mots clés supplémentaires afin de pouvoir mesurer comment ce changement améliore votre classement.

Une fois que vous commencez à constater une amélioration dans ce domaine, vos taux de clics devraient s’améliorer – jusqu’à 30 % si vous êtes déjà bien classé.

2. Trafic de pages

Afin de savoir si vous avez un bon site Web, les gens doivent d’abord le visiter. Et une fois qu’ils le feront, vous pourrez étudier leurs interactions avec celui-ci, de sorte qu’en fin de compte, vous puissiez augmenter votre nombre de prospects. Gardez à l’esprit qu’une fois que vous avez développé une nouvelle stratégie de contenu/campagne marketing, cela peut prendre un certain temps pour commencer à voir ces chiffres augmenter.

3. Sources de trafic

Connaître les sources qui génèrent du trafic vers votre site Web vous aide à mieux cibler votre public. Par exemple, si vous remarquez qu’une grande partie de vos visiteurs viennent de Facebook, vous saurez donner la priorité à ce canal dans vos futures campagnes. De même, si un petit nombre provient de vos e-mails marketing, vous souhaiterez optimiser cette forme de communication.

4. Comportement de l’utilisateur

Savoir comment les visiteurs interagissent avec votre site Web vous permet d’identifier les obstacles courants qu’ils rencontrent en cours de route. Cela inclut des actions telles que la profondeur de chaque page sur laquelle ils font défiler, les liens sur lesquels ils cliquent et les pages qui les amènent généralement à quitter votre site et à ne jamais revenir. Vous pouvez ensuite surmonter ces obstacles pour optimiser l’expérience utilisateur (UX).

via GIPHY

5. Taux de rebond

Le taux de rebond fait référence au pourcentage de visiteurs du site Web qui quittent peu de temps après être entrés sur votre site Web. Ces informations sont essentielles pour vous aider à déterminer si vous proposez une expérience utilisateur et s’ils trouvent votre contenu utile et pertinent pour eux. Et lorsque vous prenez cette mesure en compte, vous devez également déterminer si cela se produit le plus sur tous les appareils ou principalement sur les téléphones mobiles. Si c’est ce dernier cas, vous voudrez certainement optimiser votre site Web pour une expérience mobile.

6. Engagement

Un trafic élevé sur le site Web n’a pas de sens si les visiteurs ne s’intéressent pas à votre contenu. Vous voulez connaître leur temps moyen sur votre site, comment ils y naviguent, s’ils reviennent, les principales pages de sortie, combien de personnes lisent (et s’abonnent) à votre blog et combien vous contactent pour obtenir des informations supplémentaires. informations ou pour effectuer un achat. Tous ces facteurs sont une mine d’or pour vous aider à adapter votre stratégie de contenu – et pour ce faire spécifiquement conçus pour augmenter l’engagement. Mais vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne savez pas être cassé.

7. Conversions

Le taux de conversion est le pourcentage de visiteurs qui effectuent une action souhaitée. Il peut s’agir de personnes remplissant et soumettant un formulaire de demande, téléchargeant des offres de contenu, s’inscrivant à des webinaires, RSVP pour un événement, programmant une réunion, effectuant un achat… Plus votre tarif est élevé, plus votre stratégie marketing est efficace. Et s’il est bas, il est temps de jeter un œil au contenu que vous utilisez pour les inciter à agir.

8. Tarifs ouverts

Le marketing par e-mail est un moyen idéal pour établir une relation avec des prospects et des clients existants. C’est aussi un bon moyen d’établir la confiance. Vous pouvez entretenir ces pistes. Arroser les plantes. Montrez-leur un peu d’amour. Et il fournit un moyen de le faire à un moment qui leur convient. Ils l’ouvrent quand ils ont le temps… Le maître mot étant ouvert. S’ils ne font que supprimer vos communications, c’est un autre signe que votre stratégie de marketing par e-mail a besoin de travail. Et ce n’est peut-être pas le contenu lui-même. Cela pourrait très bien être la ligne d’objet. Mais vous devez d’abord suivre ces chiffres avant de savoir si vous devez y remédier en premier lieu.

9. Taux de clics

Votre taux de clics est le pourcentage de personnes qui cliquent sur le lien vers votre site Web (ou bouton CTA) dans vos e-mails marketing par rapport à votre taux d’ouverture. Cela vous aide à mieux comprendre votre public cible. Un faible taux de clics indique que vous ciblez le mauvais public ou que vous n’adaptez pas votre contenu à leurs désirs et besoins.

via GIPHY

Comment prendre des décisions marketing basées sur les données

Le dénominateur commun de toutes ces métriques est qu’elles vous montrent si votre stratégie de contenu fonctionne. Cela demande beaucoup plus que bien écrire. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu lors de l’optimisation de ce que vous partagez en ligne. Par conséquent, une fois que vous avez rassemblé ces métriques, utilisez ces données pour effectuer les opérations suivantes :

Priorisez vos prochaines étapes

N’essayez pas de tout réparer d’un coup. Si le trafic de votre site Web est faible et que vous modifiez les lignes d’objet, le contenu et les CTA de vos e-mails marketing ; puis modifiez le contenu de chaque page en même temps, vous ne pourrez pas évaluer avec précision la source d’amélioration.

Trouvez les bons outils

Il existe de nombreux logiciels pour vous aider à segmenter vos contacts, entretenir vos prospects, servir de système de gestion de contenu, créer des e-mails marketing attrayants, concevoir de magnifiques sites Web… Une fois que vous avez identifié ce qui doit être fait, vous pouvez commencer à rechercher vos options.

Planifiez votre stratégie

Une fois que vous avez clairement défini vos objectifs, vous voulez une feuille de route sur la façon d’aller d’un point A à un point B. Vous devez peut-être faire des études de marché supplémentaires, développer une personnalité d’acheteur, effectuer un audit de site Web, proposer un calendrier éditorial cohérent, ou augmentez votre présence sur les réseaux sociaux… Quoi qu’il en soit, énoncez des étapes spécifiques sur la façon dont vous prévoyez de l’accomplir.

via GIPHY

Continuez à suivre vos métriques

Continuez à suivre vos métriques marketing en accordant une attention encore plus grande à celles qui se rapportent aux éléments pour lesquels vous avez récemment mis en œuvre des changements. Comparez les nouveaux numéros aux anciens. C’est le seul moyen de savoir si vos décisions basées sur les données ont été efficaces. Si vous continuez d’essayer et que vous ne voyez toujours pas les résultats que vous souhaitez, il est peut-être temps de parler à un consultant en affaires ou de rechercher des services de marketing numérique.

Attribuer à tout une valeur numérique est là pour rester. Et franchement, c’est la meilleure façon de guider votre entreprise vers le succès.