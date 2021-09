9 mystères du gala du Met, nous ne sommes toujours pas terminés

À quel point le cadre du “Met Gala” du cambriolage central du film de 2018 s’est-il rapproché d’un véritable Met Gala ? Mis à part le fait que Rihanna était là?

Eh bien, vous avez peut-être deviné que Wintour n’aurait pas fait une apparition dans un film qui faisait tout faux. Une équipe de Vogue, dont le directeur des événements spéciaux Edie kierna (également dans le film), consultés sur les détails et la séquence culminante a été tournée dans le musée même, où ils ont effectivement recréé à quoi ressemble un vrai tapis rouge Met Gala et ont emballé le faux événement avec des célébrités approuvées par Vogue, y compris Kim Kardashian, Gigi hadid et Serena Williams.

“Le bal, c’est la création d’Anna Wintour. Et cela s’est fait dès le début avec la collaboration, les conseils et l’aide de Vogue”, a déclaré le réalisateur d’Ocean’s 8 Gary Ross dit Vautour. “Anna voulait s’assurer que l’esthétique était à la hauteur de ses normes. Je lui ai présenté le design. Elle a été impressionnée et émue par cela. Et elle a dit : ‘OK, c’est à la hauteur de ce que nous faisons.'”

Il a fallu 10 jours pour tourner les scènes du Met, ce que le Metropolitan Museum of Art a autorisé entre 16 heures et 3 heures du matin.

“Nous avons pris la salle à manger exécutive et l’avons convertie en une sorte de club où les gens pouvaient passer du temps. Un tas de gens intéressants là-haut”, a révélé Ross à propos de la façon dont ils ont géré toutes les célébrités qui tournent au ralenti sur le plateau entre les prises. “Quand ils n’étaient pas devant la caméra, ils étaient à une fête amusante pour rencontrer des gens. Et nous avions un tas de bijoux Cartier qu’ils pouvaient porter s’ils le voulaient et accessoiriser avec, par exemple, des millions de dollars de bijoux.”