90 % des nœuds Lightning lancés au cours de la dernière année fonctionnent sur Umbrel

Visitez l’article original*

https://bitcoinmagazine.com/.image/c_fit,cs_srgb,q_auto:good,w_620/MTg0NTgxMDI4MDI5OTMyNjY0/screen-shot-2021-10-15-at-064634.png

Aujourd’hui, Umbrel a présenté une nouvelle recherche qui a montré que 90 % des nœuds Lightning mis en ligne au cours de la dernière année ont été exécutés sur le logiciel de l’entreprise.

Aujourd’hui, Umbrel a présenté une nouvelle recherche qui a montré que 90% des nœuds Lightning mis en ligne au cours de la dernière année ont été exécutés sur le logiciel de l’entreprise, qui permet aux utilisateurs d’exécuter un nœud Bitcoin Lightning et d’autres logiciels à partir de leur propre serveur personnel.

Quelques jours seulement avant la sortie d’une nouvelle collaboration matérielle Umbrel et Bitcoin Machines, qui permet aux utilisateurs de brancher et de jouer des nœuds Bitcoin personnels et des nœuds Lightning, Umbrel a annoncé que près de la moitié des nœuds Lightning du réseau ont été mis en ligne au cours de la dernière année. , et que la grande majorité d’entre eux exécutaient le logiciel homonyme de la startup.

Au moment de la rédaction de cet article, il existe environ 27 977 nœuds Lightning Network au total, dont 12 970 s’exécutent sur des serveurs Umbrel.

Entre mars et juin 2021, il y avait en fait plus de serveurs Umbrel lancés qu’il n’y avait de nœuds Lightning au total. Cela est dû à une migration d’utilisateurs qui exécutaient déjà un nœud Lightning Network, d’un autre système d’exploitation vers Umbrel.

Méthodologie

Comment Umbrel a-t-il pu estimer le nombre de serveurs privés ? La société propose un service de sauvegarde de canal Lightning crypté de bout en bout anonyme, qui permet aux utilisateurs de récupérer leurs fonds même s’ils n’avaient jamais sauvegardé manuellement leurs canaux Lightning.

Comment cela marche-t-il? Les sauvegardes cryptées automatiques anonymes d’Umbrel sont cryptées côté client avant d’être téléchargées sur Tor. Ils sont ensuite remplis de données aléatoires, ce qui signifie que l’entreprise ne peut pas apprendre le contenu ou la taille des sauvegardes de l’utilisateur. Les sauvegardes sont effectuées immédiatement lorsqu’un canal est ouvert ou fermé. Umbrel effectue également des sauvegardes de leurre de manière aléatoire pour empêcher les attaques d’analyse temporelle.

Les sauvegardes leurres à intervalles aléatoires garantissent que le serveur ne peut pas corréler l’activité de sauvegarde avec les changements d’état du canal sur le réseau Lightning et faire correspondre un ID de sauvegarde avec une clé publique de canal.

Le remplissage aléatoire masque si la taille de la sauvegarde a augmenté, diminué ou reste inchangée car il s’agit d’un leurre.

Les fonctionnalités combinées garantissent que le serveur de sauvegarde ne peut pas apprendre d’informations sensibles sur l’Umbrel de l’utilisateur. L’adresse IP de l’utilisateur est masquée via Tor. Les données de canal des utilisateurs sont chiffrées côté client avec une clé connue uniquement du périphérique Umbrel.

Étant donné que la clé/ID est dérivée de manière déterministe de la graine Umbrel, tout ce qui est nécessaire pour récupérer complètement une Umbrel est une phrase de graine mnémonique. Lors de la récupération, l’appareil peut régénérer automatiquement le même ID de sauvegarde/clé de chiffrement et demander la dernière sauvegarde au serveur de sauvegarde, la déchiffrer et restaurer les paramètres de l’utilisateur et les données du canal Lightning Network.

À la suite de ce processus, les points de données qu’Umbrel apprend ne sont que le nombre d’ID de sauvegarde uniques qui existent à tout moment sur leur serveur de sauvegarde.

Le projet de nœud en expansion rapide d’Umbrel aide à garder le réseau Bitcoin hors de la capture par AWS et toutes les entités centralisées, ce qui lui permet de rester l’argent le plus ouvert, équitable et décentralisé que le monde ait connu.

La société a déclaré: « En d’autres termes, la plèbe dirige vraiment ce spectacle. »