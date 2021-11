9 options de paiement sans contact pour chaque type d’entreprise

Le paiement sans contact ou les options de paiement numérique ne sont plus une question de commodité ; ils sont devenus obligatoires aujourd’hui. Avec le début de la pandémie, les entreprises ont commencé à adopter les technologies de paiement numérique comme moyen de freiner la propagation du virus en limitant l’utilisation d’espèces et d’appareils.

Maintenant, les entreprises apprennent que les options de paiement sans contact qu’elles ont adoptées pour traverser les temps difficiles seront bénéfiques longtemps après la fin de la pandémie. Ainsi, si vous dirigez une entreprise et que vous n’êtes pas encore passé aux options de paiement numérique, il est grand temps de le faire.

Dans cet article, nous explorons les meilleures options de paiement sans contact pour les entreprises. Alors, commençons!

Apple Pay

Lancé en 2014, Apple Pay est un moyen sécurisé de payer avec un iPhone et fonctionne exceptionnellement bien avec les appareils Apple. De plus, Apple Pay fonctionne avec presque tous les émetteurs de cartes ou fournisseurs de paiement. Les utilisateurs n’ont qu’à ajouter leurs cartes de crédit/débit à leurs portefeuilles mobiles, et ils pourront traiter la transaction. Les appareils utilisent la technologie NFC pour permettre des transactions sans contact dans une entreprise ou un détaillant qui accepte ce mode de paiement.

Avantages:

Touch ID, Face IDMot de passe de sécuritéSignature pour les transactions plus coûteuses

Comment configurer Apple Pay pour les entreprises

Afin de configurer Apple Pay pour une entreprise, vous avez besoin d’un terminal POS (point de vente) compatible avec le paiement sans contact. Contactez le fournisseur de paiement pour configurer le terminal et dites-lui que vous envisagez d’accepter Apple Pay. Cependant, si vous possédez déjà un NFC, cela signifie que vous êtes capable d’accepter le paiement sans contact. Dans ce cas, vous pouvez facilement configurer Apple Pay sans aucun problème.

Google Pay

Google, en 2018, a annoncé d’apporter diverses options de paiement, comme Google Wallet, Android Pay sous Google Pay. Les gens peuvent utiliser Google Pay en magasin, ainsi que dans plusieurs produits Google ou d’autres transactions. Tout ce dont ils ont besoin, c’est d’un appareil Android sur lequel Google Pay est installé. Les transactions Google Pay fonctionnent comme les transactions par carte de crédit pour les entreprises.

Avantages:

Plusieurs couches de sécuritéCode unique pour chaque transactionTechnologie de cryptage sécurisée

Comment configurer Google Pay pour une entreprise ?

Tout comme Apple Pay, Google Pay est une plate-forme de transaction numérique qui transmet les informations aux réseaux de paiement et permet la transaction. Pour accepter Google Pay en magasin, vous avez besoin d’un terminal de paiement sans contact avec un lecteur NFC. Il est recommandé de travailler avec les fournisseurs de points de vente pour vous assurer que votre entreprise est prête à accepter les paiements par contact.

GETTRX

Basé à Torrance, en Californie, GETTRX est un expert de l’industrie du traitement des paiements qui s’engage à établir la norme en proposant les packages technologiques les plus avancés. Ils s’engagent à créer de nouvelles opportunités commerciales pour les propriétaires afin de fournir des données quotidiennes susceptibles d’améliorer la position concurrentielle de l’entreprise sur le marché des paiements. Il est connu pour ses faibles frais de traitement de carte de crédit et sa plate-forme facile à configurer.

Avantages:

Protection contre la fraudePaiements rapidesFacturation facileZéro frais de traitement de carte de crédit

Comment configurer GETTRX :

Pour utiliser GETTRX, les commerçants doivent contacter les professionnels GETTRX. Ils mettront tout en place avec facilité.



Pay Pal

PayPal est une merveilleuse option de paiement numérique qui permet aux petites entreprises d’effectuer ou d’accepter facilement des paiements sans contact. Alors que PayPal est dans le secteur du paiement numérique depuis une vingtaine d’années maintenant, il a autorisé les paiements sans contact pour les commerçants en magasin en mai 2020. Pour effectuer un paiement via PayPal, il faut d’abord configurer l’application PayPal sur Android. Ensuite, ils peuvent scanner un code QR, saisir le montant et envoyer de l’argent instantanément.

PayPal propose également un matériel de lecture de chèques de carte de crédit qui permet aux clients d’effectuer des paiements sans contact. Ce matériel approuve les paiements par carte de crédit à puce.

Avantages:

Cryptage des donnéesTactiques de prévention de la fraudeLe paiement est suspendu jusqu’à ce qu’un problème soit résolu

Comment configurer PayPal pour une entreprise ?

Pour accepter les paiements sans contact via PayPal, les entreprises doivent disposer d’une application PayPal. Une fois que vous avez l’application, vous pouvez télécharger un code QR à partir de celle-ci et l’utiliser pour traiter les transactions. De même, les clients doivent également avoir l’application PayPal sur leurs appareils. La plate-forme permet également aux entreprises de commander des autocollants avec des cordons imprimés avec des codes QR, des cartes portefeuille, des présentoirs de table, etc. Ou, vous pouvez simplement le télécharger vous-même.

Bande

Stripe est un autre processeur de paiement tiers qui permet aux entreprises d’accepter facilement des transactions en ligne. Avec cette plate-forme, les entreprises peuvent accepter les paiements par carte de crédit ou utiliser les outils de développement de Stripe. Cette plate-forme est généralement utilisée pour la facturation des abonnements avec plusieurs entreprises ou détaillants SaaS qui souhaitent accepter les paiements in-app.

Stripe a une option pour accepter les paiements mobiles ; il est destiné aux grandes entreprises, cependant. Si vous devez utiliser cette plate-forme, vous aurez également besoin d’un développeur pour exploiter toutes ses fonctionnalités.

Avantages:

Outils de reporting avancésSupport multi-devisesIdéal pour les clients internationaux

Comment configurer Stripe pour une entreprise ?

Accepter les paiements et transférer de l’argent à l’échelle mondiale est assez simple avec les puissantes API et solutions logicielles de Stripe. Il vous suffit de créer un compte et vous êtes prêt à commencer à accepter les paiements. Stripe propose également des packages personnalisés aux entreprises, comme le commerce électronique, les marchés, et plus encore !

Silex

Flint est une merveilleuse plate-forme numérique permettant aux petites entreprises d’effectuer des paiements par carte de crédit via la technologie de balayage virtuel. Il utilise un scanner basé sur l’appareil photo d’un appareil intelligent qui capture le numéro de la carte, la date d’expiration sans nécessiter d’équipement supplémentaire. Toutes les ventes effectuées via Flint sont traitées comme des transactions CNP (carte non présente). La plateforme propose également différents forfaits mensuels pour les entreprises ; vous pouvez choisir celui en fonction de vos besoins.

Avantages:

Aucun matériel requis Facture intégréeAucun minimum mensuel

Comment mettre en place Flint pour une entreprise ?

Flint propose des forfaits gratuits, professionnels et d’entreprise aux entreprises qui souhaitent accepter les paiements sans contact. Ses tarifs sont comparables à ceux de la plupart des autres options de commerce électronique (pay-as-you-go). Ils ont un forfait gratuit qui offre un traitement illimité au point de vente mobile, 10 clients dans la base de données clients et 10 factures/an. De plus, vous pouvez également choisir un plan de niveau pro ou entreprise.

PaySimple

PaySimple est un autre bon choix pour les petites entreprises, doté de toutes les fonctionnalités requises pour une transaction de paiement sécurisée. Avec cette option de paiement, vous pouvez accepter les paiements par carte de crédit et par carte de débit, et elle permet aux petites entreprises d’envoyer rapidement des factures aux clients. En outre, il existe également une option pour ajouter un lecteur de carte de crédit pour Android.

Avantages:

Aucun frais d’installation ou de demandeBon pour les industries de servicesPages de paiement personnalisablesOutils d’abonnement et de facturation

Comment configurer PaySimple pour une entreprise ?

Tout d’abord, vous devez vous inscrire à la plate-forme. Ensuite, un compte marchand avec un processeur vous sera attribué. Ou, la plateforme combine une solution de paiement mobile avec un MSP (fournisseur de services marchands). Ainsi, si vous souhaitez des fonctionnalités de facturation avancées, c’est une excellente solution. Vous pouvez choisir entre deux plans, c’est-à-dire Enterprise et Pro.

Carré

Square fait partie des solutions de paiement numérique les plus populaires et est connu pour ses frais peu élevés, sa plate-forme facile à configurer et ses paiements rapides. Si vous possédez une petite entreprise et que vous avez besoin d’un moyen rapide et convivial d’accepter des fonds, Square Cash est le meilleur choix. La plate-forme accepte presque toutes les principales cartes de crédit et fonctionne sur iPhone, ainsi que sur les appareils Android.

Avantages:

Fonctionnalités uniquesSystème de paiement inclusIdéal pour les utilisateurs à faible volumeTarif forfaitaire

Comment configurer Square Cash pour une entreprise ?

Pour accepter les paiements via Square, vous avez besoin d’un lecteur de carte de crédit gratuit Square qui fonctionne avec l’application gratuite Square Point of Sale. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire à Square, et ils déposeront votre lecteur de carte par la poste. Que ce soit Visa, MasterCard ou American Express ; Square vous garantit des prix clairs et des transferts rapides.

Venmo

Venmo, une société de paiement mobile détenue par PayPal, a lancé de nouveaux outils, comme Venmo, pour les entreprises. Cette plateforme propose des paiements sans contact avec un code QR spécifique à l’entreprise. Ce qui rend cela unique, c’est qu’il s’agit d’une plate-forme de style social. La meilleure chose est que le contenu de la plate-forme comprend également des critiques. Ainsi, les clients peuvent lire les avis pour faire le bon choix.

Avantages:

Cryptage pour protéger les informationsTransactions via une application, paiements en ligne et sans contact Fonctionnalités de sécurité au sein de l’application

Comment configurer Venmo pour une entreprise ?

Un homme d’affaires qui souhaite accepter les paiements sans contact via Venmo doit avoir un profil d’entreprise. Cependant, les grands hommes d’affaires peuvent s’inscrire à un profil d’entreprise en créant un compte sur Venmo. Ensuite, vous pouvez utiliser un code QR en magasin qui peut être facilement téléchargé dans l’application. Les clients ou les clients peuvent simplement appuyer sur le bouton de numérisation en bas et suivre les étapes pour effectuer un paiement.

Trouvez la bonne solution pour vous

L’adoption d’une solution de paiement sans contact ou numérique peut augmenter la trésorerie, améliorer l’efficacité et le service client d’une entreprise. De plus, comme la numérisation permet aux utilisateurs d’effectuer plus facilement des paiements, ils s’attendent à effectuer des transactions rapidement. De plus, avec autant d’options de paiement sans contact disponibles, il devient difficile pour une petite entreprise de choisir la bonne.

Eh bien, vous devez rechercher attentivement les différentes options, comparer les fonctionnalités, leur prix, les fonctionnalités qu’elles offrent et plus encore ! En tant que petite entreprise, vous pouvez être sûr de pouvoir utiliser une solution de paiement sans contact sans dépenser beaucoup d’argent. Des solutions telles que PayPal, Google Pay, etc., vous offrent une excellente opportunité d’intégrer les paiements mobiles au commerce électronique. Vous pouvez utiliser des outils comme Square qui offrent des solutions pour les transactions en personne.

Cependant, tout se résume aux besoins de votre entreprise. Connaissez vos options, comparez-les et choisissez celle qui correspond aux besoins de votre entreprise.

Auteur : Amit Dua

Suivez @https://twitter.com/duamit

Amit est le co-fondateur de Signity Solutions – Une entreprise axée sur la technologie avec la vision de fournir des solutions / services de haute qualité, évolutifs et hautement fiables dans l’espace de l’activation numérique, couvrant les applications mobiles, la présence sur le Web et les médias sociaux ainsi que l’entreprise solutions de productivité/intégration. Un évangéliste de la technologie, il a une étrange… Voir le profil complet ›