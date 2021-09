9 partants américains se qualifient pour la Coupe du monde au Salvador

in

Neuf titulaires américains devaient faire leurs débuts en qualification pour la Coupe du monde contre El Salvador jeudi soir, égalant le plus depuis 1996.

Matt Turner était dans le but, avec DeAndre Yedlin à l’arrière droit, Miles Robinson et Tim Ream en défense centrale et Sergiño Dest à l’arrière gauche.

Tyler Adams, Weston McKennie, Brenden Aaronson, Gio Reyna et Konrad de La Fuente étaient au milieu de terrain, et Josh Sargent a dirigé l’attaque,

Tous sauf Yedlin et Ream jouaient leurs premières qualifications. Ream était un démarreur surprise sur John Brooks.

Yedlin était le seul joueur restant de la formation de départ lors de la défaite d’octobre 2017 à Trinité-et-Tobago qui a mis fin à la séquence de sept apparitions en Coupe du monde des Américains.

La formation américaine a duré en moyenne 23 ans et 282 jours, la quatrième plus jeune d’une qualification à l’ère moderne.

Les États-Unis, classés au 10e rang, manquaient l’attaquant vedette Christian Pulisic (récupération de COVID-19) et le gardien de but Zack Steffen (spasmes au dos).

Reyna, à 18 ans, 293 jours, est devenue la deuxième plus jeune Américaine à entamer un match de qualification derrière Pulisic, qui avait 17 ans, 353 jours, contre Trinidad en 2016.

Adams, à 22 ans, 200 jours, est devenu le plus jeune capitaine des Américains lors d’un match de qualification à l’ère moderne, battant Landon Donovan à 22 ans, 219 jours, contre El Salvador en 2004.

De La Fuente faisait sa deuxième apparition internationale. Il a fait ses débuts au Pays de Galles en novembre dernier.

Les Américains sont entrés sur une séquence de neuf victoires consécutives.

Le n°64 du Salvador vise sa première participation à la Coupe du monde depuis 1982.

C’était le début de la ronde finale de 14 matchs de l’Amérique du Nord, de l’Amérique centrale et des Caraïbes. Les États-Unis accueillent le Canada dimanche à Nashville, Tennessee, et jouent au Honduras le 8 septembre.