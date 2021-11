92 % des PME de 48 pays ont signalé une augmentation de l’utilisation du cloud pendant le pic de la pandémie : rapport

Le résultat était basé sur le rapport de recherche de l’entreprise impliquant 2 400 entretiens dans 48 pays, dont 300 en Inde. (Image: Pixabay)

Technologie pour les MPME : La société de cloud computing DigitalOcean pour les développeurs, les startups et les petites et moyennes entreprises (PME) a ​​déclaré jeudi que 65% des PME ont signalé une dépendance accrue aux solutions cloud en raison de Covid. Le résultat était basé sur le rapport de recherche de l’entreprise impliquant 2 400 entretiens dans 48 pays, dont 300 en Inde. Le rapport ajoute que 92% des personnes interrogées qui sont passées aux solutions cloud ont signalé une augmentation de l’utilisation du cloud pendant le pic de la pandémie qui a continué d’augmenter en 2021.

« Le cloud représente une énorme opportunité pour les développeurs et les PME de tester leurs idées et de développer leur entreprise et il est plus important que jamais qu’ils aient accès à des solutions cloud faciles à utiliser qui répondent à leurs besoins uniques », a déclaré Yancey Spruill, PDG, DigitalOcean dans un communiqué.

Parmi les principales conclusions du rapport, hormis le défi d’avoir un personnel technique limité pour gérer les solutions cloud, le coût, la formation et l’éducation techniques et le temps requis pour gérer les services étaient les obstacles à l’adoption du cloud. Le manque de connaissances sur le cloud parmi les PME a également été signalé dans le rapport.

Par exemple, 48 % des répondants des PME traditionnelles ne connaissaient pas le terme « natif du cloud », contre 5 % des répondants des entreprises qui ne connaissent pas le terme. En outre, 56 % des répondants des PME traditionnelles ne connaissaient pas le terme « natif numérique », contre 18 % des répondants des entreprises qui ne le connaissent pas.

En termes d’impact de Covid, la pandémie, selon le rapport, a conduit à une dépendance accrue au cloud. Parmi les personnes interrogées qui ont signalé une utilisation accrue du cloud en 2020 en raison de l’accélération numérique induite par Covid, 82 % des PME traditionnelles, 82 % des PME technologiques et 92 % des entreprises ont déclaré que leur utilisation du cloud avait continué d’augmenter cette année. 69 % des personnes interrogées pensent que le cloud a aidé leur entreprise à se remettre de la pandémie en cours.

L’étude a été menée par Aspen Finn de septembre à octobre 2021 et les répondants ont été divisés en trois segments : les entreprises de 500 employés ou plus, les PME axées sur la technologie de moins de 500 employés qui se décrivent comme technologiques ou hybrides, les PME traditionnelles de moins de 500 employés. qui se décrivent comme non-tech.

