912 nuova maglia manchester united Gustav slava.lesnichev@mail.ru:pop.mail.ru:995:slava.lesnichev@mail.ru:i1MRoBtpyS2):1

Il centrocampista ventenne ha trascorso sei mesi eccellenti con il Charlton Athletic prima che lo Swansea City combattesse la concorrenza di molte altre squadre del campionato per prenderlo in prestito per la seconda metà della stagione

Tore Andre Flo non crede che la riforma del sistema di prestito del calcio della FIFA influirà negativamente sul Chelsea maglietta bayern monaco

Flo non si aspetta che così tanti diplomati dell’Accademia entrino in prima squadra la prossima stagione, ma è stato enormemente impressionato dallo sviluppo di Gallagher

Al momento, i londinesi hanno 28 giocatori in prestito e 15 di loro hanno 22 anni o più

Di conseguenza, Ferreira e il resto dello staff del club sono in fermento in questo momento, uniti nella convinzione che il futuro sia luminoso allo Stamford Bridge magliette manchester united

Vedere otto giocatori dell’Accademia fare il loro debutto in questa stagione avrà dato una spinta all’attuale raccolto dei Blues in prestito, dopo anni in cui sembrava che il percorso verso la prima squadra del Chelsea fosse bloccato da costosi arrivi da altre parti Nuova Maglie Da Calcio Basso Prezzo

Infatti, pur non potendo ingaggiare giocatori la scorsa estate a causa della squalifica del Chelsea, Lampard ha guidato la sua squadra ai quarti di finale di FA Cup, agli ottavi di Champions League e al quarto posto in Premier League prima del campagna è stata sospesa a causa dell’epidemia di coronavirus

Flo gestisce il programma di prestito del club insieme a una serie di altri ex Blues, tra cui Claude Makelele, Paulo Ferreira e Carlo Cudicini, ma non è affatto preoccupato dalle implicazioni del nuovo regolamento

Dall’inizio della prossima stagione, i club non potranno mandare in prestito più di otto giocatori di età pari o superiore a 22 anni

Oltre a riporre la sua fede in Abraham e Mount per ringiovanire il blues, Lampard si è anche appoggiato pesantemente a artisti del calibro di Reece James, Fikayo Tomori, Callum Hudson-Odoi e Billy Gilmour in questo periodo

Il Chelsea è famoso per la sua politica di ‘prestito dell’esercito’, che ha visto artisti del calibro di Mason Mount e Tammy Abraham acquisire una preziosa esperienza in altri club prima di tornare allo Stamford Bridge e diventare parte della prima squadra di Frank Lampard

Sebbene ci siano stati diversi artisti degni di nota, Conor Gallagher è stato probabilmente la scelta di un gruppo di grande talento Tale limite sarà ridotto a sei giocatori per la campagna 2022-23

