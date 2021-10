94% des consommateurs sont enthousiasmés par les achats festifs : rapport

En tête de la liste des courses festives cette année se trouvent les vêtements à 63 %

L’enquête reflète l’essor des achats omnicanaux, en ligne étant le principal mode de découverte. 73 % des consommateurs expriment leur intention d’acheter en ligne, tandis que 66 % et 46 % d’entre eux envisagent également de faire leurs achats dans les centres commerciaux et dans les magasins indépendants, respectivement, selon l’enquête annuelle de la Retailers Association of India (RAI) et de LitmusWorld. Le rapport indique en outre que l’excitation des achats festifs et de la reconnexion avec leurs proches est évidente dans l’enquête de cette année, qui indique que 94% des personnes interrogées sont ravies de faire leurs achats pendant la saison des fêtes en cours, contre 80% l’année dernière.

Les consommateurs ont indiqué un empressement écrasant à faire leurs achats dans l’enquête auprès des consommateurs de cette année, car plus de la moitié des personnes interrogées prévoient de faire leurs achats pour eux-mêmes ainsi que pour leurs proches, a déclaré Kumar Rajagopalan, PDG de la Retailers Association of India (RAI). «Cela est de bon augure pour les commerces de détail et pourrait entraîner un revirement. Les détaillants espèrent que le sentiment positif se poursuivra et espèrent qu’une troisième vague de la pandémie n’éclipsera pas la lueur de Diwali », a-t-il ajouté.

Les vêtements (63%), suivis des appareils électroménagers et électroniques (50%) et des téléphones portables (36%). Les bijoux sont de retour parmi les premières choses à acheter en cette période de fêtes pour 27 % des personnes interrogées cette année, contre seulement 9 % l’an dernier.

«Il y a eu une demande refoulée avec le consommateur indien attendant de célébrer des festivals dans le monde post-pandémique. Cela a déclenché le renouveau d’un sentiment d’achat festif très positif. L’indice a également montré une augmentation significative de la part du portefeuille pour les achats de grande valeur dans toutes les catégories », a souligné Khushaal Talreja, responsable du marketing chez LitmusWorld.

Environ 43% des personnes interrogées sont prêtes à dépenser entre 15 000 et 1 000 000 Rs et 9 % (4 % de plus que l’année dernière 5 %) envisagent des dépenses supérieures à Rs. 1 000 000 pendant la saison des fêtes en cours. Le mode de paiement autre qu’en espèces continue d’être la tendance cette année également, les cartes de crédit (59 %) étant le mode de prédilection, suivies des cartes de débit (51 %) et de l’UPI (40 %). Jusqu’à 21% des personnes interrogées ont indiqué qu’elles opteraient pour l’EMI ou paieraient plus tard lors de leurs achats, indiquant l’émergence d’une nouvelle tendance.

Les médias en ligne et sociaux continuent d’influencer les consommateurs, tandis que les décisions d’achat sont largement basées sur les caractéristiques du produit, suivies de l’expérience et des remises.

Le Festive Shopping Index est une enquête annuelle sur le sentiment des consommateurs réalisée par la Retailers Association of India (RAI) et LitmusWorld. L’enquête initie des conversations avec les consommateurs indiens pour mesurer leur sentiment d’achat pendant la saison des fêtes. L’indice prédit le comportement d’achat prédominant des consommateurs pendant la saison des fêtes, que les détaillants peuvent utiliser comme guide pour devenir plus centrés sur le consommateur pendant le trimestre le plus crucial de l’année.

