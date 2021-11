9 offres de dernière minute sur les montres connectées Cyber ​​Monday qui valent la peine d’être achetées

Des dizaines d’offres de montres connectées Cyber ​​Monday sont encore disponibles à la fin de l’événement. Mais si vous êtes submergé par les options restantes, ou si vous voulez simplement un accessoire de montre pour un bas de Noël, nous sommes là pour vous montrer les meilleures offres que vous ne voudrez pas manquer avant qu’elles ne soient disparu.

Si vous êtes toujours à la recherche d’une montre connectée, nous allons garder les choses simples. Si vous possédez un téléphone Android et que vous souhaitez une montre lifestyle, consultez la Samsung Galaxy Watch 4 (50 $ de rabais) ou la TicWatch E3 (60 $ de rabais). Ce sont les deux meilleures montres connectées Android disponibles selon nos critiques, et ce sont des prix intéressants que vous verrez rarement.

Sinon, si vous êtes un fier propriétaire d’iPhone, l’Apple Watch Series 6 est à 100 $ de réduction, la meilleure offre pour une montre qui se démarque de la nouvelle Series 7.

Apple Watch Série 6 (44 mm) | 100 $ de rabais



L’excellente Apple Watch 2020 dispose d’une surveillance de la fréquence cardiaque et de l’oxygène dans le sang, d’un chipset rapide, d’un affichage permanent et de la qualité de la marque Apple, ainsi que d’applications watchOS fiables.

329 $ chez Walmart

Si vous recherchez une montre connectée de fitness à ce stade, vous n’avez probablement besoin de rien de haute technologie, nous allons donc ignorer les modèles les plus chers avec des remises importantes. Toutes les meilleures offres Cyber ​​Monday Fitbit sont toujours en ligne pour le moment, mais les acheteurs de dernière minute devraient commencer leur recherche avec le Fibit Versa 2.

C’est une montre d’entrée de gamme abordable avec un élégant écran AMOLED de 1,4 pouce, une surveillance de la fréquence cardiaque, un suivi du sommeil, une résistance à l’eau pour le suivi de la natation, 5 jours d’autonomie, Alexa intégré et NFC pour Fitbit Pay. C’est 60 $ / 33% de réduction, ce qui rend l’un des modèles les plus populaires de Fitbit beaucoup plus abordable que d’habitude.

Fitbit Versa 2 | 60 $ de rabais



Pour tout ce que la Fitbit Versa 2 a à offrir, c’est une offre assez intéressante qui vaut la peine d’en profiter. Il dispose d’une impressionnante suite de suivi de la santé et de la forme physique ainsi que de plusieurs fonctionnalités de smartwatch. Que vous utilisiez votre montre pour effectuer un paiement sans contact ou enregistrer un entraînement, vous pouvez tout faire avec la Versa 2.

Garmin fabrique les meilleures montres connectées de fitness, mais la plupart des offres Cyber ​​Monday Garmin sont toujours chères, même après des remises. La meilleure offre restante qui ne fera pas sauter la banque est sur la Garmin Forerunner 45, une montre intelligente d’entrée de gamme à 70 $ de réduction pour les prochaines heures, ramenant le prix à 130 $ plus raisonnable.

Ou, si vous voulez quelque chose de génial pour le fitness mais beaucoup plus élégant, le Garmin Lily offre tous les éléments essentiels du fitness mais est magnifique sur votre poignet, avec des tonnes de couleurs et de bandes différentes au choix.

Garmin Forerunner 45/45S | 70 $ de rabais



Les coureurs qui commencent tout juste à suivre leurs entraînements préféreront peut-être quelque chose d’un peu plus simple, comme le Garmin Forerunner 45. Lors de l’enregistrement des courses, la montre suivra votre distance GPS, votre temps, votre rythme, votre cadence et les calories brûlées. Le Forerunner 45 et le plus petit 45S sont à 70 $ de rabais.

Lys Garmin | 50 $ de rabais !



Profitez du mélange parfait de mode et de fitness avec le Garmin Lily. Il offre les fonctionnalités essentielles dont la plupart des gens ont besoin, notamment le suivi de l’activité/du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi de l’oxygène dans le sang et des notifications transparentes.

Toutes les offres de montres connectées Cyber ​​Monday ne nécessitent pas l’achat d’une vraie montre connectée ! Si vous avez pris notre rec et acheté la Galaxy Watch 4, ou si vous en possédez déjà une, certains accessoires pour celle-ci sont également en vente. Par exemple, le chargeur sans fil Fast Charge Pad DUO est actuellement à 30 % de réduction, vous pouvez donc charger deux de vos téléphones, montres ou écouteurs simultanément.

Ou, vous devriez regarder dans certains cas Spigen Galaxy Watch 4 ! Vous avez l’habitude d’acheter des étuis pour téléphones, mais les montres peuvent être tout aussi sujettes à des fissures et à des chutes si vous ne faites pas attention. Plusieurs boîtiers robustes, hybrides ou liquides sont en vente pour le Cyber ​​Monday.

Chargeur sans fil Samsung Chargeur rapide DUO | 30% de réduction



Ce chargeur Qi de 15 W gardera votre montre et un autre appareil Samsung ou compatible Qi chargés en même temps. Collez-le sur un bureau et faites en sorte que votre technologie soit toujours au top, afin que vous ne soyez jamais à court de jus au pire moment.

42 $ sur Amazon

Coques et protecteurs d’écran Spigen Galaxy Watch 4 | Jusqu’à 27% de réduction



Vous avez acheté une nouvelle montre connectée pour Cyber ​​Monday, alors assurez-vous de protéger votre investissement avec un étui robuste ou un protecteur d’écran transparent.

10-23 $ sur Amazon

Il y a aussi littéralement des milliers d’offres Cyber ​​Monday sur Amazon pour les bracelets de montres connectées, trop pour même prendre la peine de s’y connecter. Nous vous suggérons d’aller sur Amazon, de rechercher des groupes (nom de la montre intelligente ici) et de cliquer sur la case Offres Cyber ​​Monday dans le coin supérieur gauche. Vous verrez les meilleurs prix pour les bracelets de fabricants d’accessoires tiers, adaptés à la taille de bracelet en mm spécifique de votre montre.

Vous avez encore le temps d’acheter une montre connectée ou un accessoire de montre connectée avec une remise sérieuse pour le Cyber ​​Monday. Mais au moment de la publication, la plupart des sites comptent à rebours avec seulement quelques heures avant que la plupart des meilleures offres ne soient déconnectées. C’est votre dernière chance, alors allez faire du shopping !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens.