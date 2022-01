9 nouvelles applications Android notables des trois dernières semaines, y compris Tracker Detect, DINA: Personalized Weather et Matrix Code – Live Wallpaper (12/11/21

Liens rapides

Fabricant et applications de connexion

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleures applications Android mises en ligne sur le Play Store ou repérées par nous au cours des trois semaines précédentes. Aujourd’hui, j’ai une application de détection Tracker d’Apple, une application météo personnalisée et un fond d’écran animé sur le thème de Matrix pour les fans de la série de films. Alors, sans plus tarder, voici toutes les nouvelles applications Android notables publiées sur le Play Store au cours des trois dernières semaines.

Détection de traqueur

Tracker Detect est la dernière version d’application d’Apple, qui sont rares, et les critiques actuelles pour cette version soulignent précisément pourquoi. Tracker Detect est simple, il ne peut pas numériser en arrière-plan et il n’a que la capacité d’afficher tous les AirTags, pas seulement les inconnus, ce qui peut obstruer l’écran. Vous ne pouvez même pas enregistrer les balises que vous trouvez. Dans l’ensemble, c’est un effort médiocre de la part d’Apple, mais vu que bon nombre de ses versions Android font la même chose, ce n’est pas surprenant.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

DINA : Météo personnalisée

Avez-vous déjà regardé la météo sur votre téléphone et souhaité que votre application vous recommande le type de vêtements nécessaires à vos sorties ? Eh bien, DINA: Personalized Weather offre exactement cela. Cette application fournit des rapports météorologiques personnalisés qui présentent des recommandations vestimentaires, en tenant compte des conditions météorologiques locales, des attributs physiques et des habitudes personnelles. De cette façon, vous pouvez instantanément regarder votre téléphone et savoir si vous avez besoin d’une veste pour vos projets de soirée, ce qui vous permet de vous préparer plus tôt. Donc, si vous recherchez une application météo personnalisée, vous voudrez peut-être essayer DINA cette semaine.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Sleep.com : suivi du cycle de sommeil, alarme intelligente

Sleep.com est une application de Mattress Firm, une entreprise qui a tout intérêt à offrir un sommeil réparateur puisqu’elle vend des matelas. Eh bien, cette application est une sorte de tracker, et elle ne nécessite aucun équipement externe, juste un téléphone Android. L’application regorge d’informations et de conseils sur la façon de se reposer plus facilement, avec des recommandations personnalisées qui aideront idéalement votre cas d’utilisation spécifique. Malheureusement, pour une raison quelconque, vous devez soit vous connecter avec Facebook, soit créer un compte Mattress Firm, il est donc clair que Mattress Firm cherche à effectuer son propre suivi. Mieux encore, il existe des achats intégrés pouvant atteindre 49,99 $, ce qui signifie que Mattress Firm a compris comment utiliser une application pour monétiser davantage ses ventes de matelas.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 7,99 $ à 49,99 $

instax mini Evo

L’instax mini Evo de Fuji est une application liée à son appareil photo instax mini Evo. Non seulement Fuji est allergique à la capitalisation des noms propres, mais il a également un penchant pour la création d’applications liées pour contrôler ses appareils photo, et l’application instax mini Evo offre exactement cela. Vous pouvez utiliser cette application pour imprimer directement, prendre des photos à distance et transférer des images à la volée. Donc, si vous avez besoin d’un moyen simple et intuitif de contrôler votre caméra instax mini Evo à distance, alors l’application de caméra instax mini Evo est ce que vous recherchez.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

LEGO TECHNIC AR

LEGO a clairement opté pour la connexion intégrale des applications à ses gammes de jouets, et LEGO TECHNIC AR est la dernière application. Cette version particulière peut se connecter à deux modèles TECHNIC, la Formule E Porsche 99X Electric et la Ford Mustang Shelby GT500. Une fonctionnalité de réalité augmentée est incluse et vous pouvez donc piloter ces deux voitures via AR à l’aide de votre téléphone ou tablette Android. Bien que je pense que LEGO ajoute délibérément une obsolescence planifiée à ses produits avec ces applications intelligentes (ces applications existeront-elles même dans dix ans), je suis convaincu que les enfants adorent utiliser leur téléphone pour jouer avec des jouets physiques.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Station cloud LG CLOi

Apparemment, la nouvelle mode propose des moyens de vendre des robots aux gens, alors LG a lancé la CLOi Cloud Station, une application liée pour contrôler le robot CLOi de LG. Comme vous pouvez l’imaginer, vous pouvez utiliser cette application pour programmer la zone d’opération de votre bot ou simplement le contrôler à distance. Vous recevrez également des alertes, comme lorsque la batterie du bot est faible.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Fonds d’écran animés

Code matriciel – Fond d’écran animé

Il y avait pas mal de fonds d’écran animés Matrix disponibles sur Android à l’époque, mais comme les fonds d’écran animés et The Matrix sont tombés en désuétude, ces applications aussi. Eh bien, grâce à la sortie en salles de Matrix Resurrections, un développeur entreprenant a créé un tout nouveau fond d’écran en direct Matrix, et il a fière allure. Il s’agit d’une application payante, vous ne pouvez donc pas tester avant d’acheter, mais si vous choisissez de faire des folies, vous pouvez vous attendre à un ensemble complet de fonctionnalités, telles que la taille, la couleur et les paramètres de contrôle de la vitesse. Donc, si vous êtes à la recherche du dernier film Matrix, vous aimeriez peut-être charger Matrix Code sur votre écran d’accueil pour afficher votre amour de la franchise.

Monétisation: 4,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

Anniversaire de la galaxie des ombres

Nous avons la chance d’avoir trois fonds d’écran animés cette semaine, et Shadow Galaxy Anniversary est une sorte d’histoire de retour en tant que deuxième liste. Il s’agit d’un fond d’écran animé qui a été déplacé vers un nouveau moteur prenant en charge les écrans 120 Hz. C’est vrai; il s’agit d’un fond d’écran en direct qui fonctionne avec des appareils à haute fréquence d’images, ce qui est plutôt cool. C’est une application payante, et une fois achetée, quelques options sont disponibles pour personnaliser l’apparence de votre fond d’écran, de la couleur de l’ombre à la couleur de surbrillance. Pour 2 $, vous ne pouvez pas vous tromper, surtout si vous avez un appareil à haute fréquence d’images.

Monétisation: 1,99 $ / pas de publicités / pas d’IAP

Fond d’écran animé d’un nuage liquide

Nous nageons absolument dans les fonds d’écran animés dans notre dernier résumé d’applications cette semaine. Un fond d’écran animé Liquid Cloud est en effet le troisième fond d’écran animé de la rafle d’aujourd’hui, et c’est un fond d’écran animé de base qui offre des arrière-plans colorés tourbillonnants, et bien sûr, vous pouvez personnaliser ces arrière-plans par couleur, vitesse et niveau de zoom. Ce qui est génial, c’est que l’application est gratuite, il n’y a donc aucun mal à y jeter un coup d’œil.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

