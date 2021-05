L’Inde a été durement touchée par une deuxième vague d’infections à coronavirus, et les hôpitaux de plusieurs États souffrent d’une pénurie de vaccins, d’oxygène, de médicaments, d’équipements et de lits. (Source de la photo: PTI)

Jusqu’à présent, environ 90% du personnel des forces armées ont reçu les deux doses de vaccin COVID-19, ont déclaré jeudi des sources.

Ils ont ajouté que 97 pour cent du personnel des forces armées d’environ 16 lakh avaient reçu une seule dose du vaccin.

Le 22 mars, le Centre a informé le Parlement que 119 membres des forces armées étaient morts du COVID-19 tandis que 44 766 avaient contracté l’infection dans les trois services.

Des sources ont indiqué jeudi que les chiffres étaient passés à 140 décès et à environ 52 000 infections comme mercredi.

L’Inde a été durement touchée par une deuxième vague d’infections à coronavirus, et les hôpitaux de plusieurs États souffrent d’une pénurie de vaccins, d’oxygène, de médicaments, d’équipements et de lits.

Avec 2,76,110 nouvelles infections à coronavirus signalées en un jour, le nombre de cas de COVID-19 en Inde est passé à 2,57,72,440 tandis que les décès quotidiens ont été enregistrés en dessous de 4000 après quatre jours, portant le bilan à 2,87,122, selon le Données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour jeudi.

Un total de 3874 décès dus au COVID-19 ont été enregistrés en 24 heures.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.