93,3% des Espagnols consomment du contenu numérique : c’est ainsi que nos habitudes ont changé avec la pandémie | La technologie

L’ONTSI a publié une étude sur la consommation de contenu numérique et les données montrent clairement l’effet de la pandémie de coronavirus.

Lors de l’évaluation des changements causés par la pandémie de coronavirus, il est nécessaire de souligner comment elle a servi à renforcer certains des mouvements et des tendances qui se profilaient déjà depuis longtemps. L’un des plus grands exemples se trouve dans la numérisation de la société qui a grandi sans cesse et qu’il est devenu universel parmi la population.

À l’ONTSI (Observatoire national de la technologie et de la société), ils ont réalisé une nouvelle étude qui sert à analyser les usages et les attitudes de consommation de contenus numériques dans notre pays. Les conclusions auxquelles ils sont parvenus pointent vers un aspect qui pouvait déjà être prévu bien qu’il n’ait pas encore été complètement analysé : « Le confinement pendant COVID-19 a influencé l’augmentation de l’utilisation de a facilité la familiarisation de la population avec les nouvelles technologies“.

Les données sont claires quant à quelle est l’ampleur de la consommation de contenu numérique et au moins 93,3% affirment qu’ils sont proches de l’un quelconque. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une croissance qui se produit de manière marquée dans tous les segments de la société.

La grande majorité de la population consomme plus de contenu numérique qu’avant la pandémie, mais il existe un segment de la société qui il n’a pas augmenté son utilisation, ou du moins il l’a fait de façon minime : les plus de 75 ans. Parmi eux, 36% affirment ne s’être à aucun moment approchés de ces appareils.

En revanche, les jeunes entre Les 14 et 24 ans prennent une autre direction et 60% déclarent consommer plus qu’avant. Mais il y a un détail important à clarifier, la plus grande augmentation se voit dans celle destinée aux loisirs. Selon l’étude publiée, la consommation de “films, séries, vidéos et documentaires passe de 59,5% à 80,3% actuellement, et la musique numérique est passée de 58,1% de la population à 80″, 1%”.

Cette croissance a été observée dans toutes sortes de secteurs des loisirs et de l’information. Également dans celui qui, jusqu’à présent, rencontrait plus de réticences, le paiement. Films, séries, journaux, magazines, livres électroniques… Peu importe qu’ils soient services gratuits ou payants, dans chacun d’eux une courbe de croissance de la clientèle est observée.

Bien qu’il reste à signaler un point où des différences sont détectées : en général il y a plus de consommation chez les hommes que chez les femmes. Aspect qui déjoue une multitude de circonstances sociales et technologiques et qui est encore plus marqué dans un secteur : les jeux vidéo.

Nous avons enfin une étude qui analyse comment la consommation a évolué en cette période de pandémie en termes numériques. En général, on peut dire que les données affirment ce que l’on pouvait déjà attendre. Reste maintenant à savoir si cette augmentation se maintient ou diminue avec le retour à la normale offert par la vaccination.