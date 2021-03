9 premières choses à faire avec le OnePlus 9 ou 9 Pro

Le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro sont deux des téléphones les plus en vogue du début de 2021, et ils méritent tous les deux une place dans notre liste des meilleurs téléphones Android; c’est certain. Les deux arborent un nouveau design élégant, de nouveaux chipsets Snapdragon 888 et des appareils photo bien améliorés, grâce au partenariat de OnePlus avec le titan de l’appareil photo Hasselblad.

Il y a beaucoup à apprendre et à explorer avec ces nouveaux téléphones. Donc, une fois que vous avez passé votre commande et que votre nouvel appareil brillant (ou mat) arrive, voici les premières choses que vous devriez faire avec le OnePlus 9 ou 9 Pro.

Sauter à:

1. Obtenez le look parfait

Même avec l’interface utilisateur mise à jour d’OxygenOS 11, le logiciel des téléphones les plus récents de OnePlus est assez discret, avec des écarts minimes par rapport au stock ou à Android à saveur de pixel. Pourtant, il existe de nombreuses façons intégrées d’habiller le logiciel de votre nouvel appareil en fonction de vos goûts, et vous n’avez même pas besoin d’installer l’un des meilleurs lanceurs Android pour commencer.

En appuyant simplement longuement sur l’écran d’accueil, vous pouvez appeler le menu pour changer votre fond d’écran, ajouter des widgets ou modifier les paramètres de la maison – ce n’est pas nouveau. Ce que vous ne connaissez peut-être pas, cependant, ce sont les petits extras OnePlus intégrés à ces outils. Par exemple, si vous appuyez sur Fonds d’écran, vous pouvez définir votre arrière-plan et votre fond d’écran pour qu’ils se mettent à jour automatiquement avec les meilleurs clichés de toute la communauté OnePlus mondiale.

Vous pouvez également convertir l’une de vos photos de portrait préférées de vos enfants ou de vos bébés en fourrure en un croquis stylisé cool avec la nouvelle fonction de fond d’écran Canvas. N’oubliez pas les outils de paramètres d’accueil qui vous permettent de modifier la disposition de la grille de votre application, le pack d’icônes OnePlus, plus encore!

2. Personnalisez l’étagère OnePlus

OnePlus n’a commencé à offrir aux clients le Google Feed avec la série 8 que l’année dernière, donc pendant des années, les fidèles de OnePlus ont été obligés d’utiliser l’étagère propriétaire OnePlus sur leur écran -1 pour avoir un accès rapide aux raccourcis d’applications, voir des informations visibles comme la météo ou des rappels ou prenez des notes sur l’endroit où vous avez garé votre voiture. Maintenant que le flux Google est standard sur la série OnePlus 9, vous pouvez en fait profiter du meilleur des deux mondes en faisant glisser votre doigt de n’importe où sur votre écran d’accueil pour accéder à l’étagère OnePlus.

Comme auparavant, vous pouvez personnaliser votre OnePlus Shelf pour ne voir que les informations qui vous concernent. En appuyant sur l’icône des paramètres dans le coin supérieur droit de l’étagère, vous pouvez activer ou désactiver l’emplacement de stationnement, les mémos, le compteur de pas et une boîte à outils pour un accès rapide par raccourci à vos applications les plus importantes. Heck, vous pouvez même taper une salutation personnalisée à vous-même comme, « Jeramy est génial! » En appuyant sur la section Plus, vous pourrez faire des choses comme ajouter des cartes de membre à vos magasins préférés ou passer rapidement en mode Zen (plus à ce sujet plus tard).

3. Masquer ou remplacer l’étagère OnePlus

Si vous n’aimez pas du tout l’étagère OnePlus, vous pouvez reprogrammer le geste de balayage vers le bas à la place pour dérouler votre nuance de notification et votre menu de paramètres. Ceci est vraiment utile sur un écran aussi grand car cela signifie que vous n’avez pas à faire tourner le téléphone d’une main ou à utiliser deux mains pour atteindre cette partie supérieure de l’écran. Alternativement, vous pouvez désactiver complètement le geste!

Pour effectuer ces modifications, appuyez simplement sur l’écran d’accueil comme nous l’avons fait précédemment, appuyez sur Paramètres d’accueil et appuyez sur Glisser vers le bas pour accéder. Là, vous pouvez basculer entre l’étagère ou le volet Notifications et réglages rapides ou désactiver la fonction. N’oubliez pas d’appuyer sur le bouton Enregistrer pour définir vos préférences!

4. Expérimentez avec les nouvelles caméras

Alors que le OnePlus 9 Pro a la meilleure configuration de l’appareil photo, les deux téléphones offrent beaucoup des tireurs améliorés qui les placent parmi les meilleurs appareils photo Android actuels. Une partie de cela se résume aux nouveaux modules de caméra et aux capteurs Sony, et en partie grâce au nouveau partenariat de OnePlus avec le titan de l’industrie de la caméra Hasselblad.

L’application de l’appareil photo a également reçu une belle petite mise à niveau, avec des éléments d’interface utilisateur empruntés directement à Hasselblad, y compris un déclencheur de couleur orange et un mode Till-Shift amusant qui agit comme le mode portrait sur les stéroïdes. Il vous permet de garder une certaine partie du cadre au point et de contrôler le flou tout autour. Pendant que vous fouillez dans l’application appareil photo, n’oubliez pas d’expérimenter le nouveau mode 8K!

Dans les paramètres de l’appareil photo, vous pouvez décider si vous souhaitez activer les filigranes OnePlus + Hasselblad pour montrer votre nouvel appareil photo sophistiqué (vous pouvez également simplement mettre des filigranes pour le nom et l’heure). Vous pouvez également activer / désactiver des éléments pour vous aider à mieux cadrer vos photos, comme une grille, un histogramme ou une ligne de référence horizontale.

5. Profitez de la charge plus rapide et des optimisations de la batterie

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

OnePlus continue de repousser les limites d’une charge sûre et rapide et est maintenant l’un des rares fabricants de smartphones de premier plan à encore inclure ses chargeurs dans la boîte avec ses téléphones. La série 9 tire parti de la dernière technologie de charge filaire de OnePlus, baptisée Warp Charge 65T, qui peut recharger votre téléphone de 1 à 100% en moins de 30 minutes – impressionnant!

La série 9 a également des vitesses de charge sans fil assez impressionnantes. Si vous avez un 9 Pro, vous voudrez peut-être vous procurer le chargeur sans fil propriétaire de OnePlus qui peut compléter l’appareil à des vitesses ultra-rapides de 50 W. Pour ce faire, le chargeur personnalisé dispose d’une série de ventilateurs pour maintenir la chaleur au minimum. Les ventilateurs peuvent être un peu bruyants, alors assurez-vous d’aller dans les paramètres de la batterie et de définir votre mode Heure du coucher. Cela permet au chargeur de ralentir intelligemment les vitesses la nuit lorsque vous dormez et que vous n’avez pas besoin d’un tel coup de pouce, et il a l’avantage supplémentaire d’être beaucoup plus silencieux.

Le 9 régulier n’est pas en reste cette fois-ci, car il peut charger à un 15W décent. Mieux encore, de nombreux chargeurs sans fil de 15 W sont disponibles sur notre liste des meilleurs chargeurs sans fil OnePlus 9 et 9 Pro, et vous n’avez pas à casser votre tirelire pour en obtenir un (ou deux, ou trois!).

6. Personnalisez les boutons et les gestes

Depuis que les commandes de navigation gestuelle au niveau du système sont arrivées sur Android, je m’assure toujours de les activer sur mes téléphones (si elles ne sont pas activées par défaut). Bien sûr, OnePlus vous offre la possibilité de revenir aux boutons de navigation de l’ancien style, mais OxygenOS vous offre des personnalisations encore plus intéressantes que vous pouvez faire avec des boutons et des gestes de glissement.

Par exemple, si vous allez dans les paramètres de votre système et appuyez sur Boutons et gestes, vous pouvez personnaliser les gestes rapides pour différents mouvements de doigts ou balayages (le ciel est la limite!), Vous pouvez définir différents raccourcis pour double-cliquer sur le bouton d’alimentation, et vous pouvez même programmer différentes actions pour ce qui se passe lorsque vous maintenez le bouton d’alimentation enfoncé.

7. Affichage permanent et ambiant

L’un des avantages de la technologie AMOLED est qu’elle permet de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, telles qu’un mode d’affichage permanent (AOD) pour votre écran de verrouillage, afin que vous puissiez voir des informations telles que l’heure, la température et les notifications en un coup d’œil, sans avoir à le faire. pour récupérer votre appareil.

Il est très facile d’activer et de personnaliser l’AOD sur votre OnePlus 9 ou 9 Pro. Revenez simplement dans les paramètres de votre système et appuyez sur Affichage. Ensuite, faites défiler vers le bas et appuyez sur Affichage ambiant. Une fois que vous basculez sur le mode d’affichage ambiant, vous pouvez choisir ce que vous voulez voir, quand vous voulez que l’AOD soit actif, et même définir votre propre message d’affichage (comme « MAINS DE MON TÉLÉPHONE »).

8. Ajustez les paramètres de l’écran

En tant qu’homme d’âge moyen dont la vue diminue, je peux attester de la valeur que ces petits ajustements peuvent apporter à la qualité de vie d’une personne lors de l’utilisation des téléphones OnePlus 9. Revenez dans les paramètres de votre système et appuyez à nouveau sur Affichage. La première chose que vous voudrez faire est d’activer les commutateurs de luminosité adaptative et de tonalité de confort afin que l’écran du téléphone s’ajuste à l’éclairage ambiant autour de vous. Économiseur d’œil et économiseur de batterie!

En appuyant sur Avancé, vous pourrez ajuster la luminosité et la vivacité de l’écran et ajuster le taux de rafraîchissement en fonction de vos préférences et de vos objectifs d’optimisation de la batterie. Vision Comfort vous permet de modifier davantage les paramètres d’affichage et vous pouvez également programmer le mode sombre pour qu’il s’allume le soir si vous le souhaitez. Le mode de lecture est quelque chose que j’aime activer pour les applications de lecture de longue durée comme Amazon Kindle et Feedly, car il aide à réduire la fatigue oculaire pour moi.

Enfin, n’oubliez pas que vous pouvez jouer avec la taille de la police et la mise à l’échelle de l’affichage pour faciliter la lecture des messages et du texte. J’ai ma taille de police assez grande, et je n’ai pas honte de l’admettre!

9. Posez le téléphone

Aussi géniaux que soient les 9 et 9 Pro, ne passez pas tout votre temps libre à vous occuper d’eux. Le mode Zen de OnePlus est un excellent outil pour vous forcer à poser le téléphone et à rejoindre le monde réel de temps en temps. Le moyen le plus simple d’accéder au mode Zen consiste à utiliser l’étagère OnePlus que nous avons mentionnée ci-dessus, mais vous pouvez également le rechercher dans les paramètres de votre système.

Le mode Zen mis à jour propose des sons et des scènes relaxants grâce à l’application TIDE. Vous pouvez basculer entre les différentes options en balayant l’écran d’accueil du mode Zen vers la gauche ou la droite entre les méduses, les années-lumière, les matins champêtres, le lever du soleil ou mon préféré, la méditation. Et si les sons sont trop importants pour vous, vous pouvez simplement appuyer sur la petite icône de note de musique en haut de l’écran pour les désactiver.

Vous pouvez également définir des rappels quotidiens pour faire une pause et recevoir des notifications du mode Zen. Vous pouvez même personnaliser ce que ces rappels vous indiquent. Et comme toute bonne habitude, les récompenses comptent, vous pouvez donc gagner des badges en fonction du nombre et de la fréquence de vos pauses.

OnePlus 9

Maintenant que OnePlus a adopté la fin ultra-premium avec sa série Pro et le segment économique avec sa série Nord, il semble s’être recentré sur son pain et son beurre – l’espace phare de valeur. Le OnePlus 9 offre à peu près tout ce que nous pourrions demander dans un téléphone à ce prix, avec un écran magnifique, une construction solide, une excellente expérience logicielle et de très bons appareils photo.

OnePlus 9 Pro

Le OnePlus 9 Pro a tout ce que vous recherchez dans un produit phare 2021. Les appareils photo prennent des photos incroyables dans toutes les conditions d’éclairage, le téléphone a un design magnifique et il offre le dernier matériel interne avec une charge filaire de 65 W et une charge sans fil de 50 W. Vous trouverez une interface propre avec la promesse de mises à jour régulières. Mis à part la durée de vie de la batterie et les problèmes de 5G, c’est l’un des meilleurs téléphones aujourd’hui.

