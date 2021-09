98% des exportateurs bénéficiant d’incitations à l’exportation d’une valeur de Rs 56 027 crore appartiennent à la catégorie MPME: Govt

Les exportateurs du secteur des services dans les segments du voyage, du tourisme et de l’hôtellerie pourraient prétendre aux avantages SEIS pour l’exercice 20 pour lesquels 2 061 crores de roupies ont été provisionnés.

Commerce, importation et exportation pour les MPME : Le gouvernement a annoncé jeudi qu’il libérerait 56 027 crores de roupies au cours de l’exercice en cours contre les incitations à l’exportation en attente en raison de plus de 45 000 exportateurs, dont environ 98% étaient de petits exportateurs de la catégorie MPME. Les incitations dues aux exportateurs appartenaient à différents programmes de promotion des exportations tels que MEIS, SEIS, RoSL, RoSCTL, d’autres programmes basés sur des certificats relatifs à des politiques antérieures et le soutien aux remises pour les programmes RoDTEP et RoSCTL pour les exportations effectuées au cours du 4e trimestre de l’exercice 21.

Fournissant une ventilation des incitations dues, le gouvernement a déclaré que Rs 56 027 crores d’arriérés sont destinés à différents programmes de promotion des exportations et de remise tels que MEIS (Rs 33 010 crore), SEIS (Rs 10 002 crore), RoSCTL (Rs 5 286 crore), RoSL ( Rs 330 crore), RoDTEP (Rs 2 568 crore) et d’autres programmes hérités tels que Target Plus (Rs 4 831 crore), etc. pour le programme RoSCTL déjà annoncé pour les exportations effectuées cette année, c’est-à-dire FY22 », indique un communiqué officiel.

Les exportations de marchandises de l’Inde pour la période avril-août 2021 s’élevaient à près de 164 milliards de dollars, en hausse de 67% par rapport à 2020-21 et de 23% par rapport aux exportations de marchandises de 2019-2020, ajoute le communiqué. Pour les exportations de marchandises, tous les secteurs couverts par le MEIS, y compris les produits pharmaceutiques, la sidérurgie, l’ingénierie, les produits chimiques, la pêche, l’agriculture et les secteurs connexes, l’automobile et les composants automobiles pourraient prétendre à des avantages pour les exportations effectuées au cours des années précédentes. Le gouvernement a également déclaré que les exportateurs du secteur des services dans les segments du voyage, du tourisme et de l’hôtellerie pourraient prétendre aux avantages SEIS pour l’exercice 20 pour lesquels 2 061 crores de roupies ont été provisionnés.

Selon une étude récente de PayPal, l’augmentation de l’adoption du commerce électronique et des paiements numériques en raison de la pandémie, qui a également permis un commerce transfrontalier transparent, a représenté une opportunité d’exportation de 526 milliards de dollars pour les petites entreprises. Sur ce total, près de 60 pour cent des articles exportés étaient des marchandises qui représentaient un marché d’une valeur de 313 milliards de dollars pour les artisans indiens locaux de produits tribaux, d’artisanat ou de petits exportateurs de pierres précieuses et de bijoux. Certains des secteurs les plus performants étaient les pierres précieuses et les bijoux, les vêtements de confection, les produits en cuir, l’électronique et l’artisanat, totalisant 60 milliards de dollars, soit près de 19% des exportations totales de marchandises, selon le rapport sur le commerce transfrontalier 2021 de PayPal.

