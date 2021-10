9 paris Moonshot pour battre les hedge funds à leur propre jeu

Cet article est extrait de la newsletter Moonshot Investor de Tom Yeung. Pour vous assurer de ne manquer aucun des 100 choix potentiels de Tom, abonnez-vous à sa liste de diffusion ici.

Gagner le jeu de la bourse avec des nombres

Source : Shutterstock

Comment aimeriez-vous surperformer le marché de 20 % par an ?

C’est ce qu’Eugene Fama et Kenneth French ont trouvé dans leur étude de 1992, The Cross-Section of Expected Stock Returns. Les actions à faible cours comptable ont surperformé le groupe le plus élevé de 1,5 % par mois, ou 20 % par an.

En d’autres termes, les actions bon marché font mieux que les plus chères.

Mais comme la plupart des autres bonnes choses à Wall Street, de tels exploits devaient prendre fin. Depuis 2000, les actions bon marché n’ont surperformé que de 4,5% par an, probablement en raison de l’augmentation des fonds spéculatifs quantitatifs jouant sur des marchés liquides.

Penny Stocks continue de surperformer

Mais qu’en est-il du monde des penny stocks? Sûrement, le marché illiquide effraierait-il le plus grand et le plus sophistiqué de ces traders puissants ?

Il s’avère que la réponse est « oui ». Lorsque le même test cours/valeur comptable est appliqué aux actions de moins de 5 $, la surperformance double à 9 %. Ce n’est toujours pas aussi élevé que les 20% de retours trouvés par Fama et French, mais c’est un début.

Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur l’investissement quantitatif en penny stock et voir si nous pouvons regagner l’avantage de 20% que les couvertures arbitraient il y a longtemps.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock

Utiliser Quant pour gagner un avantage

L’une de mes façons préférées de choisir des penny stocks gagnants est à peu près aussi loin de la science des fusées que possible :

Élan. Les actions à évolution rapide surpassent les actions à évolution lente.

Qualité. Des entreprises performantes avec une vraie valeur.

Bas prix. Entreprises bon marché dont le prix est inférieur à la valeur intrinsèque.

Et devine quoi?

Ça marche.

Pour illustrer, j’ai pris des données du service DataStream de Thomson Reuter et testé l’univers suivant de penny stock de 2000 à aujourd’hui. Plus précisément, j’ai regardé les actions dont :

Prix ​​de l’action. Moins de 5 $.

Valeur nette. Supérieur à 0.

Emplacement. Entreprise basée aux États-Unis.

Dans chacun de ces tests, les penny stocks éligibles sont divisés en cinq quintiles et leurs performances passées sont classées les unes par rapport aux autres.

Bas prix

Les entreprises à bas prix de vente gagnent.

Il y a longtemps eu un argument entre la croissance et les investisseurs de valeur. Les actions bon marché négociées à un faible rapport prix/ventes (P/S) sont-elles le meilleur investissement ? Ou les actions technologiques de haut vol offrent-elles plus pour votre argent ?

En utilisant les données de Thomson ., nous trouvons que… roulement de tambour s’il vous plaît…

Le premier groupe a raison. Moins cher c’est mieux.

Les actions à faible prix de vente dépassent les valeurs élevées de 22 % par an et se portent particulièrement bien dans les secteurs à faible croissance. En d’autres termes, vous voulez racheter des entreprises comme Jeuxtop (NYSE :GME) lorsqu’ils se négocient à 0,04x P/S, pas lorsqu’ils sont à 4,5x P/S.

Actions bon marché à vérifier

Énergie d’hélice (NYSE :HLX). Avec son rapport cours/valeur comptable de 0,3 fois et le rapport cours/ventes de 0,86 fois, cette société de services énergétiques offshore est un gagnant potentiel 5 fois sur la hausse des prix du pétrole. L’action à 4 $ s’échangeait autrefois à 40 $ pendant le boom pétrolier de 2006.

Transocéanique (NYSE :PLATE-FORME). Tout comme Helix Energy, Transocean est l’un des principaux bénéficiaires des prix élevés de l’énergie. Et bien que la qualité de ses bénéfices soit inférieure à celle de HLX, le rapport cours/valeur comptable de 0,2x de RIG lui confère un potentiel de rendement beaucoup plus élevé de 15 à 20x.

Élan

Les actions à évolution rapide surperforment.

Ensuite, il y a l’action des prix. En exécutant le même test avec des chiffres de performance sur 6 mois, nous constatons que les entreprises à rendement élevé et à faible rendement réussissent bien.

Cela a du sens lorsque l’on considère le Maître de l’élan stratégie. Certaines classes d’actifs (crypto, actions technologiques) sont à la recherche d’un élan, où les gains passés suggèrent une croissance future. D’autres actifs (consommateurs cycliques, matières premières) sont à retour à la moyenne, où les baisses de prix sont généralement suivies de reprises. Dans l’ensemble, cela signifie que les actifs qui ont plus bougé au cours des six derniers mois ont tendance à surperformer ceux qui ont moins bougé.

Un stock dynamique à ne pas manquer

Financière Genworth (NYSE :GNW). L’augmentation de 40 % de GNW au cours des derniers mois reflète une prise de conscience croissante que des taux obligataires plus élevés sont en route. Avec l’action GNW à un prix bon marché de 0,15 fois le cours comptable, les investisseurs envisagent une hausse de 2 à 3 fois.

Qualité

Des victoires de haute qualité – avec une touche.

Enfin, nous avons la qualité, un élément apparemment évident pour l’investissement Moonshot.

Le mot « qualité », cependant, est un concept glissant – un concept que les valeurs métriques uniques ont souvent du mal à évaluer. Par exemple, est Pomme (NASDAQ :AAPL) une entreprise de meilleure qualité que Tesla (NASDAQ :TSLA) ?

Considérez les flux de trésorerie liés aux ventes, l’une de mes mesures comptables préférées. Le chiffre fait un travail solide lorsqu’il s’agit d’entreprises traditionnelles ayant de longs antécédents d’exploitation. Mais cela tombe à plat lors de l’analyse 1) des startups à revenus nuls et 2) des entreprises mourantes qui encaissent ce qui reste de leurs actifs. Cela signifie que les entreprises avec à la fois un CF/S très élevé et un CF/S très faible ont tendance à sous-performer – ce sont les entreprises du milieu qui réussissent le mieux.

Et qu’en est-il de la rentabilité ? Encore une fois, c’est difficile à dire sur la base de cette seule métrique. Les entreprises dont les marges nettes sont élevées sont généralement plus fortes que celles qui en ont de faibles. Mais ceux qui ont les chiffres les plus élevés — Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS) et Laboratoires Bio Rad (NYSE :BIO), par exemple – réalisent souvent des gains ponctuels et ont tendance à décevoir une fois que les temps reviennent à la normale.

Cela nous laisse avec l’utilisation d’une combinaison de mesures pour déterminer la qualité. Même si une entreprise nous trompe sur un chiffre, elle ne peut certainement pas surperformer sur tous.

Pour cela, j’utilise le . StarMine Earnings Quality Score, un chiffre qui comprend les cumuls, les flux de trésorerie, l’efficacité et les exclusions. Les résultats ressemblent (enfin) à ce que vous attendez, avec des entreprises de meilleure qualité battant leurs pairs de moindre qualité.

Des stocks de qualité à surveiller

Gran Tierra Énergie (NYSEAMÉRICAIN :GTE). GTE se classe dans le top 40 % de toutes les sociétés américaines en termes de qualité des bénéfices, un exploit inhabituel pour une société d’exploration pétrolière. Si les prix de l’énergie continuent de grimper, GTE devrait voir son stock augmenter jusqu’à 4 fois.

TrueCar (NASDAQ :VRAI). Enfin, ce portail d’achat de voitures en ligne devrait continuer à faire grimper la demande. Les actions sont déjà en hausse de 12% depuis août, et les analystes de Wall Street s’attendent à une hausse supplémentaire de 40% à partir d’ici.

Mettre tous ensemble

Alors, que se passe-t-il lorsque nous prenons tous les facteurs ci-dessus et les rassemblons pour analyser les penny stocks ?

Les résultats sont prévisibles excellents.

Un modèle à quatre facteurs utilisant 1) le rapport prix/ventes, 2) le rapport cours/valeur comptable, 3) le momentum et 4) la qualité des bénéfices de StarMine montre que les investisseurs peuvent surperformer le marché de 20 % en choisissant de manière sélective des actions à retour moyen.

À première vue, ces chiffres peuvent sembler inférieurs aux 22% que vous pouvez obtenir uniquement en suivant le prix de vente. Mais le modèle à 4 facteurs montre une surperformance plus cohérente, avec un drawdown mensuel maximum de seulement -39,5% contre -53,6% pour le modèle P/S. La suppression des deux dernières années axées sur la liquidité pousse également le modèle à 4 facteurs au-dessus de celui du P/S.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock.com

Utiliser Quant

La meilleure chose à propos du modèle quantique est que vous pouvez les exécuter à l’envers pour trouver des actions à fort potentiel. La liste des étoiles de cette semaine comprend des entreprises faisant un retour post-pandémique.

Serveur Holdings (NASDAQ :WTRH). Les actions de ce service de livraison en ligne se sont négociées jusqu’à 14 $ en 2019 avant de se lancer dans des montagnes russes jusqu’à 1,40 $. Mais WTRH pourrait encore surprendre. La semaine dernière, la banque d’investissement Morgan Stanley a révélé qu’elle détenait 10 % de la société.

Fiducie de soins de santé diversifiée (NASDAQ :DHC). L’une des FPI de soins de santé les moins performantes d’Amérique semble enfin suffisamment bon marché pour acheter la baisse. La société se négocie à 0,4 fois le prix du livre, quatre fois moins cher que ses concurrents Fiducie des propriétés médicales (NYSE :MPW) et Welltower Inc. (NYSE :BIEN) Et si les cours des actions montaient, cela créerait un cercle vertueux où la direction de DHC pourrait émettre de nouvelles actions, rembourser la dette et envoyer des actions encore plus haut.

Voyager Therapeutics (NASDAQ :VYGR). Cinq mois après le départ de son PDG et médecin-chef, VYGR semble faire un retour en force. Le 6 octobre, la société a annoncé un accord de licence avec Pfizer (NYSE :PFE), faisant grimper les actions de près de 60 % à 3,87 $. Il y a une bonne raison de s’attendre à plus de gains : Voyager se concentre sur une industrie à forte croissance de « coquilles » qui transportent le matériel génétique utilisé dans les thérapies géniques.

PaySign (NASDAQ :PAYE). La société PAYS travaille principalement avec les paiements de plasma sanguin, une industrie duopolistique avec des marges généralement élevées. Avec la reprise de la demande internationale de plasma, le prix bon marché de 2 $ de PaySign pourrait facilement générer des rendements de 200 % en quelques mois.

La danse dérivée

Beaucoup de ces actions cotées en cents ne sont pas particulièrement attrayantes. Montrez-moi une personne qui est enthousiasmée par les entreprises de plasma sanguin bon marché (c’est-à-dire le vôtre) et je vous montrerai quelqu’un qui a besoin de sortir davantage.

Mais le problème avec ces actions peu sexy ?

Ils fonctionnent comme des investissements.

10 000 $ investis avec un rendement « moyen » de 5 % se transformeront en 43 200 $ sur trois décennies. Les mêmes 10 000 $ dépassant ce chiffre de 20 % se transformeront en 8,1 millions de dollars.

Si ce n’est pas attrayant, alors je ne sais pas ce que c’est.

