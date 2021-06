92 % des travailleurs de la santé complètement vaccinés ont présenté une infection bénigne : étude

in

Environ 16 000 travailleurs de la santé entièrement vaccinés ont participé à l’étude et ont reçu à la fois la première et la deuxième dose du vaccin entre janvier et mai de cette année.

Selon l’étude fondée sur des preuves publiée par Fortis Healthcare, 92% des travailleurs de la santé entièrement vaccinés, y compris ceux qui ont contracté une infection après la vaccination, n’ont présenté que des symptômes légers liés au COVID. Cela survient alors même que le pays est sous le choc de la deuxième vague de coronavirus.

L’étude a été publiée pour comprendre la gravité de l’infection à Covid-19 après la vaccination et répondre à l’hésitation des personnes à la vaccination et démystifier les mythes qui l’entourent.

Les résultats globaux de l’étude montrent que les vaccins disponibles en Inde pour Covid-19 sont sûrs, efficaces et offrent une protection contre d’autres virus mortels, dont le virus SARS-CoV-2.

Voici les principaux points saillants de l’étude :

Seuls 6% du personnel ont été infectés après avoir reçu les deux doses de COVID

Au moins 92 pour cent des travailleurs de la santé complètement vaccinés qui ont reçu à la fois la première et la deuxième dose de vaccin n’ont pas présenté de symptômes graves nécessitant une assistance en soins intensifs. Après avoir reçu les deux doses de COVID-19, seuls 6% du personnel se sont révélés infectés par COVID-19.

7 % du personnel a développé une maladie modérée après la vaccination

Selon les résultats, parmi ceux qui ont été infectés après avoir été complètement vaccinés, 92% du personnel étaient légèrement infectés et 7% ont développé une maladie modérée nécessitant un soutien en oxygène. Seul un pour cent du personnel a développé des symptômes COVID sévères nécessitant des soins en soins intensifs et un soutien en ventilation.

Une dose unique d’un vaccin peut réduire la transmission à domicile jusqu’à 50 %

L’étude révèle également que les vaccins peuvent également être associés à une probabilité réduite de transmission à domicile, empêchant ainsi la propagation de l’infection à d’autres.

Selon la nouvelle étude de Public Health England (PHE), une dose du vaccin Covid-19, qu’il s’agisse du vaccin Pfizer-BioNTech ou AstraZeneca, réduit la transmission de l’infection dans les ménages jusqu’à 50 %.

Briser les rumeurs, les mythes et l’hésitation à la vaccination : chef de groupe, Fortis

Le Dr Bishnu Panigrahi, chef de groupe, stratégie et opérations médicales de Fortis Healthcare, a déclaré dans le communiqué que l’étude aide à faire ressortir les conclusions selon lesquelles les vaccins COVID-19 disponibles en Inde offrent une protection contre le virus, même parmi les travailleurs de la santé qui sont les plus exposés au risque. d’attraper une infection mortelle à coronavirus. Il a en outre ajouté que si l’Inde dispose d’une solide capacité de fabrication de vaccins, ce qui est vraiment nécessaire, c’est une stratégie d’éducation de masse complète et multidimensionnelle pour réaliser l’exploit du vaccin.

Il a ajouté que nous devions utiliser nos recherches et nos découvertes de différentes manières et des analyses de données intelligentes pour briser les fausses nouvelles, les mythes et les hésitations à la vaccination chez les personnes de différents groupes d’âge.

« Les preuves jouent un rôle important dans la diffusion d’informations authentiques. Les bonnes informations doivent être transmises à chaque citoyen indien. Nous devons empêcher le virus de se propager davantage et protéger à la fois la vie et les moyens de subsistance des citoyens. »

Se faire vacciner réduirait les risques d’infection

L’étude a déjà révélé qu’être vacciné contre le coronavirus réduit considérablement le risque de contracter le virus.

Prenons un exemple de l’essai clinique lui-même.

Dans l’étude, l’efficacité du vaccin à 95 % signifierait que les personnes vaccinées auront 95 % de chances en moins de contracter une infection au COVID.

Ainsi, au cas où 1 % de la population non vaccinée développerait le COVID-19, recevoir le vaccin réduirait les chances d’être infecté par le COVID-19 à 95 %, entraînant ainsi le taux d’infection de 0,05 %.

Points clés de la découverte

Parmi les 12 248 agents de santé au total, 7 170 (58,5 %) avaient reçu le vaccin COVID-19 (première dose) et 3 650 (29,8 %) avaient reçu la deuxième dose conformément aux directives du gouvernement. Et au moins 5 078 travailleurs de la santé, soit 41,5%, n’étaient pas vaccinés contre le COVID-19.

Depuis le début de la campagne de vaccination, au moins 506 agents de santé ont été testés positifs pour COVID-19. Et sur les 7 170 personnels soignants (ceux qui avaient reçu la première dose du vaccin), 184 (2,6%) soignants se sont révélés positifs. Compte tenu de l’intervalle de temps entre la première dose et le test positif était de 44 jours.

Le nombre total de 72 agents de santé sur 3 650 (2 %) ont été testés positifs après avoir reçu la deuxième dose ; étant donné que l’intervalle de temps entre la réception de la deuxième dose et le test positif était de 20 jours.

Et parmi les travailleurs de la santé qui ont reçu à la fois les doses de COVID-19 et ont effectué 14 jours (au moins) de suivi après avoir reçu la deuxième dose, le taux d’infection enregistré était de 1,6% (48 sur 3 000 travailleurs de la santé) ; étant donné que l’intervalle de temps entre la réception de la deuxième dose et le test de positivité était de 29,5 jours.

Une autre étude nécessaire

Selon le professeur PVM Lakshmi, Département de médecine communautaire et École de santé publique, PGI, « Cette étude a été réalisée au mois d’avril alors qu’il n’y avait pas de souches mutantes et maintenant avec 70 à 75 % des travailleurs de la santé déjà vaccinés pour COVID. infection, une autre étude approfondie doit être menée afin de comprendre les changements survenus au cours de cette période et également d’examiner les preuves accumulées.

Les instituts médicaux et les hôpitaux doivent mener davantage d’études périodiques liées à la vaccination et aux différents types de variantes de COVID. En ce moment, le Pendjab étudie les données de vaccination pour comprendre plus de faits sur l’infection et la gravité du virus après la vaccination COVID-19.

Le professeur PVM Lakshmi est l’un des médecins qui ont documenté les données concernant les infections à percée dans le groupe de travailleurs de la santé. Le rapport a été publié dans le New England Journal of Medicine ce mois-ci (juin 2021).

