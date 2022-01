9 photos montrant LA Coliseum en cours de conversion en courte piste

La course d’exposition de pré-saison de la NASCAR Cup Series, The Clash, déménage dans un nouvel emplacement en 2022, tandis que le lieu où elle se déroule fait peau neuve.

Le Clash 2022 est prévu pour le 6 février – deux semaines avant l’ouverture officielle de la saison, le Daytona 500 – mais au lieu d’être à Daytona International Speedway comme d’habitude, la course se déplace vers le Los Angeles Memorial Coliseum, qui a tout accueilli des Jeux olympiques au Super Bowl et aux World Series. Ce sera la première fois que les Clash ne seront pas à Daytona depuis sa création en 1979.

Et le 21 décembre, NASCAR a innové au Coliseum, transformant le terrain qui abrite le football USC Trojans en une courte piste asphaltée d’un quart de mile.

C’est un saut audacieux de NASCAR pour déplacer The Clash sur la côte ouest. Cependant, comme nous l’avons déjà écrit, c’est un gadget mais un gadget génial qui pourrait réellement fonctionner – en particulier avec les voitures qui se battent probablement les unes les autres.

Et si cela n’est pas déjà assez intriguant, la course d’exhibition sera également la première avec la nouvelle voiture Next Gen de NASCAR avant qu’elle ne fasse ses débuts officiels dans le Daytona 500.

Depuis que la construction du Colisée a commencé le mois dernier, les progrès semblent avancer rapidement avec l’événement de pré-saison dans moins d’un mois. Voici un aperçu de la transformation du terrain de football en piste courte NASCAR.

Innovant



Et se faire pavé



Et voici la dernière vue de la nouvelle piste de NASCAR