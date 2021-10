9 photos que vous devriez toujours avoir sur votre téléphone

La photothèque de votre téléphone est utile pour plus que des selfies et des photos de nourriture pour Instagram.

La plupart d’entre nous ont suffisamment de captures d’écran, de mèmes et d’autres éléments indésirables qui encombrent les choses qu’il est même difficile de voir les photos auxquelles nous devons accéder rapidement. J’ai mis en place un guide facile pour nettoyer le désordre. Appuyez ou cliquez ici pour l’astuce simple que j’utilise pour nettoyer mes photos.

J’ai un raccourci ci-dessous pour garder une trace de vos photos les plus importantes, mais il existe un autre moyen facile de trouver, par exemple, cette belle photo que vous avez prise à la plage à Hawaï il y a trois ans. Appuyez ou cliquez pour obtenir l’astuce de recherche de photos que tout le monde doit connaître.

Votre vie sera mieux organisée avec ces images à portée de main.

Votre carnet de vaccination COVID

Il est utile de l’avoir à portée de main au cas où vous auriez besoin de le montrer à un fournisseur de soins de santé, à un restaurant ou à des fins de voyage. C’est aussi plus sûr que de le garder dans votre portefeuille, où il peut s’effriter ou s’abîmer.

Vous ne voulez pas que votre carte se perde dans une mer d’images ? Suivez les étapes ci-dessous.

Si vous utilisez un iPhone, ouvrez Remarques et appuyez sur le Caméra icône > Numériser un document. L’appareil photo de votre téléphone s’ouvrira. Prenez une photo de votre carte. Lorsque vous êtes satisfait de votre photo, appuyez sur les trois points dans le coin et sélectionnez Épingler. De cette façon, il est toujours à l’avant de la pile.

Saviez-vous que vous verrouillez également vos notes avec un mot de passe ? Je suggérerais de le faire pour tout ce que vous ne voulez pas que les autres mettent la main sur. Appuyez ou cliquez pour protéger une note par mot de passe. (Faites défiler jusqu’au numéro 6.)

C’est aussi simple sur Android. Ouvrez l’application Google Drive et appuyez sur Ajouter, alors Analyse. Prenez votre photo, puis appuyez sur les trois points pour l’ajouter à Documents suivis.

Cette application Android bien évaluée, Private Notepad, est un autre moyen intelligent de protéger vos informations privées.

Votre permis de conduire et autres pièces d’identité

Pour la plupart des gens, un permis de conduire ou une pièce d’identité d’État est leur principale forme d’identification. Il se glisse facilement dans un portefeuille ou un sac à main et doit toujours être avec vous. Mais il peut arriver que vous ne l’ayez pas avec vous, par exemple lorsque vous faites de la randonnée.

C’est pourquoi c’est une bonne idée de les stocker sur votre téléphone. Assurez-vous d’utiliser les étapes ci-dessus pour le verrouiller avec un mot de passe.

Votre état peut proposer une application pour votre permis de conduire ou votre pièce d’identité. L’Arizona, le Colorado, le Delaware, le district de Columbia, la Floride, l’Idaho, l’Iowa, la Louisiane, le Maryland, le Michigan, l’Oklahoma, le Texas et le Wyoming font partie des États qui proposent des options de licence numérique ou des programmes pilotes. Consultez les sites Web officiels du gouvernement de l’État pour en savoir plus sur la façon de postuler.

La plaque d’immatriculation de votre voiture, le numéro VIN et la carte d’assurance automobile

Imaginez ceci : vous faites des courses et lorsque vous retournez à l’endroit où vous savez que vous vous êtes garé, votre voiture est partie. Dans la panique, vous ne vous souviendrez pas de détails comme votre numéro de plaque d’immatriculation. Au lieu de parcourir des documents une fois rentré chez vous, sortez maintenant et prenez quelques photos.

Ce sont des informations intelligentes à avoir sous la main avant d’en avoir besoin. N’oubliez pas votre carte d’assurance auto. Si vous entrez dans un fender bender, vous pouvez récupérer la carte physique dans votre boîte à gants, mais cela n’est peut-être pas toujours possible.

Vos cartes d’assurance médicale et dentaire

Histoire vraie : Quelques fois par an, mon fils m’appelait et me demandait de lui envoyer une copie de sa carte d’assuré pour éviter les frais d’assurance maladie obligatoires de l’université. Je comprends, c’est pénible de les garder avec vous, et vous n’avez peut-être pas toujours la copie physique sur vous.

Les demandes de mon fils se sont arrêtées une fois que je lui ai dit d’enregistrer la photo dans sa pellicule et de la “favoriser”. Maintenant, il peut aller à sa galerie de photos. C’est plus rapide que de m’attendre.

Votre téléphone est toujours sur vous, mais peut-être pas votre portefeuille. J’aime ne pas avoir à fouiller dans des cartes papier fragiles pour récupérer mes informations d’assurance lorsque je remplis des formulaires.

Votre voiture de location avant et après

Si vous voyagez dans une ville où une voiture est indispensable, vous louez. Votre toute première étape une fois que vous arrivez à la voiture, avant même de l’allumer, consiste à prendre des photos.

N’oubliez pas que l’agence de location inspectera le véhicule de haut en bas une fois que vous l’aurez rendu. S’il constate des taches, des égratignures ou des bosses, il vous incombera peut-être de payer les réparations. Vous voulez toujours un enregistrement de l’état de la voiture avant de parcourir un kilomètre. Prenez également une photo du compteur kilométrique.

Prenez des photos une fois que vous êtes sur le parking, puis déposez-le. Heureusement pour vous, les photos numériques contiennent des métadonnées avec la date et l’heure auxquelles vous avez pris les photos. Toutes les preuves dont vous avez besoin sont là si quelque chose devait arriver.

Bientôt la route ? Voici cinq conseils de voyage intelligents pour assurer votre sécurité. Dites-le avec moi : ne vous connectez pas au Wi-Fi public.

Votre Airbnb ou autre bien locatif

Tout comme avec une voiture de location, vous êtes probablement responsable des dommages causés à un Airbnb, un VRBO ou un autre bien locatif. Après avoir récupéré mes sacs à l’intérieur, je prends une photo dans chaque pièce de ma location. Vous pouvez zoomer sur les dégâts, comme une grande marque sur le mur, pour une sauvegarde supplémentaire.

Assurez-vous de prendre un selfie debout devant la location. Lorsque vous prenez une photo avec votre smartphone, elle est géolocalisée. Cela signifie qu’il est facile d’obtenir un itinéraire en utilisant l’application Carte de votre téléphone ou en montrant l’adresse à votre chauffeur Uber ou Lyft.

Plus besoin d’afficher la liste des biens locatifs dans votre e-mail ou dans une application à chaque fois que vous sortez.

