9 photos sympas du dernier test Next Gen au Roval de Charlotte

La voiture Next Gen de NASCAR entrera sur la piste dans une course pour la première fois au début de la saison 2022 Cup Series, à commencer par The Clash au Coliseum, une course d’exhibition de pré-saison.

Mais les conducteurs ont testé la nouvelle voiture par intermittence au cours des deux dernières années. Il devait initialement faire ses débuts au début de la saison 2021, mais en raison de défis liés à la pandémie de COVID-19, NASCAR a repoussé les débuts en compétition du modèle jusqu’en 2022.

Après la course éliminatoire de dimanche à Roval de Charlotte Motor Speedway, 21 équipes ont passé lundi et mardi à tester la voiture sur la piste demi-ovale et demi-route et à fournir des commentaires aux responsables de NASCAR sur des choses comme les vibrations de la direction et les températures élevées ressenties depuis le siège du conducteur. .

« Il fait plus chaud là-bas, mais vous devez toujours amener les choses là où vous savez, vous ne faites pas cuire de dindes à l’intérieur de la voiture de course », a déclaré Ryan Blaney de l’équipe Penske, via NASCAR.com. « Donc je pense que c’est proche. Je pense qu’ils ont fait du bon travail pour le développer, vous savez, c’est avec tous ces tests ces derniers jours et puis vous savez que les trois, quatre tests que nous avons à venir en hiver essaient de résoudre certains des bugs . Je pense que ça y arrive.

Alors que les fans de NASCAR sont impatients d’en apprendre le plus possible sur la voiture Next Gen avant ses débuts la saison prochaine, voici un aperçu de certains des faits saillants du test de cette semaine à Charlotte’s Roval, y compris neuf photos sympas.

Et comme vous le verrez, les chiffres ont été rapprochés de l’avant de la voiture, ce que tous les fans de NASCAR n’aiment pas.

Faisons un tour #NextGen autour du Roval avec @Daniel_SuarezG 🤘 pic.twitter.com/7qezlkTaiX – Trackhouse Racing (@TeamTrackhouse) 11 octobre 2021

Les gars de @Team_Penske jettent ces choses autour!#NextGen | @CLTMotorSpdwy pic.twitter.com/FMTkIKRJ0m – NASCAR (@NASCAR) 12 octobre 2021

. 2️⃣3️⃣ va pour un toboggan. pic.twitter.com/anj0ragPuB – NASCAR (@NASCAR) 12 octobre 2021

Attendez yeeeeee, @AustinCindric. #NextGen pic.twitter.com/oyqhJynq0R – NASCAR (@NASCAR) 12 octobre 2021

Bienvenue dans le futur 💪#NASCAR #NextGen pic.twitter.com/B9iqVTKwsg – RCR (@RCRracing) 11 octobre 2021