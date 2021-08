9 métriques SEO importantes à suivre (+ comment les améliorer)

L’un des avantages du marketing numérique (par rapport au marketing hors ligne traditionnel) est que vous pouvez mesurer presque toutes les parties de votre stratégie. Des outils gratuits tels que Google Analytics fournissent des informations complètes sur les performances de votre site Web, de sorte que vous ne soyez jamais informé si vos efforts de référencement donnent les bons résultats.

Mais les points de données sont si étendus que pour de nombreuses entreprises, le problème n’est pas un manque de données, mais plutôt de déterminer sur quelles mesures SEO se concentrer.

Dans cet article, je vais vous expliquer

Neuf des métriques SEO les plus importantes et ce qu’elles signifient. Deux métriques à ignorer (ou à regarder sous un angle différent). Où les trouver dans Google Analytics et comment les améliorer

Lorsque vous suivez les bonnes mesures, vous pouvez obtenir une image précise de vos performances, améliorer continuellement votre stratégie et, en fin de compte, augmenter les classements et le retour sur investissement.

9 métriques SEO importantes à suivre

Lors de l’évaluation du succès de votre stratégie de référencement, il existe des mesures quasi infinies que vous pouvez surveiller. Pour vous aider à vous concentrer sur les bonnes mesures, quelle que soit la nature de votre entreprise, voici les neuf principales mesures de référencement et comment les suivre.

1. Trafic organique

Commençons par l’évident. Le trafic organique est le trafic que vous obtenez des pages de résultats des moteurs de recherche (SERP) sans payer pour le placement d’annonces.

Votre trafic global peut provenir de plusieurs sources (moteurs de recherche, réseaux sociaux, recherches directes, autres sites), et le fait de vous concentrer sur le trafic organique montre la visibilité de votre site Web dans la recherche de mots clés liés à votre entreprise et votre niche. Donc, si votre stratégie de référencement fonctionne, le nombre de visiteurs que vous gagnez à partir des résultats de recherche devrait augmenter régulièrement.

Pour suivre le trafic organique dans Google Analytics, connectez-vous à votre tableau de bord et sélectionnez « Ajouter un segment » dans la vue d’ensemble de l’audience par défaut.

Sélectionnez « Trafic organique » et appuyez sur « Appliquer ».

Vous pouvez désormais afficher le trafic organique en pourcentage du trafic total.

2. Taux de clics (CTR)

Votre taux de clics organique indique le pourcentage de personnes qui visitent votre site Web après être tombées sur vos pages Web dans les SERP. Ainsi, si 1 000 internautes voient votre page dans les résultats de recherche et que 100 personnes accèdent à votre site Web, votre CTR pour cette page est de 10 %.

Le CTR organique montre à quel point votre annonce (avec le titre, la méta description et l’URL) attire votre public et à quel point elle parvient à attirer son attention.

Si votre CTR est faible, cela peut signifier que votre titre ou méta-description n’est pas attrayant, ou que le contenu n’est pas pertinent par rapport à ce que recherche l’utilisateur. Voici quelques façons d’améliorer votre CTR organique.

Vous pouvez surveiller le CTR directement dans Google Search Console sous l’onglet « Performance ».

Affichez le CTR par page, requête ou appareil. En particulier, la surveillance du CTR par page fournit des informations précieuses sur le contenu qui n’apporte pas suffisamment de clics via les SERP.

Découvrez d’autres façons d’utiliser Google Search Console pour améliorer votre référencement.

3. Taux de sortie

Comme son nom l’indique, les pages de sortie sont les dernières pages que vos visiteurs consultent avant de quitter votre site Web.

Vos principales pages de sortie sont celles qui incitent les gens à se désintéresser de votre site Web et à aller ailleurs. Ce sont des zones de votre site Web où la plupart des visiteurs tombent, il est donc important de suivre vos principales pages de sortie.

Donc, si vous voyez qu’une grande partie de votre trafic part après avoir visité une page spécifique, cela peut suggérer que la page ou son contenu a besoin de fonctionner.

Pour suivre le pourcentage de sortie de pages individuelles, accédez à « Comportement » > « Contenu du site » > « Toutes les pages ».

Pour réduire le taux de sortie sur vos pages, vous pouvez :

Assurez-vous que la mise en page et la structure de votre contenu sont faciles à comprendre.Incluez des liens internes clairs et des appels à l’action pour guider les visiteurs vers d’autres contenus et pages pertinents.Ajoutez du contenu de qualité, y compris des visuels (image et vidéo) pour mieux engager les visiteurs.

4. Pages par session

Mesure importante de l’engagement des utilisateurs sur le site, les pages par session indiquent le nombre de pages que vos utilisateurs visitent en moyenne avant de faire leurs adieux à votre site. Plus cette métrique est élevée, mieux c’est, car cela signifie que les gens visitent plusieurs pages et restent plus longtemps.

Dans Google Analytics, allez dans « Acquisition » > « Tout le trafic » > « Canaux » pour voir les pages par session pour chaque canal de trafic.

Si cette métrique est faible, cela peut indiquer que votre contenu n’est pas suffisamment attrayant ou pertinent pour que les visiteurs consultent d’autres pages. Ou, cela signifie que la navigation de votre site n’est pas conviviale. Les conseils mentionnés ci-dessus pour les pages de sortie supérieures sont également applicables ici.

5. Temps de chargement moyen des pages

La vitesse de votre site est un facteur de classement SEO essentiel (à la fois pour les ordinateurs de bureau et les mobiles) et peut faire ou défaire votre classement (et votre expérience utilisateur).

Le temps de chargement moyen d’une page est le temps nécessaire pour afficher l’intégralité du contenu d’une page. Vous pouvez trouver cette métrique sous « Comportement » > « Vitesse du site ». Vous pouvez ensuite voir votre temps de chargement moyen pour toutes les pages, ou vérifier les temps pour des pages individuelles.

6. Éléments essentiels du Web

Google se concentre de plus en plus sur des sites Web gratifiants qui offrent une expérience utilisateur agréable (UX) avec des classements plus élevés, et la qualité (et la rapidité) de chargement de vos pages est au cœur de l’UX.

Les métriques de performances conventionnelles telles que le temps de chargement et DOMContentLoaded se concentrent sur des détails faciles à mesurer mais ne se traduisent pas nécessairement bien par ce qui intéresse les utilisateurs. Donc, si vous vous concentrez uniquement sur l’optimisation du temps de chargement moyen de vos pages, vous pouvez vous retrouver avec un site Web qui offre toujours une mauvaise expérience utilisateur.

Et donc, Google a poussé la métrique de vitesse ci-dessus un peu plus loin en 2020 en introduisant Core Web Vitals. Ce sont des mesures de performance centrées sur l’utilisateur et servent de moyen plus granulaire et centré sur l’UX de mesurer le temps de chargement des pages.

Voici une brève description des trois Core Web Vitals selon le blog officiel de Chromium :

Délai de première entrée (FID) mesure la réactivité et quantifie l’expérience que les utilisateurs ressentent lorsqu’ils tentent d’interagir pour la première fois avec la page.Décalage de mise en page cumulatif (CLS) mesure la stabilité visuelle et quantifie la quantité de changement de mise en page inattendu du contenu de la page visible.La plus grande peinture à contenu (LCP) mesure la vitesse de chargement perçue et marque le point dans la chronologie de chargement de la page où le contenu principal de la page a probablement été chargé.

La section « Améliorations » de la console de recherche Google vous montre les performances des pages de votre site en fonction des éléments essentiels du Web. Vous pouvez également utiliser l’outil PageSpeed ​​​​Insights de Google pour accéder à ces métriques et obtenir des recommandations pour améliorer les performances de votre site.

Rendez-vous ici pour découvrir cinq façons d’améliorer vos Core Web Vitals.

7. Backlinks et domaines référents

Les backlinks sont l’un des signaux de classement les plus critiques sur Google. De plus, une étude récente portant sur plus de 11 millions de résultats de recherche Google suggère qu’il existe une forte corrélation entre les classements et le nombre de domaines référents.

Le nombre de backlinks inclut tous les liens provenant de sources externes pointant vers votre site, tandis que les domaines référents représentent le nombre de domaines uniques à partir desquels vous avez des liens entrants.

La qualité des backlinks compte plus que la quantité. Dix liens de domaines de haute qualité et faisant autorité ont plus de valeur que 100 backlinks de domaines de qualité moyenne ou faible. De plus, bien que chaque lien que vous créez puisse aider votre référencement, les liens provenant de nouveaux domaines référents sont généralement plus puissants que les liens provenant de domaines déjà liés à vous.

Ahrefs est un excellent outil de référencement pour garder une trace de vos backlinks et domaines référents. Vous pouvez voir la liste des sites Web qui vous renvoient, les pages vers lesquelles ils renvoient et la classification de ces domaines référents.

8. Meilleurs mots-clés classés

Pendant que vous travaillez à l’optimisation de votre site Web pour le classer pour vos mots-clés cibles, il est judicieux de surveiller l’évolution de votre classement pour ces mots-clés.

En connaissant les mots-clés pour lesquels vous vous classez, vous avez une idée de votre part de visibilité de recherche organique actuelle et pouvez décider de vous concentrer sur une optimisation supplémentaire pour ces mots-clés ou de cibler d’autres mots-clés pour lesquels vous souhaitez vous classer mais ne le sont pas encore.

Vous pouvez suivre vos mots-clés classés à l’aide d’un outil de suivi de position comme SEMrush. Le rapport sur les positions de recherche organique présenté ci-dessous vous aide à surveiller les changements de classement au fil du temps et à voir comment votre visibilité globale de la recherche s’améliore.

9. Pages explorées par jour

Un taux d’exploration rapide signifie que les robots d’exploration de Google peuvent indexer votre site facilement et rapidement, améliorant ainsi vos chances d’obtenir un classement plus élevé sur les SERP.

Dans Google Search Console, vous pouvez voir combien de pages Googlebot explore chaque jour (au cours des 90 derniers jours) en accédant à Paramètres > Statistiques d’exploration.

Si vous avez des centaines de pages et que seul un pourcentage d’entre elles sont explorées, cela peut indiquer un problème avec votre budget de crawl. Googlebot n’explorera pas l’intégralité de votre site Web s’il doit consommer trop de ressources système pour le faire.

Bien qu’un taux d’exploration accru ne conduise pas nécessairement à de meilleurs classements, il s’agit d’une métrique de référencement technique qui mérite d’être suivie et optimisée.

2 métriques SEO à ignorer

Avec autant de données disponibles dans les outils d’analyse modernes, il est tentant de tout considérer comme des KPI pour obtenir une image plus complète. Mais les données mal utilisées peuvent être trompeuses. Voici quelques mesures que vous devriez ignorer ou examiner différemment.

1. Conversions

Celui-ci est certainement discutable, mais simplement regarder le nombre de conversions sur votre site Web dans un laps de temps spécifique comme mesure des performances de votre site pourrait être une erreur. C’est parce que les conversions ne transmettent pas toute l’histoire.

Par exemple, si 10 visiteurs ont acheté quelque chose sur votre site Web hier, mais que seulement quatre l’ont fait aujourd’hui, votre site Web se porte-t-il mal aujourd’hui ? Pas nécessairement. Si les produits vendus aujourd’hui sont plus chers que ceux que vous avez vendus hier, ou si la valeur totale de la commande est supérieure à celle d’hier, le nombre de conversions donne une impression inexacte de la qualité de votre site.

De plus, une conversion peut signifier différentes choses pour différents sites Web, du remplissage d’un formulaire de newsletter à l’inscription à un webinaire. Et tout cela ne se traduit pas par un revenu pour votre entreprise. Vous pouvez donc avoir un nombre impressionnant de conversions sans en tirer de revenus.

En termes simples, les conversions en référencement peuvent signifier beaucoup de choses en plus d’un achat. Et si cela ne génère finalement pas de revenus, cela ne devrait pas être une mesure principale à suivre.

2. Taux de rebond

Le taux de rebond est le pourcentage de visiteurs qui quittent votre site après avoir visité une seule page. Cela signifie que le visiteur n’a cliqué sur aucun lien interne pour afficher d’autres pages de votre site Web.

Considérer le taux de rebond moyen à l’échelle du site comme une métrique de référencement n’est pas une bonne idée. C’est parce qu’un taux de rebond élevé peut avoir différentes significations et ne donne pas nécessairement un aperçu concret.

Bien que cela puisse indiquer un contenu non pertinent ou une mauvaise conception ou navigation, cela peut également signifier que votre contenu satisfait instantanément et complètement la requête de votre utilisateur.

Par exemple, si un visiteur atterrit de manière organique sur votre article de blog, lit l’article de haut en bas et repart satisfait des plats à emporter, il est toujours classé comme un « rebond ». En réalité, votre message a été lu complètement et a été trouvé utile par le visiteur.

Examiner cette métrique au niveau de la page est bien, mais l’utilisation du taux de rebond moyen à l’échelle du site comme métrique importante peut être trompeuse.

Source de l’image

En bref, si les taux de rebond sont si variables, vous ne pouvez tout simplement pas dire si la hausse ou la baisse du taux de rebond moyen est une bonne ou une mauvaise chose.

Commencez à suivre vos métriques SEO maintenant

Si vous ne suivez pas encore les neuf principales mesures décrites ci-dessus, il est temps de commencer. Heureusement, avec quelques outils gratuits et abordables comme Google Analytics, Search Console et Ahrefs (ou SEMrush), vous pouvez facilement suivre toutes ces mesures de référencement et commencer à apporter des améliorations continues.

Alors, préparez votre boîte à outils SEO et commencez le suivi !

