910 millions d’animaux abattus en Espagne en 2020

Le nombre d’animaux abattus l’année dernière dans les abattoirs espagnols a grimpé à 910 millions, soit 6,3% de plus qu’en 2019. Il y a 2,5 millions de morts par jour, 104 000 par heure, 1 700 par minute et près de 30 par seconde. Les exportations sont à blâmer, car la consommation de viande des ménages a diminué. Les ONG de protection des animaux attaquent le «Sinistre& rdquor; commerce de la viande. Une entreprise “cruel» Entre les mains des plus puissants : il y a de moins en moins de petites fermes et de plus en plus de grandes fermes industrielles.

L’année dernière 800 millions d’oiseaux, 56,1 millions de porcs, 40,7 millions de lapins, environ 9,5 millions de moutons, 2,4 millions de vaches, 1,2 million de chèvres et plus ont été abattus en Espagne 37 000 chevaux, selon les statistiques tenues par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation (MAPA ).

Le résultat de tout cela a été la production de 7,6 millions de tonnes de viande, dont la majeure partie a été exportée L’industrie de la viande continue de croître continue de croître. Au cours des six premiers mois de cette année, 60 000 tonnes de viande de plus ont été produites en Espagne par rapport à la même période l’an dernier.

De plus en plus de viande est produite, mais les ménages espagnols en consomment de moins en moins: ils achètent 6,5% de moins qu’il y a quatre ans. Selon l’ONG Animal Equality, c’est parce que L’Espagne ne conserve qu’un tiers de ce qui est produit, le reste est exporté principalement vers la Chine et la France. Les exportations ont augmenté de 47 % depuis 2016.

Fait intéressant, depuis 2010, près de la moitié des petites fermes d’élevage ont fermé. Au contraire, le nombre de macro-fermes s’est multiplié.

Macro fermes avec 50 000 porcs ou un million d’oiseaux

Macro fermes avec 50 000 porcs ou un million d’oiseauxEn Espagne, 94 % de la production porcine est concentrée dans de grandes exploitations industrielles, 94 % de la viande de volaille et 81 % du lait bovin et 66 % des terres cultivées sont utilisées pour produire de la nourriture pour le bétail, révèle Greenpeace.

Ce type d’installation, qui peut accueillir jusqu’à 50 000 porcs ou un million d’oiseaux, génère un impact environnemental énorme, en raison de la émission de gaz à effet de serre (14,5% du total mondial) et par le Contamination de l’eau, Alerte Égalité Animale.

L’industrie de la viande génère actuellement 15 fois plus d’excréments que la viande, un montant qui pourrait remplir vingt-quatre mille piscines olympiques par an, indique Animal Equality.

Le lisier est le principal responsable de la pollution par les nitrates des aquifères et des rivières. Ainsi, en Catalogne, région qui compte le plus grand nombre d’élevages porcins, 41 % des aquifères sont contaminés.

En outre, l’élevage industriel « condamne les animaux à une vie d’enfermement et de mauvais traitements & rdquor ;, dénonce l’Égalité Animale. « La plupart ne sont autorisés à vivre que jusqu’à ce qu’ils atteignent leur croissance optimale pour une rentabilité maximale.

L’Espagne est le pays de l’Union européenne (UE) avec le plus grand nombre d’animaux en cage, 92 millions. « 99% des lapins, 98% des truies et 82% des poules vivent en permanence derrière les barreaux & rdquor ;, souligne l’organisme de protection des animaux de la ferme.

L’UE exige de considérer les animaux comme des “êtres sensibles & rdquor;

L’UE exige de considérer les animaux comme des “êtres sensibles & rdquor;Au cours des deux dernières années seulement, des permis ont été accordés en Espagne pour ouvrir plus d’une demi-douzaine de macro-fermes qui ajouteront plus d’un million d’animaux. Face à ce type d’installation, les ONG de défense animale prônent un élevage extensif et écologique.

Les règles de l’UE exigent de considérer les animaux comme des êtres sensibles. Et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) exige de les garder à l’abri de la faim, de la soif et de la malnutrition, de la peur et de l’angoisse, de l’inconfort physique et thermique, de la douleur, des blessures et des maladies, ainsi que de manifester un comportement naturel.

Malgré cela, le «clés& rdquor; de l’élevage industriel sont les sélection génétique pour obtenir des animaux plus productifs et à croissance ultra-rapide, cycles de production très courts et des densités de logements très élevées.

Ainsi, alors que l’espérance de vie d’un mouton est de 15 ans, il est abattu lorsqu’il a entre 3 et 10 mois. Les porcs, qui vivent également en moyenne 15 ans, sont abattus lorsqu’ils atteignent 3 à 6 mois.

Les poulets, dont l’espérance de vie est de 10 ans, arrivent aux abattoirs avec 6 semaines. Les veaux, qui peuvent vivre jusqu’à 25 ans, sont abattus à un ou deux ans. Et les lapins qui vivent 6 à 8 ans sont euthanasiés quand ils ont 6 à 8 semaines.

Agriculture industrielle et déforestation au Brésil

Agriculture industrielle et déforestation au BrésilAnimal Equality a également dénoncé l’élevage industriel est le principal responsable de la déforestation qui se produit au Brésil. Un fait qui provoque un « impact dévastateur & rdquor; dans l’environnement, ce qui met en danger la planète entière.

Greenpeace, pour sa part, promeut une collecte de signatures contre les élevages industriels, qui compte déjà plus de 212 000 supporters. Défend que l’élevage industriel « dévore la planète & rdquor;, et que les macro-fermes sont “le visage le plus cruel et le plus sale de cette entreprise & rdquor;.

Les conséquences, selon Greenpeace, sont : « Pollution de l’eau, émissions de gaz à effet de serre, utilisation de vastes étendues de terres, déforestation pour les pâturages et pour l’alimentation du bétail (12 millions d’hectares dans le monde en 2020), dommages à la santé et maltraitance des animaux. Et, en plus, une fausse solution contre l’exode rural & rdquor ;.

Site de référence : https://igualdadanimal.org/

Campagne de Greenpeace contre les macrofermes : https://es.greenpeace.org/es/que-puedes-hacer-tu/petitios/macrogranjas-no/

