97e anniversaire de naissance d’Atal Bihari Vajpayee aujourd’hui: le PM Modi et d’autres dirigeants rendent hommage au fidèle du BJP

De hauts responsables politiques transcendant les lignes de parti ont rendu hommage à l’ancien Premier ministre Atal Bihar Vajpayee.

Aujourd’hui, c’est le 97e anniversaire de naissance de l’ancien Premier ministre et pilier du BJP Atal Bihari Vajpayee. Né à Gwalior en 1924, Vajpayee a été le visage du BJP pendant des décennies et a été le premier Premier ministre non membre du Congrès à avoir exercé un mandat complet. A cette occasion, les dirigeants politiques de tous les partis lui ont rendu hommage. Rendant hommage à Vajpayee, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré : « Se souvenir d’Atal Ji sur son Jayanti. Nous sommes inspirés par son riche service à la nation. Il a consacré sa vie à rendre l’Inde forte et développée. Ses initiatives de développement ont eu un impact positif sur des millions d’Indiens.

Le vice-président M Venkaiah Naidu a déclaré : « Aujourd’hui est l’anniversaire du vénérable Atal ji, la nation se souvient de son anniversaire comme étant la Journée de la bonne gouvernance. Atal ji a été le pionnier de la révolution des communications et de la connectivité routière dans le pays. La bonne gouvernance consiste à rendre l’administration significative, accessible et accessible au grand public au niveau local. Pour relier les villages au courant dominant du développement, le but de la bonne gouvernance est d’amener l’administration dans les villages dans la langue des gens ordinaires. »

L’ancien Premier ministre et leader du JDS HD Devegowda a déclaré : « Hommages respectueux à l’ancien Premier ministre Sri Atal Bihari Vajpayee à l’occasion de son 97e anniversaire de naissance. C’était un homme d’État et un ami très cher. Ses contributions à l’Inde moderne resteront toujours dans les mémoires.

Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a rendu hommage vendredi à l’ancien Premier ministre Atal Bihari Vajpayee à l’occasion de son anniversaire de naissance. « Un porte-drapeau fort des excellentes traditions de la démocratie indienne, un visionnaire, un orateur brillant, un grand homme d’État, la figure paternelle du BJP, je m’incline devant ‘Bharat Ratna’ Atal Bihari Vajpayee ji à l’occasion de son anniversaire de naissance. Votre vie de sage est une inspiration pour nous tous », a déclaré CM Adityanath en hindi.

« Humbles hommages à l’ancien Premier ministre indien, #AtalBihariVajpayee à l’occasion de son anniversaire de naissance. Atal ji était un grand visionnaire, un parlementaire exceptionnel et un homme d’État distingué, dont la personnalité aux multiples facettes continue d’inspirer des générations », a déclaré Odisha CM Naveen Patnaik.

Chhattisgarh CM et le haut dirigeant du Congrès, Bhupesh Baghel, ont déclaré : « Puissant orateur et poète, l’ancien Premier ministre Bharat Ratna Late. Salutations à l’occasion de l’anniversaire de naissance d’Atal Bihari Vajpayee ji. On se souviendra toujours de lui pour son intégrité politique et personnelle, sa personnalité digne. »

Rajasthan CM Ashok Gehlot a déclaré: « Mes humbles hommages à l’ancien Premier ministre Shri Atal Bihari Vajpayee ji à l’occasion de son anniversaire de naissance aujourd’hui. »

Le chef de Delhi CM et AAP, Arvind Kejriwal, a déclaré : « Hommage à l’ancien Premier ministre Shri Atal Bihari Vajpayee ji à l’occasion de son anniversaire de naissance.

Le président de Shiromani Akali Dal, Sukhbir Singh Badal, a déclaré : « Un hommage respectueux à l’ancien Premier ministre Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ji à l’occasion de son anniversaire de naissance. Respecté dans tous les partis, il était un leader accompli et un grand être humain dont la vie et les valeurs continueront d’inspirer les masses.

