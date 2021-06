Commerce et investissement

93% des IFA britanniques ne recommanderaient jamais la crypto, mais ils constatent un intérêt accru de la part des clients

Malgré le fait que la banque centrale continue d’imprimer de la monnaie, le gouverneur de la BoE s’inquiète de la gestion de 1 400 milliards de dollars d’achats d’obligations d’État et l’inflation a atteint de manière inattendue 2,1% en mai.

Les conseillers financiers indépendants (IFA) du Royaume-Uni ne s’intéressent pas aux crypto-monnaies et ne veulent pas non plus que leurs clients s’y intéressent.

Selon un sondage Opinium, plus de neuf IFA sur dix en Grande-Bretagne ont déclaré qu’ils ne recommanderaient jamais les crypto-monnaies ou les actions meme à leurs clients.

Sur la base d’un échantillon de 200 IFA au Royaume-Uni, 93% d’entre eux ne recommanderaient jamais d’investir dans des crypto-monnaies, tandis que 95% ne le feraient pas pour les actions meme.

Les analystes de Vanda Research ont déclaré la semaine dernière que les commerçants de détail avaient investi autant d’argent dans les actions meme au cours des deux dernières semaines qu’ils l’avaient fait au sommet du rallye frénétique de GameStop (GME) en janvier.

Depuis la vente de mars 2020 en raison de l’événement du cygne noir de la pandémie de coronavirus qui a fait s’effondrer les prix de toutes les classes d’actifs, Bitcoin a augmenté de plus de 1 500% tandis que la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie est passée de 135 $ à 1 700 milliards de dollars. milliard.

Et pourtant, les IFA ne veulent pas que leurs clients investissent dans la crypto alors que les banques centrales du monde entier assouplissent leur politique monétaire.

Cette semaine encore, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré que la gestion de 1 400 milliards de dollars d’achats d’obligations d’État serait l’un des plus grands défis de la banque centrale au lendemain de la pandémie. “C’est nettement plus important que le bilan de la Banque d’Angleterre dans le passé”, a-t-il déclaré.

L’inflation britannique a également atteint 2,1% de manière inattendue en mai, au-dessus de l’objectif de la BoE.

Pendant ce temps, environ 91% des IFA ont déclaré qu’ils seraient inquiets si un client souhaitait investir dans l’un ou l’autre type d’actif en raison de la forte volatilité et de l’attention particulière des régulateurs.

Pourtant, un tiers des IFA ont constaté un intérêt accru pour les crypto-monnaies de la part des clients cette année, avec 14% signalant un intérêt plus élevé pour les actions meme, a montré le sondage.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.