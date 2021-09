94% des pionniers du secteur financier affirment que les actifs numériques remplaceront Fiat dans 5 à 10 ans : rapport Deloitte

« La participation à l’ère des actifs numériques n’est pas une option, elle est inévitable », déclare le rapport, car les actifs numériques ont un impact fondamental sur les dépôts et sur les modèles commerciaux actuels des organisations.

Un impressionnant 97% des pionniers de l’industrie des services financiers (FSI) et plus des trois quarts de tous les répondants considèrent la blockchain et les actifs numériques comme un moyen d’obtenir un avantage concurrentiel, rapporte Deloitte 2021 Global Blockchain Survey.

L’enquête a été menée entre fin mars et début avril 2021 afin de mieux comprendre les attitudes et les investissements globaux dans la blockchain et les actifs numériques. Il a interrogé 1 280 cadres supérieurs et praticiens aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine continentale, en Allemagne, au Japon, à Hong Kong, à Singapour, en Afrique du Sud et aux Émirats arabes unis.

Selon l’enquête, près de 80 % des personnes interrogées ont déclaré que les actifs numériques seraient « très/assez importants » pour leurs industries respectives au cours des 24 prochains mois.

“L’impératif commercial d’adopter la blockchain et les actifs numériques augmente sensiblement, car les organisations acceptent de plus en plus que leurs modèles commerciaux actuels sont en jeu”, note le rapport.

Il existe également un consensus parmi les membres du FSI sur le fait que les actifs numériques remplaceront les monnaies fiduciaires au cours des cinq à dix prochaines années, 76% pensant que le basculement aura lieu. Ce nombre grimpe à 94% pour les pionniers du FSI.

Avec l’intérêt croissant des grandes institutions et des particuliers pour l’industrie de la crypto-monnaie, les fonds continuent également d’affluer sur le marché des actifs numériques. Selon Deloitte, “l’impact fondamental sur les dépôts crée une opportunité importante pour les banques et toutes les industries qui détiennent des actifs”.

En tant que tel, près de la moitié (47 %) des répondants à l’enquête FSI ont déclaré que la garde des actifs numériques représentait un rôle « très important » pour les actifs cryptographiques dans leurs organisations respectives, se classant au premier rang. La garde en lieu sûr est également la principale préoccupation concernant la détention ou les transactions dans les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) à 57%.

La conservation est suivie de nouveaux canaux de paiement, de la diversification des investissements/portefeuilles, de l’accès à des plateformes de financement décentralisées et de la tokenisation des actifs en termes de rôle des actifs numériques dans l’organisation ou le projet du répondant.

Environ six répondants sur dix considéraient les obstacles réglementaires comme les plus grands obstacles à l’acceptation des actifs numériques.

Pendant ce temps, près de 70% ont identifié la réglementation de la sécurité des données comme le plus grand besoin de modification et 71% la cybersécurité parmi les plus grands obstacles à l’acceptation des actifs numériques – “suggérant que même les croyants les plus dévoués aux actifs numériques ont des problèmes de sécurité légitimes”.

Néanmoins, il existe un « optimisme partagé » quant aux futures opportunités de revenus provenant des solutions cryptographiques, avec 80% tout à fait ou quelque peu d’accord.

En ce qui concerne la finance décentralisée, 83% des répondants du FSI ont déclaré qu’ils pensaient que les actifs numériques y joueraient un rôle très ou assez important.

En ce qui concerne les types d’actifs numériques qui auront un impact positif significatif sur leurs organisations, 42% ont déclaré des pièces stables ou CBDC, 38% des pièces stables basées sur des algorithmes et 33% des pièces contrôlées par l’entreprise.

« La participation à l’ère des actifs numériques n’est pas une option, elle est inévitable », conclut le rapport en ajoutant : « Les dirigeants n’ont plus qu’à décider comment et quand leurs organisations doivent démarrer – et comment utiliser les actifs numériques et le nouveau service financier mondial. l’infrastructure à leur plus grand avantage. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.