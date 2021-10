13/10/2021 à 11h28 CEST

Les débuts tant attendus des nouveaux Los Angeles Lakers « Big 3 », formés par l’attaquant James Lebron, le pivot Anthony Davis et le socle Russell Westbrook, s’est produit hier soir au Staples Center avec une perte qu’ils ont subie contre les Golden State Warriors décimés.

Mais malgré la défaite, le simple fait de voir les trois étoiles ensemble a causé l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, Il a reconnu que c’était quelque chose de « fascinant » car il s’agissait de trois joueurs qui ont tout réalisé en NBA.

« Je ne doute pas que ce sera une grande attraction de les voir tout au long de la saison régulière », a-t-il déclaré. Kerr. « Maintenant, nous devrons voir comment ils fonctionnent en compétition, c’est ce qui compte. »

A l’heure actuelle, les trois réunis à la fin des trois premiers quart-temps, avaient déjà à leur actif plus de 10 points chacun.

Kerr se souvenait d’avoir été analyste à la télévision quand James rejoint son premier « Big 3 », à Miami, avec l’escorte Dwyane Wade et le pivot Chris Bosh en 2010 et qu’au fur et à mesure qu’ils se connaissaient, ils jouaient mieux.

Le Heat a perdu la finale de la NBA lors de la première année du « Big 3 », mais a ensuite remporté les deux suivantes.

« En général, cela prend du temps », a-t-il déclaré. Kerr. « Ce sera très différent à la fin de l’année qu’aujourd’hui. »

Davis marqué 20 points en 30 minutes; James ajouté 17 en 26 minutes; et Westbrook Il a réalisé un double-double de 10 points, 10 rebonds et six passes décisives en plus de 28 minutes d’action.

Mais James et Westbrook ils ont également ajouté 11 revirements.

« C’est à prévoir dès le début, lorsque les joueurs apprennent à se connaître », a déclaré l’entraîneur des Lakers, Frank Vogel. « Nous travaillons pour être en phase avec ces choses, mais c’est la première fois qu’ils jouent ensemble. Donc, je suis plus préoccupé par la connexion défensive. »

Westbrook Je n’étais pas prêt à prédire combien de temps je m’attendais à ce qu’il le fasse, James et Davis ils s’adapteront pleinement à jouer ensemble.

« Je sais que c’est une question que tout le monde se pose. Personne n’a de vraie réponse à cela. Nous jouerons comme n’importe quelle autre équipe et ensuite nous la résoudrons », a-t-il analysé. Westbrook. « Nous n’avons pas besoin de le résoudre … tant que c’est le premier match.

Westbrook Il a souligné: « Nous avons un objectif en tête et c’est de gagner un championnat. Donc, pendant la saison, il y aura de grands moments, d’autres moins bons. Il y aura de l’adversité. Tant que nous sommes ensemble sur la même page, c’est tout c’est important. »

La même évaluation faite James, qui demandait à chacun d’être « patient ».

« Il nous faudra une minute pour devenir l’équipe que nous savons être capables d’être. Il s’agit donc de travailler tout au long du processus, d’être patient avec le processus, de comprendre que nous allons avoir des moments frustrants », a-t-il déclaré. James. « Russel Il a toujours été un leader de la ligue en termes de rythme, donc nous voulons monter et descendre, mais nous voulons être intelligents en même temps et ne pas retourner la balle comme nous l’avons fait. C’est apprendre les uns des autres. »

Alors que le « Big Three » des Lakers a fait ses débuts, Kerr a donné du repos aux stars des Warriors, emmenés par le meneur Stephen Curry et la puissance en avant Draymond verttandis que l’escorte Klay Thompson Il ne s’est pas encore remis d’une opération du tendon d’Achille droit.

Mais les Warriors qui sont entrés sur le terrain étaient pleins d’énergie à l’occasion de jouer contre l’équipe des Lakers et lors d’une répétition générale avec la plupart de leurs stars vétérans.

L’escorte Jordan poole, qui s’est avéré être la grande révélation de la pré-saison avec Golden State, a marqué 18 points et terminé en tête.

La base Damion Lee et les gouttières Otto Porter Jr. ils l’ont soutenu avec 16 points chacun sur une liste de six joueurs qui avaient des numéros à deux chiffres.

L’attaquant mexicain américain Juan Toscano-Anderson Il a commencé et joué 20 minutes au cours desquelles il a contribué deux points après avoir marqué 1 des 3 tirs du terrain, il a raté les deux tentatives de trois points qu’il a faites, ainsi que les deux lancers personnels.

Toscane-Anderson il a capturé trois rebonds défensifs, donné trois passes décisives, récupéré un ballon, perdu trois, bloqué et commis deux fautes personnelles.

Les Warriors et les Lakers se retrouveront mardi prochain lors de la soirée d’ouverture de la saison régulière, sur la même scène du Staples Center.