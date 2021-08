9 noms approuvés par le Collegium pour la Cour suprême, l’Inde pourrait avoir sa première femme CJI en 2027

in

Les noms incluent celui de BV Nagarathna de la Haute Cour du Karnataka, qui, s’il est élevé, pourrait devenir le premier CJI du pays en 2027. (Photo d’archive)

Le Collège de la Cour suprême, dirigé par le juge en chef de l’Inde NV Ramana, aurait recommandé mardi neuf noms au gouvernement pour qu’ils soient nommés juges à la Cour suprême, a rapporté l’Indian Express. Les noms incluent celui de BV Nagarathna de la Haute Cour du Karnataka, qui, s’il est élevé, pourrait devenir le premier CJI du pays en 2027.

Selon le rapport, le Collegium a recommandé les noms de deux autres femmes juges – la juge Hima Kohli, juge en chef de la Haute Cour de Telangana et la juge Bela Trivedi de la Haute Cour du Gujarat.

L’avocat principal PS Narsimha serait le premier choix du Collège pour une élévation directe à la Cour suprême. La recommandation de Narasimha intervient moins d’une semaine après le départ à la retraite du juge Rohinton F Nariman, qui n’était que le cinquième avocat de l’histoire juridique de l’Inde à être directement nommé au barreau.

Le Collegium aurait également choisi le nom du juge en chef de la Haute Cour du Karnataka, Abhay Oka, ainsi que des juges Vikram Nath et JK Maheshwari – respectivement les juges en chef des Hautes Cours du Gujarat et du Sikkim.

