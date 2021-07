9 stars surnaturelles qui devraient revenir pour le spin-off des Winchesters de Jensen Ackles

Mitch Pileggi (Samuel Campbell)

L’ancien acteur de X-Files Mitch Pileggi a fait ses débuts surnaturels dans la saison 4 en tant que Samuel Campbell, le père de Mary, le grand-père de Sam et Dean, et l’homonyme de Sam. Dans un vrai style familial, Samuel a été tué plus d’une fois au cours de son passage dans la série, bien que la dernière fois ait été permanente. Le premier décès s’est produit lorsqu’Azazel a attaqué la famille Campbell, et Samuel n’a été ressuscité que plus tard, il peut donc y avoir une fenêtre étroite dans Les Winchesters où Samuel pourrait apparaître. Si le spin-off a l’intention de raconter l’histoire de John et Mary avant leur mariage, le personnage de Pileggi pourrait certainement avoir un rôle à jouer. De plus, Pileggi est resté autour de The CW et a un rôle dans Walker de Jared Padalecki, il n’est donc déjà qu’à quelques degrés de séparation du projet de Jensen Ackles.

Maintenant, plongeons dans quelques stars jouant des personnages célestes qui pourraient revenir !