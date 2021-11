9 nouvelles applications Android notables des trois dernières semaines, y compris Wacom Notes, Brainstorm: Creativity Trainer et HeyPal (23/10/21

Liens rapides

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleures applications Android et fonds d’écran animés qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou ont été repérés par nous au cours des trois semaines précédentes. Aujourd’hui, j’ai une application de notes de Wacom, une application de brainstorming gratuite et intuitive et une application d’apprentissage des langues où vous pouvez converser avec des locuteurs natifs. Alors, sans plus tarder, voici toutes les nouvelles applications Android notables publiées sur le Play Store au cours des trois dernières semaines.

applications

Remarques Wacom

Il existe des tonnes d’applications de notes disponibles sur le Play Store, mais combien proviennent officiellement de Wacom ? Si vous êtes un stan Wacom, alors peut-être que Wacom Notes vous plaira. Il s’agit d’une application conçue pour prendre des notes manuscrites et elle prend en charge les Chromebooks. Idéalement, l’application reconnaît l’écriture manuscrite afin de la convertir en texte dactylographié, et j’ai mis cela à l’épreuve. Même avec mon grattage de poulet, cela fonctionne très bien, bien qu’un abonnement à Inkspace Plus soit requis (le sous-marin est gratuit au moins). Donc, si vous êtes à la recherche d’une application de notes manuscrites précise qui peut convertir vos notes en quelque chose de plus lisible, alors pourquoi ne pas essayer Wacom Notes ? Après tout, il s’agit d’une version gratuite qui ne contient aucun achat intégré, il n’y a donc aucun mal à y jeter un œil.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Remue-méninges : formateur en créativité

Semblable aux applications de notes, il existe de nombreuses applications de brainstorming différentes disponibles sur le Play Store, il peut donc être difficile d’en choisir une, surtout si vous recherchez quelque chose de nouveau. Brainstorm: Creativity Trainer a débarqué sur le Play Store cette semaine, et c’est totalement gratuit. De plus, il a fière allure, offrant un design intuitif et facilement lisible. Donc, si vous cherchez quelque chose de simple qui ne fera pas sauter la banque afin de lancer quelques idées sous une forme visible, alors Brainstorm: Creativity Trainer vaut facilement le détour cette semaine.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Echange linguistique – HeyPal

HeyPal est une application d’apprentissage des langues où vous vous connecterez avec des locuteurs aléatoires d’une large sélection de langues pour apprendre avec une pratique pratique avec quelqu’un qui parle couramment la langue de votre choix. HeyPal appelle cela un échange linguistique, et c’est donc un peu comme les médias sociaux mélangés à une communauté qui veut enseigner et apprendre. Il existe un service de traduction dans l’application, et ceux qui enseignent peuvent s’engager avec leurs abonnés pour créer des communautés de personnes partageant les mêmes idées. Donc, si vous en avez marre des flashcards et de la mémorisation ennuyeuse, peut-être que converser avec un locuteur natif de la langue que vous souhaitez apprendre est le coup de pouce dont vous avez besoin.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

JioMeet

JioMeet est une application de visioconférence indienne qui propose des visioconférences gratuites avec jusqu’à 100 participants. L’audio et la vidéo HD sont inclus et vous pouvez participer à un nombre illimité de réunions chaque jour. Le partage d’écran est également inclus, ainsi que les réunions protégées par mot de passe. Comment JioMeet paie pour cela, je n’en ai aucune idée, mais pour l’instant, son application de visioconférence est totalement gratuite, ce qui est formidable pour nous, les utilisateurs. Nous espérons donc que l’application ne sera pas monétisée de si tôt.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Contrôleur Samsung Buds

Comme vous pouvez le deviner, il s’agit de l’application Wear pour contrôler les Buds de Samsung, et jusqu’à présent, elle ne prend en charge que la Galaxy Watch 4 de Samsung. Donc, si vous possédez une paire de Buds de Samsung tout en possédant également une Galaxy Watch 4, vous pouvez l’utiliser application pour contrôler vos écouteurs dans le confort d’un petit écran attaché à votre poignet. Nous vivons en effet dans le futur, les gens.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

SyncUP ENFANTS

Rester constamment connecté à vos enfants tout en veillant à ce qu’ils ne voient rien que vous ne voulez pas qu’ils voient sur le Web fait fureur. Les parents hélicoptères doivent être ravis. Et donc T-Mobile a une nouvelle application disponible qui offre un tas de fonctionnalités pratiques pour garder un œil sur le téléphone T-Mobile de votre enfant. Non seulement vous pouvez utiliser cette application pour limiter à qui l’enfant peut parler par SMS ou appels, mais vous pouvez également fouiner dans la liste de contacts du téléphone pour surveiller tous les appels et messages. Mieux encore, T-Mobile a gamifié l’application pour récompenser les enfants obéissants. Je veux dire, hé, qui se soucie si des applications comme celle-ci peuvent causer des problèmes de confiance à long terme avec les figures d’autorité. Les parents peuvent désormais fouiner facilement leurs enfants avec l’aide d’un grand conglomérat cellulaire.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Booster de cellule AT&T

AT&T Cell Booster est une application liée au matériel Cell Booster et Cell Booster Pro d’AT&T, deux rallonges sans fil pour ceux qui ont du mal à recevoir un signal cellulaire chez eux. Vous pouvez utiliser cette application pour enregistrer vos appareils et les configurer. Vous pouvez également vérifier votre statut en temps réel une fois connecté, et il existe même une section de dépannage pour ceux qui ne sont pas férus de technologie.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Données intelligentes

Les cartes de crédit et les banques adorent créer des applications. Smart Data est la dernière version de Mastercard. C’est une application de dépenses pour les dépenses d’entreprise, et puisque toute personne ayant une petite entreprise est considérée comme faisant partie de cette main-d’œuvre d’entreprise, il s’agit d’un service accessible à presque tout le monde. Donc, si vous dirigez votre propre entreprise et que vous utilisez un compte professionnel Mastercard pour certaines de vos dépenses, vous pouvez utiliser cette application pour consulter toutes vos dépenses lors de vos déplacements. Zut, vous pouvez même capturer des photos de vos reçus pour les saisir facilement, ce qui devrait être très utile pour ceux qui travaillent sur la route.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Fonds d’écran animés

Galice a fondo

Galicia a fondo est une application de fond d’écran en direct qui utilise des images fixes de séquences de caméra en direct dans la ville espagnole de Vigoto pour créer des fonds d’écran. L’application est gratuite et un fond d’écran gratuit est disponible par défaut, mais si vous souhaitez modifier la sélection gratuite, vous devrez regarder une annonce. C’est un peu ennuyeux, et un moyen de payer pour une expérience premium serait apprécié, mais encore une fois, ce n’est pas comme si une ou deux publicités pour créer un fond d’écran en direct cool est un gros problème. Vous pouvez même définir quelques effets de flou différents sur ces images si vous aimez les fonds d’écran minimaux.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / pas d’IAP

