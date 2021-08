90 $ de rabais sur le nouvel aspirateur robot à vidange automatique Z10 Pro de Dreametech

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Amazon propose cette semaine de bonnes affaires sur les aspirateurs robots Roomba. Par exemple, la bien-aimée Roomba 614 est tombé à seulement 199 $. Vous pouvez également récupérer un renouvellement Roomba 675 avec Alexa pour 179,99 $, ce qui est un prix formidable. Si vous voulez juste un modèle d’entrée de gamme à faible coût pour des nettoyages rapides, ce sont deux excellentes options. Mais si vous voulez un modèle plus puissant et plus riche en fonctionnalités, il y a un accord Amazon que vous devez absolument voir. Les Dreametech Z10 Pro est le nouveau robot aspirateur à vidange automatique le plus chaud sur Amazon. Il possède toutes les fonctionnalités avancées que vous pourriez souhaiter, et il est en vente avec une remise spéciale de lancement puisqu’il vient de sortir sur Amazon !

Aspirateur robot Dreametech Z10 Pro avec élimination automatique de la saleté Prix catalogue : 599,98 $ Prix : 509,98 $ Vous économisez : 90,00 $ (15%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Le meilleur nouveau robot aspirateur à vidange automatique d’Amazon

Dreametech m’a envoyé un Aspirateur robot à vidange automatique Dreametech Z10 Pro il y a environ un mois pour tester. Au cours de cette période, il est rapidement devenu l’un de mes nouveaux modèles préférés. Il possède toutes les fonctionnalités que vous attendez d’un aspirateur robotique haut de gamme, comme une aspiration puissante et une vadrouille intégrée. Il dispose également d’une technologie de navigation avancée qui utilise des lasers pour cartographier votre maison. De plus, l’évitement des obstacles garantit que l’aspirateur n’endommagera pas les pieds de votre chaise et de votre table. Mon chien a également apprécié cette fonctionnalité.

La star du spectacle est définitivement la fonction d’auto-vidage. Honnêtement, je ne peux même pas imaginer utiliser un aspirateur robot de nos jours qui ne se vide pas. De cette façon, vous n’avez pas besoin de retirer le bac à poussière à chaque fois qu’il est nettoyé. Au lieu de cela, le vide se vide dans un sac scellé dans la station de base spéciale. Ensuite, tous les 65 jours environ, il vous suffit de changer le sac dans le chien. Si vous vivez dans une maison plus petite ou si vous n’avez pas d’animaux domestiques, vous pouvez probablement continuer encore plus longtemps sans changer de sac.

Le nouveau Z10 Pro de Dreametech coche toutes les cases en termes de fonctionnalités. De plus, il a une puissante aspiration jusqu’à 4000 Pa, ce qui lui permet de gérer facilement les dégâts difficiles. Ce modèle coûte 599,98 $, ce qui est déjà moins cher que les aspirateurs robots à vidange automatique phares comparables. Les principaux modèles de grandes marques peuvent facilement coûter 800 $, 1 000 $ ou même 1 200 $. Mais même si le prix du Z10 Pro est déjà inférieur à celui de ces alternatives, il existe une promotion spéciale de lancement Amazon qui vous fera économiser encore plus d’argent. Procurez-vous un Aspirateur robot à vidange automatique Dreametech Z10 Pro aujourd’hui et vous trouverez un coupon de 90 $ sur la page du produit. Cela fait que votre prix final n’est que de 509,98 $ !

Voici quelques points clés à retenir :

Le Z10 Pro est le robot aspirateur le plus récent et le plus avancé de Dreametech. La station de charge spéciale permet l’une des meilleures fonctionnalités de ce modèle – lorsqu’il a fini d’aspirer vos sols, il se vide ! Un grand sac sous vide de 4 litres dans le quai vous permet d’aller 65 jours avant que le sac doive être changé Dans les maisons sans animaux, vous pourriez même passer deux mois complets sans vous soucier de votre robot aspirateur Une forte aspiration fournit 4000 Pa de puissance pour nettoyer même les dégâts les plus délicats autour de votre maison Il existe quatre modes d’aspiration différents La longue durée de vie de la batterie offre jusqu’à 150 minutes de nettoyage continu pour gérer même les plus grandes maisons Le Z10 Pro est également un robot vadrouille ! Boîte à poussière de 400 ml + réservoir d’eau électrique de 150 ml avec 3 niveaux de volume d’eau réglable La navigation LiDAR et la détection d’objets 3D fournissent la technologie de navigation la plus avancée disponible actuellement Ne vous inquiétez jamais d’endommager vos meubles ou de déranger vos animaux de compagnie Cet aspirateur génial fonctionne même avec des commandes vocales merci à l’intégration d’Amazon Alexa !

