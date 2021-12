99¢ Amazon Smart Plug, tests COVID-19, plus

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Nous espérons que tout le monde a passé un bon Noël si vous le célébrez. Nous espérons également que vous êtes tous restés aussi en sécurité que possible. Malheureusement, tous ces rassemblements à l’époque où nous vivons ne peuvent signifier qu’une seule chose. De nombreuses personnes auront besoin de tests COVID-19 dans les prochains jours, mais les kits de test à domicile sont toujours impossibles à trouver dans les magasins de la plupart des pays.

Heureusement pour vous, . Deals est là pour vous aider !

Aussi choquant que cela puisse être, Amazon a des tests rapides COVID-19 en stock en ce moment et prêts à être expédiés rapidement. Encore plus choquant est le fait que 2 packs du test rapide COVID-19 le plus populaire d’Amazon sont en vente avec une remise massive de 39%!

Les autres bonnes affaires du dimanche incluent AirPods Pro avec une remise massive de 70 $, Amazon #1 des oreillers de lit les plus vendus en vente pour seulement 15 $ chacun, et plus. De plus, en plus de tout cela, il y a une offre folle qui vous rapporte 25 $ Prise intelligente Amazon pour seulement 99 ! Inutile de dire que des restrictions s’appliquent et que vous pouvez en savoir plus ici.

Vous trouverez ici les 10 meilleures offres du jour.

Découvrez toutes les meilleures affaires du jour ci-dessous.

On/Go at-Home COVID-19 Rapid Antigen Self-Test, 2 tests par paquet, résultats du test en 10 minutes, F… Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 24,49 $ Vous économisez : 15,50 $ (39%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Nouveaux Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 179,99 $ Vous économisez : 69,01 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Breatheze KN95 Masque facial fabriqué aux États-Unis Masques jetables Masque facial respirant Kn95 Masque blanc… Prix:$14.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple Watch SE (GPS, 40 mm) – Boîtier en aluminium gris sidéral avec bracelet sport minuit Prix catalogue : 279,00 $ Prix : 239,99 $ Vous économisez : 39,01 $ (14 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Beckham Hotel Collection Oreillers de lit pour dormir – Grand lit, lot de 2 – Gel rafraîchissant, de luxe… Prix : 49,99 $ (25,00 $ / pièce) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Google Nest Thermostat – Thermostat intelligent pour la maison – Thermostat Wifi programmable – Neige Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 99,98 $ Vous économisez : 30,01 $ (23%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Wyze Cam Spotlight, caméra de sécurité Wyze Cam v3 avec kit de projecteur, caméra de sécurité HD 1080p avec… Prix catalogue : 52,96 $ Prix : 49,96 $ Vous économisez : 3,00 $ (6%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Aspirateur vertical BISSELL MultiClean Allergen Pet Slim avec système scellé par filtre HEPA, 31269 Prix catalogue : 216,29 $ Prix : 149,99 $ Vous économisez : 66,30 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Carte mémoire SanDisk 400 Go Ultra microSDXC UHS-I avec adaptateur – 120 Mo/s, C10, U1, Full HD, A1, M… Prix catalogue : 69,99 $ Prix : 38,99 $ Vous économisez : 31,00 $ (44 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Amazon Smart Plug, fonctionne avec Alexa – Un appareil certifié pour les humains Prix catalogue : 24,99 $ Prix : 0,99 $ Vous économisez : 24,00 $ (96 %) Acheter maintenantCode promo : PLUG Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres en ligne!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.