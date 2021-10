9 nouvelles applications Android notables des trois dernières semaines, y compris Novi, Visual Story et Security Hub (02/10/21

Liens rapides

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleures nouvelles applications Android qui ont été mises en ligne sur le Play Store ou ont été repérées par nous au cours des trois semaines précédentes. Aujourd’hui, j’ai une nouvelle application de transfert d’argent de Facebook soutenue par Coinbase, une application de retouche photo et de stockage en nuage de Sony, ainsi qu’une nouvelle liste de sécurité de Google. Alors, sans plus tarder, voici toutes les nouvelles applications Android notables publiées sur le Play Store au cours des trois dernières semaines.

applications

Novi

Facebook a publié un nouveau portefeuille numérique, conçu pour que les utilisateurs puissent envoyer et recevoir de l’argent en toute sécurité à l’international. Jusqu’à présent, il n’y a pas de frais ni de majorations sur les taux de change. Les identités sont vérifiées au moyen de pièces d’identité émises par le gouvernement. Cependant, les options de retrait varient selon les pays, plus que probablement parce que cette application utilise une monnaie numérique appelée USDP, qui est adossée à 1:1 par rapport au dollar américain. Bien qu’il soit agréable de voir qu’il n’y a pas de frais, inviter Facebook en partenariat avec le gouvernement dans vos virements bancaires numériques internationaux semble être une idée douteuse. À tout le moins, Coinbase semble être impliqué. Gardez à l’esprit qu’il s’agit de la version pilote de l’application et du service, il peut donc y avoir une liste d’attente pour rejoindre.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Histoire visuelle

Sony vient de publier Visual Story, une application de service cloud pour les photographes, se concentrant sur les fonctionnalités pour ceux qui prennent des photos avec des appareils photo Sony. Supposons donc que vous photographiez un mariage et que vous souhaitez prévisualiser quelques photos sur votre téléphone. Si vous possédez un appareil photo Sony pris en charge (ILCE-1, ILCE-9M2, ILCE-7SM3, ILCE-7C, ILCE-7M3*, ILME-FX3, ILCE-9*, ILCE-7RM4A, ILCE-7RM4), vous pouvez les télécharger photos sur le stockage en nuage pour ensuite utiliser cette application pour télécharger ou afficher ces photos sur votre appareil Android. Vous pouvez même utiliser cette application pour modifier ces photos afin de créer des histoires visuelles qui peuvent ensuite être partagées via votre téléphone avec vos amis, votre famille et les médias sociaux. De plus, vous pouvez utiliser cette application comme éditeur de photos avec des photos prises sur votre téléphone ou des images que vous avez téléchargées sur le Web. Vous n’avez donc pas besoin d’un appareil photo Sony pour utiliser cette application, mais de nombreuses fonctionnalités sont utiles si vous le faites.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 21,99 $ à 52,99 $

Entretien – L’entretien de la maison en toute simplicité

L’entretien facilite le suivi de tout ce qui se trouve dans votre maison, par exemple lorsque vous avez acheté vos appareils électroménagers ou la dernière fois que vous avez rénové une salle de bain. C’est un journal des activités et des achats pour votre maison, bien qu’un abonnement mensuel de 5 $ soit requis, ce qui réduira le nombre d’utilisateurs de cette application car très peu voudront payer mensuellement pour stocker des notes qui pourraient être conservées sur papier dans une serrure boîte quelque part. C’est une belle application, mais les frais mensuels sont tout simplement trop élevés pour quelque chose que la plupart utiliseront rarement.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Dans les nouvelles d’Amazon

Inside Amazon News est une application pour les employés, et comme Amazon a tant d’employés aux États-Unis et dans le monde, ils pourraient vouloir installer une application qui offre des nouvelles à jour de l’entreprise. Vous pouvez personnaliser votre fil d’actualités, recevoir des alertes et partager des informations avec d’autres membres. Jusqu’à présent, les critiques sont positives, mais ce n’est pas comme si les employés allaient dénigrer l’application si elle pue. Heureusement, ce n’est pas le cas, si bien sur Amazon pour offrir quelque chose de précieux à tous les employés.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Centre de sécurité

Security Hub est une nouvelle version de Google, bien que l’application existe depuis un certain temps. Vous voyez, il s’agit d’une nouvelle liste Play Store pour ce qui était une application fournie avec les téléphones Pixel. Maintenant qu’elle est sur le Play Store, Google peut facilement mettre à jour l’application sans se soucier des opérateurs. Plus ou moins, c’est l’application de sécurité pour les appareils Pixel, c’est donc votre guichet unique pour vous assurer que votre compte et votre téléphone sont sécurisés.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Amazon Glow

Amazon Glow est une application liée au nouveau thingamabob d’appel vidéo du projecteur Glow d’Amazon. Fondamentalement, cette application est la façon dont vous configurez Amazon Glow, et c’est également l’application que vous utiliserez pour interagir avec ceux qui utilisent un Amazon Glow. Dites donc que votre enfant veut appeler Grandma on the Glow. Elle peut prendre l’appel sur sa tablette Android avec cette application pour ensuite interagir avec l’enfant à l’aide d’Amazon Glow via un appareil Android typique. De cette façon, les deux parties n’ont pas besoin de posséder un projecteur Amazon Glow pour interagir.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

instax Link LARGE

Si vous possédez ou envisagez d’acheter l’imprimante Fujifilm Instax Link WIDE, vous souhaiterez installer cette application car il s’agit d’une version liée qui se connecte au produit via Bluetooth pour ajuster facilement ses paramètres. Vous pouvez utiliser cette application pour modifier vos photos avant de choisir de les imprimer, ce qui en fait une version tout-en-un pour vos besoins photo lorsque vous les imprimez avec l’imprimante Instax Link WIDE de Fuji.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Configurateur de capteur extérieur Philips

Le configurateur de capteur extérieur Philips est une application liée aux capteurs de lumière de Philips, qui offre aux utilisateurs un moyen simple de configurer leurs produits Philips à détection de lumière. Plus ou moins, vous n’aurez pas besoin de cette application, sauf si vous devez configurer les nœuds Multi Sensor de Philips, et puisque cette liste est sur le Play Store, Philips peut facilement mettre à jour l’application si les utilisateurs rencontrent des bogues ou d’autres problèmes.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Services de santé

Health Services est une nouvelle version de Google, et c’est pour ceux qui utilisent le Galaxy Watch4. Cette application devrait déjà être installée sur ces appareils, et cette nouvelle liste permet à Google de mettre à jour facilement l’application sans avoir à se soucier d’une mise à jour du fabricant. Jusqu’à présent, les critiques sont médiocres, ce qui découle du fait que ce tracker est constamment coupé. Il semble donc que des mises à jour soient effectivement nécessaires, c’est pourquoi c’est une bonne chose que Google ait répertorié l’application sur le Play Store.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

