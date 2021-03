90% des accidents vasculaires cérébraux peuvent être évités grâce à un mode de vie sain

La Société espagnole de neurologie (SEN) souligne que le 90% des cas d’AVC Ils pourraient être évités avec une prévention adéquate des facteurs de risque et un mode de vie sain, car le cholestérol LDL est l’un des déclencheurs présentant le risque le plus élevé de cette maladie et d’infarctus du myocarde.

A l’occasion de la célébration ce dimanche de la journée européenne pour la prévention du risque cardiovasculaire, la SEN a rappelé que parmi les principaux facteurs de risque modifiables pouvant entraîner une maladie cardiovasculaire, sont l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie (LDL-C élevé), le diabète, le tabagisme et les arythmies telles que la fibrillation auriculaire.

La fibrillation auriculaire est une condition dans laquelle le cœur bat de manière irrégulière et rapide. Lorsque cela se produit, le sang peut s’accumuler et s’épaissir, c’est-à-dire formation de caillots dans l’une des chambres du cœur. Ces caillots sanguins peuvent se rompre et voyager dans la circulation sanguine jusqu’au cerveau (ou parfois vers une autre partie du corps), où ils peuvent provoquer un accident vasculaire cérébral.

Selon le groupe Daiichi Sankyo, on estime qu’il y a plus d’un million de patients atteints de fibrillation auriculaire dans la population espagnole, dont plus de 90000 ne sont pas diagnostiqués, selon les données de l’étude Des offres. Le nombre de nouveaux cas annuels d’AVC est plus de 134 000, et parmi eux, 20% sont causés par la fibrillation auriculaire selon les données de la Société espagnole de cardiologie (SEC).

Traitement

Concernant le traitement, le chef du service de cardiologie de l’hôpital Quirón Salud Bizkaia du Pays basque, le Dr Iñaki Lekuona, a indiqué que « des arythmies telles que la fibrillation auriculaire ils ont un traitement, généralement, «contrôler le rythme cardiaque avec des médicaments antiarythmiques ou par cardioversion électrique ou chimique, et la fréquence cardiaque (avec des médicaments qui la réduisent). Pour minimiser le risque d’accident vasculaire cérébral, nous pouvons proposer à nos patients de nouveaux traitements tels que les anticoagulants oraux à action directe (AOD), en général avec une meilleure efficacité et sécurité, sans besoin de contrôles de coagulation fréquents et moins d’interactions avec les aliments et les médicaments »

En revanche, l’un des facteurs de risque les plus courants et dont la prévention est possible est la hypercholestérolémie. L’hypercholestérolémie est une dyslipidémie dans laquelle le LDL-cholestérol, également appelé mauvais cholestérol, est élevé au-dessus des niveaux cibles recommandés par les directives thérapeutiques. Ces taux élevés de lipides ont été liés au développement de maladies cardiovasculaires telles que l’angine de poitrine, l’infarctus aigu du myocarde ou un accident vasculaire cérébral, selon la Fondation espagnole du cœur et représentent un problème de santé de haute fréquence dans le monde occidental.

Niveaux de cholestérol

Selon les directives cliniques les plus récentes pour la prise en charge de l’hypercholestérolémie (ESC / EAS 2019), l’objectif de Réduction du LDL-c le plus bas est le mieux et il doit être atteint dans les plus brefs délais, en particulier chez les patients ayant un CVR élevé ou très élevé.

Selon les données d’enquête Euroaspire V, le 70% des patients à risque cardiovasculaire élevé et très élevé ils n’ont pas les taux de cholestérol LDL indiqués par les lignes directrices. En général, « l’hypercholestérolémie peut être évitée » grâce à une alimentation cardio saine et à des exercices physiques réguliers. Il est vrai que cela ne suffit souvent pas et qu’un traitement hypolipidémiant est nécessaire pour atteindre les chiffres cibles « , a déclaré le Dr. Lekuona.