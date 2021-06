9 signes que certaines des tendances à long terme des États-Unis commencent à devenir de très graves problèmes à court terme ⋆ 10z viral

par Michael Snyder, Le blog de l’effondrement économique :

Ignorer les problèmes à long terme peut fonctionner pendant un certain temps, mais ils finissent par vous rattraper. Au fil des ans, j’ai écrit de nombreux articles sur les tendances alarmantes à long terme de notre société qui avaient désespérément besoin d’être abordées. Bien sûr, la grande majorité de ces tendances à long terme n’ont jamais reçu beaucoup d’attention, car notre système politique a tendance à récompenser les politiciens qui se concentrent sur les problèmes à court terme. En conséquence, bon nombre des tendances à long terme dont j’ai parlé précédemment ont maintenant atteint un point où elles ont commencé à devenir de très graves problèmes à court terme. Dans cet article, je voudrais partager 9 exemples de cela avec vous.

#1 J’ai mis en garde contre l’explosion des niveaux d’endettement depuis aussi longtemps que j’écris sur l’économie. La plupart des gens savent que la dette nationale américaine a désormais franchi le seuil des 28 000 milliards de dollars, mais presque personne ne parle de l’explosion de la dette des entreprises à laquelle nous assistons ces derniers mois. Selon la Réserve fédérale, la dette totale des entreprises aux États-Unis s’élève désormais à 11,2 billions de dollars…

Avant la pandémie, les entreprises américaines empruntaient massivement à des taux d’intérêt bas. Lorsque les blocages de Covid-19 ont déclenché une récession, ils ne se sont pas retirés. Ils empruntèrent encore plus et payèrent bientôt encore moins. Après un bref pic, les taux d’intérêt sur la dette des entreprises ont chuté à leur plus bas niveau jamais enregistré, entraînant une forte augmentation des nouvelles obligations. Les sociétés non financières ont émis 1,7 billion de dollars d’obligations aux États-Unis l’année dernière, soit près de 600 milliards de plus que le précédent record, selon Dealogic. Fin mars, leur dette totale s’élevait à 11,2 billions de dollars, selon la Réserve fédérale, soit environ la moitié de la taille de l’économie américaine.

#2 Inutile de dire que ce niveau d’endettement des entreprises n’est même pas proche du soutenable, et nous commençons à voir beaucoup de grands noms faire faillite. En fait, l’un des plus grands propriétaires de centres commerciaux de tout le pays a officiellement déposé son bilan dimanche…

Washington Prime Group, un important propriétaire de centre commercial de plus de 100 sites à travers les États-Unis, a déposé son bilan, citant des fermetures liées à la pandémie. La société basée à Columbus, dans l’Ohio, a déposé une demande pour le chapitre 11 dimanche soir, affirmant que Covid-19 “créait des défis importants” et que la décision était “nécessaire”. Washington Prime a obtenu 100 millions de dollars de nouveaux financements pour soutenir ses opérations quotidiennes afin qu’il puisse “continuer son cours normal sans interruption”.

#3 Le niveau de vie aux États-Unis baisse depuis très longtemps. Ici, en 2021, l’inflation augmente à un rythme beaucoup plus rapide que les salaires, et cela presse les familles de la classe moyenne comme jamais auparavant. L’une des façons dont les familles font face à cela est de reporter les achats importants, et c’est l’une des raisons pour lesquelles l’âge moyen des véhicules sur nos routes a maintenant atteint un record historique…

L’âge moyen des véhicules sur les routes américaines a atteint un record de 12,1 ans l’année dernière, car les prix élevés et l’amélioration de la qualité incitent les propriétaires à conserver leur voiture plus longtemps. C’était la première fois que l’âge moyen des véhicules dépassait 12 ans, selon les données publiées lundi par le cabinet d’études IHS Markit. Alors que l’âge moyen des véhicules a augmenté régulièrement au cours des 15 dernières années, la tendance s’est accélérée pendant la pandémie de coronavirus en partie à cause d’une baisse des ventes de voitures neuves, a déclaré IHS.

#4 La crise croissante des sans-abri aux États-Unis s’est considérablement accélérée pendant la pandémie, et les grandes villes de Californie sont les plus durement touchées. À ce stade, il est vraiment difficile de naviguer dans les rues de San Francisco sans trébucher sur une tente ou marcher dans des excréments humains…

Pour une ville aussi opulente que San Francisco, il est depuis longtemps choquant de voir l’extrême pauvreté des sans-abri dans ses rues. Si vous vous promenez dans le centre-ville, des tentes, des lits en carton de fortune et des excréments humains peuvent être vus jonchant les trottoirs. Des personnes appauvries gisent sur le sol alors qu’une masse floue de professionnels hautement rémunérés passe à toute allure.

#5 La crise des sans-abri est également l’un des facteurs qui alimentent l’augmentation spectaculaire des taux de criminalité que nous avons constatée dans tout le pays. Il était une fois des millions de touristes enthousiastes qui affluaient à Venice Beach, mais maintenant l’expression «comme l’enfer est allé en enfer» est utilisée pour décrire les conditions de ce piège à touristes autrefois vierge…

Les chiffres depuis le début de l’année montrent que les vols qualifiés ont presque triplé depuis la même période l’an dernier. Les vols liés aux sans-abri ont augmenté de 260 % ; les agressions liées aux sans-abri avec une arme mortelle ont augmenté de 118 % ; les crimes contre les biens et les cambriolages locaux ont augmenté de 85 % ; et Grand Theft Auto est en hausse de 74%. Selon Embrich, les arrestations pour crime ont augmenté de 68%, tandis que les arrestations pour délit ont augmenté de 355 pour cent. Mais les arrestations ne suffisent pas : les suspects sont souvent relâchés dans la rue en quelques heures.

#6 Les policiers sont censés nous protéger du crime et rétablir l’ordre lorsque les choses deviennent incontrôlables, mais maintenant, ils quittent la fonction publique en nombre record. Après avoir été sans cesse diabolisés par les militants de gauche et les médias grand public, les policiers prennent leur retraite ou démissionnent à un rythme effarant….

Les départs à la retraite de la police ont augmenté de 45% au cours de la dernière année, les officiers se retirant des forces à travers le pays au milieu des manifestations de Black Lives Matter qui ont alimenté la rhétorique anti-flic. La statistique alarmante a été révélée dimanche par le Police Executive Research Forum, l’organisation révélant également que les démissions ont augmenté de 18% au cours de la même période de douze mois.

#7 Avez-vous remarqué que beaucoup de nos villes deviennent dégoûtantes ? Quand j’étais jeune, j’entendais souvent l’expression « la propreté est à côté de la piété », mais vous n’entendez plus personne l’utiliser. De nos jours, la saleté et la crasse sont partout, ce qui a entraîné des infestations généralisées. Beaucoup de nos villes ont maintenant d’énormes problèmes de rats et de punaises de lit, mais Chicago est la pire de toutes…

La Windy City est connue pour pas mal de choses : hot-dogs, plat profond, baseball. Mais voici une chose que vous n’associez probablement pas à Chicago : les punaises de lit. Il s’avère que ces minuscules parasites qui font de l’auto-stop aiment beaucoup notre ville, selon les derniers chiffres disponibles via Orkin, une entreprise basée à Atlanta, spécialisée dans les services de lutte antiparasitaire. En fait, Chicago s’est classée non. 1 sur la liste 2021, selon Orkin, reprenant la première place pour la première fois depuis 2017, date à laquelle elle est tombée à la non. 3, juste derrière Baltimore et Washington. Pour la sixième année consécutive, Orkin a également classé Chicago comme la ville la plus « ratée » d’Amérique.

#8 J’écris depuis des années sur la sécheresse dans la moitié ouest du pays, mais ici, en 2021, c’est la pire que nous ayons jamais vue. Au moment où j’écris cet article, 88% de l’Occident est officiellement en état de sécheresse…

Des lacs à des niveaux historiquement bas, des incendies de forêt inhabituellement précoces, des restrictions d’utilisation de l’eau et désormais une vague de chaleur potentiellement record : avant même le début de l’été, l’Ouest américain souffre des effets d’une sécheresse chronique aggravée par le changement climatique. Quatre-vingt-huit pour cent de l’Occident était en état de sécheresse cette semaine, y compris l’ensemble des États de la Californie, de l’Oregon, de l’Utah et du Nevada, selon les données officielles.

#9 Lorsque la sécheresse devient suffisamment grave, cela entraîne des pénuries d’eau, et nous devrons surveiller de très près les développements en Californie. Les approvisionnements en eau sont devenus très serrés dans tout l’État, et les responsables du comté de Santa Clara viennent de déclarer officiellement « une urgence de pénurie d’eau »…

Le comté de Santa Clara connaît une sécheresse extrême. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre pour agir car nos approvisionnements en eau sont menacés localement et dans toute la Californie. Nous sommes dans une situation d’urgence et Valley Water doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger nos ressources en eaux souterraines et s’assurer que nous pouvons fournir une eau salubre et propre aux résidents et aux entreprises du comté de Santa Clara. Pour mieux faire face à ces menaces et à l’urgence qu’elles provoquent, mes collègues membres du conseil d’administration et moi-même avons déclaré aujourd’hui à l’unanimité une situation d’urgence en matière de pénurie d’eau dans le comté de Santa Clara. Cette déclaration, qui fait partie des actions les plus fortes que nous puissions prendre en vertu de la loi, permet à Valley Water de travailler avec nos détaillants, les villes et le comté pour mettre en œuvre des réglementations et des restrictions sur la livraison et la consommation d’eau. Nous exhortons également le comté de Santa Clara à proclamer une urgence locale et à se joindre à nous pour souligner la gravité des menaces posées par l’extrême sécheresse.

Au cours des dernières années, l’Amérique a été frappée par crise après crise, et beaucoup aspirent à un retour au bon vieux temps. Malheureusement, cela n’arrivera tout simplement pas.

