9 superbes webcams que vous pouvez réellement acheter sur Amazon dès maintenant

Si vous faites beaucoup d’appels vidéo et de réunions, vous voudrez probablement investir dans une webcam. Bien qu’ils ne soient plus aussi difficiles à trouver dans les magasins aujourd’hui qu’il y a un an, ils sont toujours très demandés avec autant de personnes travaillant à domicile au moins une partie du temps. Lentement mais sûrement, les webcams reviennent en stock. Mais vous ne voulez pas vous contenter d’acheter tout ce que vous pouvez trouver – vous en avez besoin pour bien fonctionner. Nous avons donc rassemblé les meilleures webcams disponibles sur Amazon à l’heure actuelle.

Marque de confiance : Logitech C920x HD Pro Webcam



Dans le monde de la webcam, Logitech est l’une des marques les plus fiables, et bien que cette webcam coûte presque deux fois plus cher que certaines des autres, elle en vaut le prix. Vous obtenez une résolution complète de 1080p avec un son stéréo, une correction de la lumière HD et une mise au point automatique, et même la possibilité de flouter votre arrière-plan sans équipement supplémentaire.

90 $ chez Amazon 65 $ chez Walmart

Anneau lumineux intégré : Vitade 960A



Essayer d’obtenir un éclairage approprié peut être délicat car vous ne voulez pas avoir l’air délavé, ni ressembler à un Seigneur Sith. Le Vitade 960A aide avec son éclairage annulaire intégré avec trois niveaux de luminosité différents. Quant à la caméra elle-même, elle offre un objectif 1080p et un champ de vision grand angle de 80 degrés.

49 $ chez Amazon 33 $ chez Walmart

Préservez votre vie privée : caméra Web Nexigo 1080p



La confidentialité est un facteur clé lors de l’utilisation de n’importe quel appareil électronique, et cette webcam est dotée d’un cache de confidentialité intégré afin que vous puissiez couvrir l’objectif lorsque vous n’êtes pas en communication active tout en le gardant attaché à votre ordinateur portable ou à votre moniteur. Le micro antibruit intégré contribue également à améliorer la qualité audio.

40 $ chez Amazon 33 $ chez Walmart

Conception du cercle : Webcam de streaming Razer Kiyo



Utilisant une conception circulaire unique, cette webcam offre une vidéo 1080p, un microphone intégré et est livrée avec une lumière annulaire intégrée pour vous garder uniformément éclairé pendant les appels. Ajustez la luminosité selon vos besoins et profitez de bonnes performances en basse lumière dans des environnements plus sombres. Il se plie bien pour que vous puissiez facilement l’emporter avec vous en voyage.

Obtenez du 4K : webcam Adwaita 4K



La webcam Adwaita 4K a à peu près tout ce dont vous avez besoin pour avoir fière allure lors de ces conférences téléphoniques avec vos pairs. La webcam peut enregistrer jusqu’à une résolution 4K à 15 ips ou une qualité 1080p à 30 ips. Il y a une couverture de confidentialité incluse, ainsi qu’un trépied pour ceux-ci, ce qui le rend parfait pour toutes les situations.

30 $ sur Amazon

Image presque parfaite : Webcam Amcrest ProHD – Avec microphone et cache de confidentialité



La webcam Amcrest ProHD offre presque tout ce que vous pourriez souhaiter dans une webcam, de l’enregistrement vidéo solide à 1080p/30 ips aux deux microphones pour un son cristallin. En plus de pouvoir brancher et jouer, il y a aussi un couvercle de confidentialité intégré, un objectif grand angle et la possibilité de le monter sur votre moniteur ou sur un trépied autonome.

30 $ chez Amazon 35 $ chez Home Depot

Facile à utiliser : Caméra Web ToLuLu 1080p



Si vous avez juste besoin d’une webcam qui “fonctionne” et que vous ne vous souciez pas d’un tas de fonctionnalités supplémentaires ou de fioritures, alors la caméra Web ToLuLu 1080p est parfaite. Cette caméra fournit une vidéo 1080p, une vue panoramique à 110 degrés et est prête à l’emploi, ce qui la rend idéale pour à peu près n’importe quel ordinateur que vous pouvez utiliser. ToLuLu comprend même un trépied pour ceux qui ne veulent pas le monter sur leur moniteur ou leur ordinateur portable.

30 $ sur Amazon

Tout ce dont vous avez besoin : Caméra informatique Hrayzan FHD



La caméra informatique Hrayzan est une caméra 1080p qui enregistre à 30 ips avec son objectif grand angle de 110 degrés, et il y a un microphone intégré avec réduction automatique du bruit. Mieux encore, lorsque les appels vidéo se terminent pour la journée, il y a un couvercle de confidentialité intégré que vous pouvez retourner sur l’objectif de la caméra.

24 $ chez Amazon 31 $ chez Walmart

Pas seulement pour les jeux : Webcam Aoboco Pro – 1080P Full HD



Avoir une bonne quantité de lumière est extrêmement important si vous participez à des jeux en direct ou participez à de nombreux chats vidéo. Avec la webcam Aoboco Pro, vous obtiendrez toute la lumière dont vous avez besoin, grâce à la lumière annulaire intégrée entourant l’objectif. Cette lumière présente trois niveaux de luminosité et vous pouvez même monter l’appareil photo sur un trépied si vous avez besoin d’obtenir le bon angle.

36 $ sur Amazon

Visioconférence toutes avec webcams disponibles sur Amazon

La visioconférence peut être une nécessité frustrante de nos jours, et il n’y a pas beaucoup de webcams qui vous offrent le « package complet » sans sacrifice. Vous ne pouvez pas vous tromper avec une webcam Logitech, et la webcam C920x HD Pro peut coûter un peu plus cher, mais cela vaudra la peine de profiter de la réputation de Logitech pour des produits de qualité qui fonctionnent bien et prennent en compte tous les aspects, de la vidéo à l’audio.

Une autre option solide est pour ceux qui doivent s’assurer qu’il y a suffisamment d’éclairage pour que vous ne finissiez pas par ressembler à Sith Lord devant la caméra. Le Vitade 960A est doté d’un anneau lumineux entourant l’objectif de la caméra, qui arbore trois niveaux de luminosité réglables et un contrôle tactile. Il existe même des fonctions d’amélioration du visage intégrées pour vous donner une meilleure apparence que vous ne le pensez. Si rien de tout cela ne fonctionne pour vous, ou si vous économisez de l’argent pour obtenir celui que vous voulez, vous pouvez toujours utiliser temporairement l’appareil photo de votre téléphone Android comme webcam.

Les webcams ne sont plus aussi difficiles à trouver qu’il y a un an, mais vous voulez toujours vous assurer que vous obtenez quelque chose de bien et pas seulement ce que vous pouvez mettre la main sur. Et ces webcams disponibles sur Amazon sont toutes des choix solides.

