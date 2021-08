9 personnages de type Superman dans l’univers Marvel

Vulcain

Pensiez-vous que nous passerions en revue une liste de super-héros Marvel sans mentionner un mutant? Vulcan, ou Gabriel Summers, est le frère de Christopher et Catherine Summers, alors oui, c’est le frère de Cyclope et Havok. Certes, un frère qu’ils n’ont jamais connu pour des raisons compliquées, mais ce n’est pas de cela dont nous sommes ici pour parler. Honnêtement, Vulcain. ne pouvait pas résister à Superman en termes de force physique, mais ses capacités de projection d’énergie et sa durabilité sont hors normes. Il pourrait certainement surpasser Superman au laser, bien que la confiance de Vulcan se soit souvent révélée être sa plus grande faiblesse.