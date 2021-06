97% des grains libres sous PMGKAY levés par les états

Un projet pilote sur « l’enrichissement du riz » est actuellement mis en œuvre dans l’Andhra Pradesh, le Gujarat, le Maharashtra, le Tamil Nadu, le Chhattisgarh et l’Uttar Pradesh et les bénéficiaires de la NFSA reçoivent ces céréales.

Les États ont levé 97% des céréales allouées dans le cadre du Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) pour mai et juin d’ici lundi, selon le ministère de l’Alimentation et de la distribution publique de l’Union. Dans le cadre de ce programme, le Centre fournit des céréales alimentaires gratuites à tous les 80 crores bénéficiaires en vertu de la Loi nationale sur la sécurité alimentaire (NFSA) en plus de leur droit régulier à 5 kg par personne et par mois.

Les coûts du programme de mai à juin ont été fixés à 26 602 crores de roupies si l’allocation totale de 80 lakh tonne est levée. Jusqu’à présent, près de 97% des céréales allouées ont été levés, a déclaré le ministère de l’Alimentation dans un communiqué. L’Uttar Pradesh, le Bihar, le Madhya Pradesh, le Maharashtra et le Rajasthan font partie des 13 États et territoires de l’Union qui doivent encore lever l’intégralité des céréales vivrières qui leur sont allouées

Le Cabinet a approuvé la semaine dernière la prolongation de la distribution gratuite de céréales alimentaires dans le cadre du PMGKAY pour cinq mois supplémentaires jusqu’à fin novembre. Le programme entraînerait désormais une dépense totale d’environ Rs 94 000 crore pour la période de sept mois.

Sur les 204 tonnes lakh de céréales nécessaires à la distribution entre juillet et novembre, le Centre a alloué environ 199 tonnes lakh. La levée du quota de juillet-novembre a commencé par huit États – Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Kerala, Odisha, Telangana et Tripura et plus d’un lakh tonne de céréales alimentaires ont été levées au 28 juin.

Pas moins de 23 États et territoires de l’Union, dont l’Andhra Pradesh, le Chhattisgarh, Delhi, le Gujarat, le Jharkhand, le Karnataka, le Kerala, le Pendjab, le Tamil Nadu, le Telangana et le Bengale occidental, ont levé leur allocation complète pour mai-juin. Food Corporation of India (FCI) transporte des céréales vivrières dans tout le pays pour assurer un approvisionnement régulier, car un total de 2 608 râteaux à céréales alimentaires ont été chargés en moyenne de 45 râteaux par jour depuis le 1er mai.

Les stocks du pool central maintenus par la FCI contiennent 591 lakh tonne de blé et 295 lakh tonne de riz, a indiqué le ministère de l’Alimentation.

Pendant ce temps, le ministère de l’Alimentation a également décidé d’accélérer l’enrichissement du riz en facilitant l’augmentation de la capacité de 15 000 tonnes actuellement à 3,5 lakh tonne. Un programme a été lancé pour inciter et sensibiliser les riziers. Le ministère a demandé aux gouvernements des États de mettre en relation les rizeries et les banques en ce qui concerne diverses dispositions du paquet Atma Nirbhar Bharat pour le secteur des MPME, car il n’existe actuellement aucun programme distinct pour eux.

L’enrichissement du riz est une stratégie rentable et complémentaire pour augmenter la teneur en vitamines et minéraux dans les régimes alimentaires et une étape vers la sécurité nutritionnelle et pour lutter contre l’anémie et la malnutrition dans le pays. En Inde, 58,5 % des jeunes enfants âgés de 6 mois à 5 ans, 53 % des femmes en âge de procréer et 22,7 % de tous les hommes âgés de 15 à 49 ans souffrent d’anémie.

Niti Aayog avait précédemment recommandé l’enrichissement obligatoire des aliments de base et l’incorporation de céréales alimentaires enrichies dans les programmes gouvernementaux dans le cadre de la NFSA, de l’ICDS et du Mid-day Meal Scheme (MDM). Le régulateur de la sécurité alimentaire Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) a également proposé au Département des dépenses de rendre obligatoire l’enrichissement du riz à partir du 1er janvier 2024.

