9 problèmes de santé causés par les chutes, certains vous surprendront | La vie

Les changements saisonniers affectent radicalement le paysage, la flore et la faune. Et cela nous affecte aussi, nous les êtres humains.

En tant qu’êtres vivants que nous sommes, chaque saison produit une série d’avantages et d’inconvénients dans notre corps.

Menaces climatiques et atmosphériques qui affectent directement notre santé, et ils peuvent causer des maladies si nous ne les prévenons pas, ou nous ne nous protégeons pas.

Certains sont très connus, comme le froid ou la pluie, mais d’autres sont plus subtils, et vous surprendront. Ceux-ci sont les effets de l’automne sur votre santé, selon le site Web d’ActiveBeat.

Grippe et rhume

Habitué à la chaleur estivale, il faut du temps à notre corps pour s’adapter aux températures automnales.

Surtout au début de l’automne, les journées chaudes alternent avec les plus froides. Ou chaud le jour et froid la nuit.

C’est un environnement parfait pour provoquer des rhumes et, dans les systèmes immunitaires affaiblis, la grippe.

Chute de cheveux

Les hommes l’accusent plus, mais à cet âge les cheveux de tout le monde tombent plus.

S’il est affaibli, il sera encore plus prononcé et plus difficile à récupérer.

Migraines et maux de tête

En automne il y a changements de pression barométrique qui affectent les personnes ayant tendance à souffrez de migraines et de maux de tête.

Ils ne peuvent être évités, ces personnes doivent donc être prévenues.

Augmente la glycémie

Fronts froids et basse pression augmenter la viscosité du sang, et avec eux la glycémie.

Les diabétiques doivent être surveillés de plus près.

Augmenter légèrement la tension

Avec l’arrivée du froid le cœur augmente la fréquence cardiaque pour garder le corps au chaud.

Cela fait augmenter légèrement la tension. Les personnes hypertendues doivent être contrôlées plus souvent.

Douleur articulaire

Changements froids et barométriques affecter la pression des fluides aux jonctions osseuses. C’est-à-dire aux articulations : coudes, genoux, poignets, nuque…

Ce changement provoque douleurs osseuses et musculaires, surtout dans les blessures anciennes, avant les tempêtes.

Tu te sens plus seul

Le temps froid et pluvieux, et les jours plus courts, augmenter le sentiment de solitude.

Des études ont montré que les appels à la famille et aux amis augmentent en automne, plus qu’en d’autres saisons.

Les crises d’asthme augmentent

Certaines études ont montré que les jours d’orage, les crises d’asthme augmentent.

L’environnement froid, les voies respiratoires enflammées et l’humidité favorisent ces attaques chez les personnes atteintes de cette maladie.

Augmentation de la libido

Heureusement, tout n’allait pas mal se passer…

Beaucoup de gens pensent que l’activité sexuelle se réveille au printemps, mais elle se produit aussi à l’automne.

Le cerveau sécrète plus de dopamine, et nous sommes plus prédisposés à entretenir des relations amoureuses.