9 pires taux de chômage en Amérique se trouvent dans des régions dirigées par des démocrates 10z viral

Les neuf pires taux de chômage du pays se trouvent dans des États et des régions dirigés par des démocrates pro-lockdown.

Selon de nouvelles données du Bureau of Labor Statistics des États-Unis, les taux de chômage les plus élevés en juillet ont été enregistrés dans les États bleus. Malgré le flux de renflouements fédéraux liés au COVID-19 au cours de la dernière année et demie, ces États ont enregistré des taux de chômage nettement plus élevés que le taux national de 5,4% en juillet.

Le Nevada était en tête de liste avec un taux de chômage de 7,7 pour juillet et était suivi de près par la Californie (7,6 %), le Nouveau-Mexique (7,6 %), New York (7,6 %), le Connecticut (7,3 %), Hawaï (7,3 %), New Jersey (7,3 %), Illinois (7,1 %) et District de Columbia (6,7 %). Tous sont dirigés par les démocrates. Alors que les blocages tyranniques sont levés et que les entreprises commencent à rouvrir, les États démocrates voient une certaine croissance de l’emploi mais ont encore un long chemin vers la reprise.

Au contraire, sur les 20 États ayant les taux de chômage les plus bas, 17 sont soit entièrement dirigés par des républicains, soit penchés de cette façon. Parmi les États rouges de la liste, 25 ont connu une augmentation de l’emploi depuis juin. L’Idaho et l’Utah, deux États dirigés par le GOP, ont tous deux vu le nombre d’emplois dépasser les chiffres pré-pandémiques enregistrés en février 2020.

Certains de ces États dirigés par les républicains et un État dirigé par les démocrates ont déjà refusé les allocations de chômage supplémentaires de l’administration Biden. Mais les États bleus et les 7,5 millions de personnes qui ont compté sur ces aides du gouvernement déguisées en secours COVID-19 pourraient recevoir un choc lorsque les dollars expireront le 6 septembre, à moins que les États ne canalisent d’autres fonds pour aller aux chômeurs.

« Même si l’économie continue de se redresser et que la croissance de l’emploi se poursuit, il y a des États où il peut être judicieux que les chômeurs continuent de recevoir une aide supplémentaire pendant une période plus longue, ce qui laisse plus de temps aux résidents de ces États pour trouver un emploi. zones où le chômage reste élevé », ont écrit la secrétaire au Trésor Janet Yellen et le secrétaire au Travail Marty Walsh dans une lettre la semaine dernière.

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.

