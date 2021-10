184 seconda maglia chelsea JeanIb

Le incredibili prestazioni di Sancho in questa stagione hanno attirato l’interesse anche del Chelsea e del Liverpool, capolista della Premier League

Tuttavia, l’amministratore delegato del Dortmund, Cramer, ha suggerito che i club dovranno ora essere più ‘flessibili’ nella negoziazione delle commissioni di trasferimento, il che potrebbe costringere il club ad abbassare il prezzo richiesto per il nazionale inglese

Uno dei principali punti critici è stata la quota astronomica di 120 milioni di sterline che la Bundesliga richiede per Sancho, soprattutto data l’incertezza finanziaria provocata dalla pandemia di Covid-19 maglia liverpool

L’ala ha segnato 17 gol in tutte le competizioni per il Dortmund in questa stagione e l’ex centrocampista dello United Owen Hargreaves crede che la stella inglese potrebbe persino vincere il Pallone d’Oro all’Old Trafford lazio nuova maglia

Lo United è stato fortemente legato a una mossa per l’ala 20enne, che secondo quanto riferito è entusiasta di un ritorno in Premier League

Il dirigente del Borussia Dortmund Carsten Cramer ritiene che le valutazioni dei trasferimenti dei giocatori potrebbero diminuire a causa della crisi del coronavirus, offrendo al Manchester United un potenziale impulso nella ricerca del principale obiettivo estivo Jadon Sancho

