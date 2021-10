9 spectacles annulés presque immédiatement après la première

Les émissions de télévision ne sont pas bon marché à faire, donc généralement un réseau diffusera une saison complète d’une émission avant de l’annuler, même si les dirigeants savent qu’il a peu de chance de réussir. Par exemple, NBC a annulé Debris après une première saison mal notée en mai 2021, mais au moins chaque épisode de sa première saison a été diffusé. Cependant, il y a des émissions qui obtiennent des notes si terribles qu’un réseau décidera que cela ne vaut même pas la peine de les diffuser. Dans un cas tristement célèbre, un spectacle a même été annulé au milieu de ses débuts. Ce qui suit est une liste de certaines des annulations les plus extrêmes et les plus rapides de l’histoire de la télévision.

Dernièrement, certains réseaux ont été plus ouverts à donner une chance aux émissions, car les évaluations en direct signifient de moins en moins. Cela signifie que les émissions annulées avant la fin de la diffusion de leur saison sont rares. C’est quand même arrivé récemment. En mai 2021, ABC a soudainement annulé le Rebel avec Katey Sagal après seulement quelques épisodes diffusés. Le reste des émissions déjà produites a été diffusée, ce qui a été une consolation pour de nombreux fans encore déçus que l’émission n’ait pas été renouvelée. Bien que Rebel ait même été créé par la showrunner de Grey’s Anatomy, Krista Vernoff, les dirigeants d’ABC ont déclaré qu’ils n’avaient tout simplement pas vu la série attirer un public suffisamment large pour la maintenir en vie. Voici un aperçu de huit autres émissions qui ont été annulées extrêmement rapidement.

‘Y: Le dernier homme’ (2021)

En octobre 2021, FX sur Hulu a annulé le très attendu Y: The Last Man avec trois épisodes à sortir. Le projet, basé sur la série de bandes dessinées de Brian K. Vaughan et Pia Guerra, était en développement depuis près d’une décennie avant de faire ses débuts sur Hulu en septembre. Il est probable que tous ces coûts encourus pendant le développement signifiaient que le spectacle devait être un succès instantané pour qu’il réussisse. Comme ce n’était pas le cas, Hulu et FX ont débranché, donnant aux gens peu de raisons de regarder les derniers épisodes et à d’autres aucune raison de commencer à regarder.

précédentsuivant

« Allumez » (1969)

La télévision regorge d’incidents notoires, mais aucun n’est aussi bizarre que le fiasco Turn-On de 1969. ABC a commandé l’émission aux producteurs du très réussi Rowan & Martin’s Laugh-In de NBC dans l’espoir qu’ils puissent répéter ce succès. L’humour décalé de l’émission qui évoquait le sexe et le mouvement anti-guerre semblait en avance sur son temps. Tellement en avance que l’émission a été retirée des ondes sur certains marchés avant même qu’elle ne soit terminée. Un deuxième épisode jamais diffusé. Chaque épisode devait à l’origine avoir un invité, et le premier épisode était le regretté Tim Conway.

précédentsuivant

« Viva Laughlin » (2007)

Peu importe à quel point vous êtes une star, il y a de fortes chances que vous ayez une émission de télévision ratée sur votre CV. Cela s’applique même à Hugh Jackman, qui a joué dans Viva Laughlin, une comédie musicale avec Lloyd Owen, Mädchen Amick et Ellen Woglom. Melanie Griffith était également dans l’émission. Seuls deux épisodes ont été diffusés avant que CBS ne le retire de la programmation. Le New York Times l’a qualifié de possible « la pire émission de l’histoire de la télévision ».

précédentsuivant

« Un jour » (2010)

NBC a traversé une période d’amour des projets télévisés de haut niveau avec une touche de science-fiction après le succès de Heroes. Cela continue encore à ce jour, avec des émissions récentes comme Manifest et La Brea. Certains de ces projets ont été des échecs, et puis il y a Day One, une émission post-apocalyptique mettant en vedette David Lyons. NBC était vraiment excité à ce sujet, commandant 13 épisodes avant de le réduire à quatre. Finalement, ils ont décidé de diffuser le pilote comme un téléfilm, mais même cela ne s’est jamais produit.

précédentsuivant

‘Doute’ (2017)

La malchance post-Grey’s Anatomy de Katherine Heigl a semblé atteindre son point bas avec Doubt. CBS a annulé le drame juridique après seulement deux semaines grâce à des cotes d’écoute épouvantables. L’émission mettait également en vedette Elliott Gould, Dulé Hill et Laverne Cox.

précédentsuivant

« Les raisons d’Emily pour lesquelles » (2006)

Emily’s Reasons Why Not a rejoint le club notoire des émissions annulées après la diffusion d’un seul épisode. Comme beaucoup de ces émissions, il ne pouvait pas être à la hauteur des attentes élevées d’ABC et la série mettant en vedette Heather Graham a été rapidement supprimée. La comédie romantique mettait en vedette Graham dans le rôle d’une femme dont les thérapeutes lui suggèrent d’énumérer les raisons pour lesquelles chaque relation qu’elle a eue a échoué. Les critiques étaient terribles et, pour une raison inexplicable, les sept épisodes ont été diffusés en Espagne.

précédentsuivant

‘Hiéroglyphe’ (2014)

Hieroglyph était un projet notoirement ambitieux que Fox avait espéré diffuser d’ici 2015 et a été commandé directement en série. Cependant, soudainement, le réseau a annoncé que la production de l’émission s’arrêterait en juin 2014, et l’émission a été annulée avant la diffusion d’un seul épisode. Un épisode a été terminé, mais il n’a jamais vu le jour. Il y aurait eu des affrontements en coulisses lors de la réalisation du drame se déroulant dans l’Égypte ancienne.

précédentsuivant

« Des rois et des prophètes » (2016)

ABC a diffusé les deux premiers épisodes de Of Kings & Prophets avant de mettre fin au drame coûteux de l’ère biblique. Le réseau espérait lui donner un lancement majeur à l’automne, mais il a fini par le retenir jusqu’à la mi-saison, et il a été inséré dans le tristement célèbre « fente de la mort » du réseau – les mardis à 22 h HE. Par coïncidence, cet automne-là, ABC a diffusé Wicked City dans le même créneau et il a été annulé après trois épisodes.

précédent