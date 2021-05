90% des femmes hésitent à demander une augmentation au travail: enquête Harappa

Voici les résultats de l’enquête “ Ce dont les femmes en leadership ont besoin ” par Harappa Education

Alors que presque toutes (99%) les femmes professionnelles estiment qu’il est important pour elles de créer des réseaux et des alliances, seulement 47% recherchent activement des opportunités de croissance professionnelle et d’apprentissage. De plus, 90% des femmes interrogées hésitent à demander une augmentation au travail et 85% estiment qu’au moins une fois dans leur carrière, elles ont été perçues comme “ autoritaires ” ou “ dominantes ”, alors qu’elles ne faisaient que s’affirmer.

Telles sont les conclusions de l’enquête «Ce dont les femmes en leadership ont besoin» par Harappa Education, l’établissement d’enseignement en ligne fondé par Pramath Raj Sinha et Shreyasi Singh, publiée aujourd’hui à l’occasion de la Journée internationale du travail.

«Alors que nous commémorons le mouvement syndical qui a inauguré diverses réformes, il est également essentiel d’examiner les lacunes dans nos lieux de travail du point de vue du genre», a déclaré Singh, co-fondateur et PDG.

L’enquête, qui comprend les réponses de plus de 500 femmes, note que près de 72% des femmes considèrent la communication comme la compétence principale qui continue de les aider dans leur cheminement professionnel, suivie par la confiance (65%) et la conscience de soi (41 %).

Parmi les femmes professionnelles ayant moins de 20 ans d’expérience professionnelle, 52% déclarent se sentir insuffisantes ou sous-qualifiées pour leur poste, malgré leurs multiples années d’expérience. Ce chiffre affiche une diminution progressive pour les femmes ayant plus de 20 ans d’expérience en entreprise (37%). Étonnamment, seulement 21% des femmes se sentent continuellement soutenues par leurs pairs masculins sur les lieux de travail.

Cependant, les perspectives pour les femmes sur les lieux de travail semblent prometteuses, car l’enquête indique que 87% des femmes interrogées estiment que l’avenir des femmes à la direction semble prometteur au cours des trois prochaines années.

Le 8 mars 2021, Harappa Education a lancé le programme de leadership des femmes, qui, a déclaré Singh, vise à autonomiser les femmes cadres à haut potentiel.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.