90+ My Tuition App signe Rishabh Pant comme ambassadeur de la marque nationale

Récemment, la start-up a obtenu un investissement de 5 millions de dollars dans un cycle de série A pour l’expansion du marché, le renforcement de la marque et le développement de nouveaux produits.

La start-up d’Edtech 90+ My Tuition App, a annoncé jeudi avoir signé le batteur indien Rishabh Pant comme ambassadeur de la marque nationale. Cette association créera une forte résonance de marque et un rappel de premier plan pour la start-up parmi ses clients potentiels – étudiants et parents, a déclaré la société dans un communiqué.

Dans la continuité de son association avec 90+, l’application d’enseignement numérique axée sur les manuels, Rishabh a lancé le programme CBSE dans toute l’Inde. Selon l’entreprise, le partenariat arrive à un moment opportun lorsque la start-up est en mode d’expansion commerciale dans des villes clés de l’Inde. Récemment, la start-up a obtenu un investissement de 5 millions de dollars dans un cycle de série A pour l’expansion du marché, le renforcement de la marque et le développement de nouveaux produits.

« Pant est l’étoile montante du cricket et incarne le courage, la détermination et le travail acharné, des qualités que nous aimerions inculquer à tous les étudiants utilisant notre application. Notre association avec Rishabh renforcerait la notoriété de notre marque auprès de millions de jeunes joueurs de cricket scolarisés et de nos clients potentiels à travers le pays. Alors que le cricket unit l’Inde, notre programme CBSE lancé par Rishabh offrira une expérience unificatrice aux étudiants sur notre application », a déclaré Smijay Gokuldasan, co-fondateur et PDG de 90+ My Tuition App, sur l’association.

« J’attends avec impatience mon voyage avec 90+ My Tuition App. J’adore les produits qu’ils ont imaginés pour les écoliers. Avec le lancement du programme CBSE, la courbe d’apprentissage des étudiants sur l’application sera encore enrichie », a ajouté Pant.

L’application 90+ My Tuition fournit des cours numériques aux étudiants standard du 8e au 12e du CBSE et des conseils scolaires de l’État. L’application aide également les parents à suivre les progrès de leur enfant à l’aide de la fonction « Coin des parents » disponible sur l’application.

Lire aussi : Jagnoor Singh rejoint Lido Learning en tant que directeur commercial mondial

Lire aussi : DafaNews poursuit son association avec Chennaiyin FC en tant que sponsor principal

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.