9 plus grandes tendances et idées de maquillage pour l’hiver 2021 à copier

J’aime me plaindre de l’hiver, mais honnêtement, il y a beaucoup de choses à aimer dans la saison, comme les vacances, les tenues d’hiver douillettes et, bien sûr, toutes les fêtes. Mais tu sais ce que j’aime encore plus ? Essayer toutes les tendances de maquillage d’hiver cool pour les associer à ces tendances de la mode hivernale et tenues de fête de vacances. À une période de l’année où vos cheveux sont généralement poussés sous un bonnet et vos ongles sont constamment recouverts de gants, quelle meilleure façon d’entrer dans les tendances beauté hivernales qu’avec un maquillage des yeux audacieux et amusant, de nouvelles couleurs de lèvres ? Des looks quotidiens atténués au maquillage de vacances relevé et aux idées de maquillage NYE, voici les neuf meilleures tendances maquillage de l’hiver 2021 pour vous rappeler que cette période de l’année n’est pas si mauvaise.

1 tendance maquillage sans maquillage

Je ne sais pas pour vous, mais du mois de novembre à la fin avril, ma peau et mes lèvres sont un gros désordre sec et terne. Mais cet hiver, le surligneur et le brillant à lèvres devraient être votre nouveau BFF. Au lieu des formules super chatoyantes des années passées, optez pour des formules hydratantes qui donneront à votre peau une finition rosée et un éclat sain– Même en plein hiver.

?? Recréez-le avec : Makeup By Mario Master Secret Glow Highlighter

2 yeux multicolores pour l’hiver 2021

Les tendances maquillage de cet hiver consistent à mélanger la norme, alors n’ayez pas peur de jouer avec couleurs vives et vives et textures et finitions amusantes de votre palette de fards à paupières. C’est comme une petite mosaïque sur tes paupières.

?? Recréez-le avec : Palette Tranche de Paradis Ace Beaute

3 Un lavage de couleur pour l’hiver 2021

Si vous cherchez le maquillage d’hiver tendance parfait à porter avec votre ensemble de survêtement assorti, essayez Hailey Bieber’s ssouvent lavis de couleur sur vos yeux, lequel peut être habillé en haut ou en bas. Plus vous mélangez le pigment avec un pinceau de maquillage duveteux, plus le fini est doux et diffus, alors passez du temps avec celui-ci.

?? Recréez-le avec : Palette de pigments et d’ombres vives Raine colorées

4 Tendance Lèvres Bordeaux pour l’Hiver 2021

Ce serait tout simplement faux si nous faisions une liste des tendances de maquillage d’hiver et n’incluions pas de rouge à lèvres rouge. Mais comment faire en sorte qu’un classique se sente frais et cool pour l’hiver 2021 ? Facile – vous expérimentez avec quelques nuances différentes de rouges à lèvres satinés et de crayons crémeux pour sublimer la forme de vos lèvres tout en créant de la dimension.

?? Recréez-le avec : Crayon à lèvres Velvet Matte de NARS

5 yeux de fumée d’hiver colorés

6 accents scintillants pour l’hiver 2021

Dites-moi, quelle fête de vacances est complète sans un peu d’éclat ? Transformez vos paupières en petites décorations de fête festives avec un coup de paillettes épaisses (gardez-le en sécurité avec des paillettes cosmétiques et pas du genre artisanal, k?). Laissez le reste de votre visage simple et laissez votre regard briller.

?? Recréez-le avec : Urban Decay Heavy Metal Glitter Gel en Disco Daydream

7 Tendance maquillage mat des années 90

Ombres mates, rouge à lèvres mat, peau mate – tout dans ce look respire les années 90. Mais le aile diffuse, sourcils brossés et subtile touche de chatoiement sur les yeux, donnez-lui cette touche 2021 pour que cela ne ressemble pas à un costume.

?? Recréez-le avec : Crayon à lèvres Allday Allday de Melt Cosmetics

8 Eyeliner électrique pour l’hiver 2021

9 Maquillage Soft Glam pour l’hiver

Si vous avez fait tout le glamour pour les célébrations du Nouvel An passées, changez-le cette année avec un look glam plus doux réalisé avec des couleurs monochromes. Ce regard neutre pour les yeux et le rouge à lèvres nude dit toujours « glam », mais comme, il le murmure au lieu de le crier.

?? Recréez-le avec : Rouge à lèvres semi-mat Mented Cosmetics

