9 nouveautés, des donjons aux pot-boys

Cela ressemble à un combat loyal. Capture d’écran : Bandai Namco

C’est le troisième jour de la Gamescon 2021, et plusieurs points de vente ont obtenu un aperçu détaillé du RPG en monde ouvert très attendu de FromSoftware, Elden Ring. Nous avons compilé une liste de certaines des informations les plus intéressantes issues des articles d’aujourd’hui.

Elden Ring est, bien sûr, le dernier jeu de FromSoftware, les créateurs de Dark Souls, Bloodborne et Sekiro: Shadows Die Twice. Il s’agit d’un effort de collaboration entre le directeur du jeu Hidetaka Miyazaki et le romancier fantastique George RR Martin de Game of Thrones. Martin a écrit la trame de fond du monde, la dernière d’un défilé apparemment sans fin de choses que l’auteur prévoit de faire avant de terminer Les vents de l’hiver, bon sang.

Si vous souhaitez un aperçu approfondi de tous les aspects de l’aperçu d’Elden Ring de 15 minutes présenté à certains points de vente, consultez les articles de ce matin de Polygon et Eurogamer, qui détaillent de manière exhaustive l’un des jeux les plus populaires de l’année prochaine. Si vous voulez les notes de falaise, lisez la suite.

Il y a une carte du monde. Contrairement aux tarifs From Software plus anciens et plus contenus qui obligeaient les joueurs à mémoriser leur environnement, l’échelle massive d’Elden Ring’s Lands Between garantit une carte terrestre complète, où ils pourront définir des marqueurs pour les guider vers les destinations souhaitées.Les Lands Between sont denses et dangereux. Elden Ring propose de nombreux voyages dans le monde, mais pas du genre où vous pouvez simplement définir une destination et vous promener pour prendre une collation. C’est un pays rempli de menaces et de découvertes, parsemé de donjons fabriqués à la main à explorer et rempli de créatures dangereuses. Les avant-premières d’aujourd’hui parlent de caravanes de trolls et d’attaques massives de dragons.Des donjons, des donjons partout. Les Terres Entre ou denses avec des donjons. Pas seulement les cavernes sombres et dégoulinantes que l’on attend d’un fantasme sombre, mais une grande variété de forteresses difficiles couvrant de nombreux biomes différents, comme des pics hivernaux et des royaumes sous-marins. En plus de ces petits donjons, il existe des donjons hérités, des châteaux et des fortifications massifs et complexes destinés à mettre vos compétences à l’épreuve pour la promesse d’une grande récompense.Les personnages joueurs, AKA The Ternished, ont de nombreuses armes à leur disposition. Les épées, le tir à l’arc, la magie et la furtivité ne sont que quelques-uns des outils dont dispose The Ternished pour lutter contre les menaces rencontrées dans les terres intermédiaires. Certains, comme lancer des sorts magiques et tirer des flèches, peuvent même être utilisés en étant monté sur votre Spirit Steed.Il y a aussi un peu de plate-forme. En plus de chevaucher votre fidèle destrier à double saut, le monde d’Elden Ring propose également des éléments tels que des tapis de saut, similaires à ceux trouvés dans Sekiro: Shadows Die Twice. Attendez-vous à voir votre Terni sauter sur un terrain dangereux comme un petit lapin meurtrier.Obtenir de l’aide. Faites sortir de puissants alliés des cendres du défunt pour rejoindre temporairement vos combats. En plus de la possibilité d’invoquer jusqu’à deux personnages joueurs supplémentaires à vos côtés en mode multijoueur coopératif, vous pourrez également invoquer des compagnons contrôlés par l’IA, des tanks et guérisseurs traditionnels aux petites hordes de monstres.Plusieurs façons de relever des défis : Vous tombez sur une forteresse ennemie. Prenez-vous d’assaut l’entrée principale, affrontant les défenseurs les plus puissants de l’ennemi, ou vous faufilez-vous par la porte latérale et frayez-vous un chemin vers votre objectif ultime ? Attendez-vous à voir de nombreuses vidéos amusantes de joueurs surmontant des obstacles de manière créative.Terrain familier. Bien qu’Elden Ring sonne comme le jeu le plus ambitieux de From à ce jour, les fonctionnalités et mécanismes familiers seront toujours en place. Le voyage rapide est là. Il y a une jeune femme qui aide les joueurs à gérer leurs statistiques au fur et à mesure de leur montée en puissance. Il existe même un monde central où les aventuriers se rassemblent avant de se précipiter pour se faire tuer.Les gobelins du pot pourraient être vos amis. Les pot gobelins, également connus sous le nom de Pot Boys, ont charmé les joueurs depuis leurs débuts. Les braves gens de FextraLife (via Patrick Klepek) ont utilisé l’une de leurs questions de prévisualisation pour poser des questions sur les Pot Boys et ont obtenu la réponse suivante : « Les Pot Boys… Nous espérons que les joueurs pourront explorer et trouver leurs propres réponses en ce qui concerne le Pot. Personnes. Vous êtes libre de vous lier d’amitié avec eux si vous le souhaitez, mais nous ne pouvons pas promettre que vous n’aurez pas à les écraser.

Espérons que les gens du pot soient aussi doux que nous l’espérons tous. Capture d’écran : Bandai Namco

Elden Ring est toujours sur la bonne voie pour une sortie le 21 janvier 2022 sur Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 et PC. Si vous ne vous liez pas d’amitié avec les Pot Boys, vous serez considéré comme une sorte de personne horriblement monstre.