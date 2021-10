94% des riches en Inde se sont fixé de nouveaux objectifs de vie après la pandémie : Enquête

Pour atteindre ces nouveaux objectifs, les riches ont besoin de nouvelles stratégies pour accroître leur patrimoine, ce qui implique souvent des investissements plus proactifs plutôt que de simplement économiser de l’argent.

En Inde, 94% des consommateurs aisés ont réinitialisé leurs objectifs de vie à la suite de la pandémie. Dans le même temps, pour 48% des personnes interrogées, COVID-19 a diminué leur confiance dans leurs finances, les empêchant de prendre les mesures nécessaires pour atteindre leurs nouveaux objectifs, révèle la dernière enquête de Standard Chartered sur les riches (comprenant les nouveaux riches, les riches et fortunés) sur 12 marchés en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et au Royaume-Uni.

Selon le Wealth Expectancy Report 2021, COVID-19 a incité les riches en Inde à se concentrer davantage sur l’avenir lors de la réinitialisation de leurs priorités : près de la moitié (42%) des personnes se sont fixées l’objectif «d’améliorer leur santé», suivi de 39 % de personnes se fixant l’objectif « d’être financièrement préparé aux grands changements de vie (avoir un enfant / déménager à l’étranger) » et 37% « de mettre davantage de côté pour l’avenir de mes enfants (éducation ou soutien financier) ».

Pour atteindre ces nouveaux objectifs, les riches ont besoin de nouvelles stratégies pour accroître leur patrimoine, ce qui implique souvent des investissements plus proactifs plutôt que de simplement économiser de l’argent. Cependant, leur « écart de confiance » actuel a rendu beaucoup de personnes de plus en plus opposées au risque, les empêchant potentiellement de mettre leur argent au travail en investissant ou en utilisant des outils numériques qui simplifient la gestion de patrimoine.

Le « fossé de confiance » est plus grand pour les riches émergents

Les riches émergents ont subi une perte de confiance disproportionnée, la moitié (50 pour cent) déclarant moins confiance contre 41 pour cent des personnes fortunées (HNW). Cela signifie que ceux qui sont plus bas dans l’éventail des richesses, qui établissent toujours leurs finances, risquent de perdre davantage s’ils n’ont pas le soutien nécessaire pour reconstruire leur confiance.

Pour les riches de tous les horizons en Inde, les trois obstacles les plus courants à la poursuite de leurs objectifs financiers étaient « la volatilité des marchés financiers » (30 %), « l’insuffisance d’informations sur des opportunités d’investissement spécifiques » (28 %) et « les difficultés à modifier les stratégies d’investissement» (28 pour cent).

La retraite est en danger

Un démarrage tardif de la planification de la retraite, combiné au manque de confiance induit par la pandémie, laisse une proportion importante de consommateurs aisés à risque de manquer à leur retraite. L’enquête a révélé que 33 pour cent des personnes interrogées qui ne sont pas encore à la retraite n’ont pas commencé à épargner pour leur retraite, alors que 43 pour cent des riches en Inde prévoient de dépendre des revenus de placement à la retraite. Parallèlement, 54 % prévoient prendre leur retraite avant l’âge de 65 ans et au cours des 18 derniers mois, 20 % se sont fixé comme nouvel objectif financier de prendre une retraite anticipée. Cela montre une déconnexion entre les actions actuelles et les attentes futures, si un écart de confiance les empêche d’investir.

Une approche proactive peut aider les riches à reprendre le contrôle

À l’échelle mondiale, presque tous (94 pour cent) des investisseurs qui ont essayé plus de cinq nouveaux investissements ou stratégies d’investissement ont déclaré être satisfaits de leurs finances. Qu’il s’agisse de diversifier dans de nouvelles classes d’actifs, de nouvelles stratégies d’investissement pour rééquilibrer leurs portefeuilles ou d’explorer l’investissement durable, l’enquête a révélé que les investisseurs plus actifs sont plus satisfaits de leurs finances. Vingt-sept pour cent des investisseurs ont déclaré qu’ils « ont poursuivi de nouvelles stratégies pour tirer le meilleur parti du marché boursier (par exemple, les transactions à court terme) », suivis par « ont investi sur les marchés privés (par exemple, le capital-investissement, la dette privée) » (27 % ).

En Inde, presque tous (99 %) de ceux qui ont pris au moins cinq mesures liées à leurs finances au cours de la dernière année sont satisfaits de leur portefeuille d’investissement.

Commentant la même chose, Samrat Khosla, directeur général et chef de la richesse, Standard Chartered Bank, Inde, a déclaré : « Le rapport révèle que près de la moitié des personnes interrogées se sentent moins confiantes quant à leurs finances malgré avoir pris des année. L’assistance professionnelle peut aider les consommateurs à remédier à ce manque de confiance. Nous nous engageons à aider les clients à combler cet écart et à réaliser leurs objectifs de vie financière en leur fournissant les bons produits, outils et informations adaptés à leurs besoins en matière de patrimoine.

Nakul Jain, directeur général, Clients aisés et dépôts, Standard Chartered Bank, Inde, a déclaré : « La récente pandémie a bouleversé le sentiment de sécurité des personnes, non seulement en ce qui concerne le bien-être physique mais également le bien-être financier. Les riches réévaluent leurs priorités, et nous espérons que ce rapport sensibilise à certains des changements de comportement dont les investisseurs aisés doivent être conscients et aux mesures nécessaires à prendre. Il est clairement nécessaire d’avoir une stratégie d’investissement proactive ciblée tout en équilibrant les risques. »

