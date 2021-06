90 Day Fiance Streaming: Comment regarder les saisons actuelles et passées

in

Comment regarder le streaming des saisons 1 à 7 de Fiancé de 90 jours

Comme pour la saison 8 de 90 Day Fiancé, vous avez également plusieurs options pour revenir en arrière et profiter des épisodes précédents. Les saisons 4 à 7 sont également diffusées sur le site Web de TLC et, encore une fois, vous aurez besoin d’un identifiant de câblodistributeur valide pour regarder. Je ne sais pas pourquoi les saisons 1 à 3 ne sont pas également là, mais il est possible qu’ils veuillent que vous vous abonnez à Discovery + pour cela, ce qui est encore une autre option.

Tout comme la saison 8 de la populaire émission de téléréalité, vous pouvez également accéder à Amazon Prime pour les épisodes précédents. Vous ne pouvez les diffuser que via le site avec le module complémentaire Discovery+, mais l’achat d’épisodes et/ou de saisons est possible. Heureusement, acheter des saisons plus anciennes est beaucoup moins cher que de le faire avec la saison 8 de 90 Day Fiancé. Le prix varie de 7,99 $ (SD) pour toute la saison 1, à 28,99 $ (HD) pour la saison 7, mais si vous optez pour SD, cela ne vous coûtera que 23,99 $.