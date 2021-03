90% de l’exploitation minière de Bitcoin provient d’une «  énergie sale  », déclare le maire de Miami

La majorité du Bitcoin (BTC) est extraite en dehors des États-Unis en utilisant «de l’énergie sale», a déclaré le maire de Miami, Francis Suarez.

Suarez a discuté des implications environnementales de l’exploitation minière de Bitcoin dans un épisode du 26 mars du podcast non confirmé avec la journaliste de crypto-monnaie Laura Shin. Le maire a déclaré que les États-Unis devraient exploiter plus de Bitcoin pour des raisons de sécurité nationale.

«Une partie du problème avec Bitcoin est que 90% ne se fait pas aux États-Unis. 90% de cela se fait dans des pays qui ont de l’énergie sale. C’est donc la raison pour laquelle c’est considéré comme une activité sale », a déclaré Suarez.

Le responsable a fait valoir que les États-Unis amélioreraient cette situation en fournissant leur approvisionnement en énergie renouvelable propre aux centres miniers et aux centres de données Bitcoin. «Nous avons l’énergie nucléaire, donc nous avons une énergie propre. Un approvisionnement en énergie propre qui est essentiellement illimité », a-t-il déclaré.

Miami pourrait mettre en place un centre minier Bitcoin dans le cadre de cet objectif de sécurité nationale / conservation de l’environnement, a déclaré Suarez, ajoutant:

«Ce serait dans l’intérêt de la communauté crypto si nous faisions plus d’exploitation minière aux États-Unis parce que nous produisons de l’énergie propre, cela changerait donc ce discours et cette dynamique et, à l’avenir, vous verrez également l’énergie solaire et d’autres types de technologies propres. À mon avis, la technologie va rendre l’extraction de Bitcoin plus efficace. »