Ethereum Classique (ETC)

99% des crypto-monnaies sont « trop chères » selon Barry Silbert de DCG, mais ETC n’en fait pas partie

Digital Currency Group, la société mère du plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde, Grayscale Investments, a annoncé cette semaine qu’elle achèterait pour 50 millions de dollars d’actions de Grayscale Ethereum Classic Trust (ETCG).

La société utilisera ses liquidités pour financer l’achat qui sera effectué sur le marché libre.

Cette annonce est intervenue après que le PDG de DCG, Barry Silbert, a déclaré au début de la semaine dernière que “99 % (des cryptos) sont trop chers”.

Ce commentaire a été fait après qu’il ait expliqué son raisonnement pour lequel il a longtemps utilisé VIX en préparation du feu d’artifice de macro. Il a dit à l’époque,

« Aucune idée de ce qui sera l’étincelle, d’où la couverture contre la volatilité. mais les prix des denrées alimentaires, les prix du pétrole, la complaisance des investisseurs, les excès spéculatifs, le manque de confiance dans la Fed, la normalisation des taux d’intérêt, les actions meme, les cryptos surévalués, etc., sont tous dans mon esprit.

Maintenant, il a annoncé que sa société achetait les actions d’un altcoin, Ethereum Classic (ETC), qui est le hard fork de la deuxième plus grande crypto-monnaie Ethereum et a été attaqué à 51% à plusieurs reprises.

Avec une capitalisation boursière de 5,1 milliards de dollars, ETC est actuellement le 20e plus grand commerce de crypto à 37,51 $, en baisse de 77,5% par rapport à son sommet historique supérieur à 167 $ début mai.

ETCG, quant à lui, se négocie avec une décote de 33%, la même que GBTC et ETHE. Les niveaux de gris ont actuellement un total de 12.35M ETC avec. BTC -9,11% Bitcoin / USD BTCUSD 29 701,72 $

-2 705,83 $-9,11% Volume 48,7 b Changement -2 705,83 $ Ouvert 29 701,72 $ Circulation 18,74 m Capitalisation boursière 556,63 b 4 min 99% des crypto-monnaies sont « surévaluées » par Barry Silbert de DCG, mais ETC n’est pas l’un d’entre eux 23 min Les transactions Bitcoin continuent de baisser Depuis janvier ; Ils sont maintenant aussi rares que Crypto Winter 1 h Trois semaines consécutives de sorties de bitcoins marquent la plus longue course d’ours depuis février 2018 ETH -10,45% Ethereum / USD ETHUSD 1 765,44 $

-184,49 $-10,45% Volume 31,77 b Changement -184,49 $ Ouvert 1 765,44 $ En circulation 116,39 m Capitalisation boursière 205,49 b 4 min 99% des crypto-monnaies sont « surévaluées » par Barry Silbert de DCG, mais ETC n’est pas l’un d’entre eux 1 h Trois semaines consécutives de Bitcoin Les sorties marquent la plus longue course à la baisse depuis février 2018 23 h Aucune entrée majeure pour le moment, mais les sorties de fonds Bitcoin se sont arrêtées pour le moment, ETH Holdings est «assez stable»

La semaine dernière encore, Grayscale a ajouté 13 jetons, dont Bancor, Curve, Polygon et 0x, à la liste des pièces envisagées pour les produits d’investissement, la plupart appartenant au secteur de la finance décentralisée (DeFi). BNT -11,91% Bancor / USD BNTUSD 2,76 $

-0,33 $-11,91 % Volume 111,39 m Variation -0,33 $ Ouvert 2,76 $ Circulation 214,59 m Capitalisation boursière 592,13 m 4 min 99% des crypto-monnaies sont « surévaluées » par Barry Silbert de DCG, mais ETC n’est pas l’un d’entre eux 1 w Les institutions financières « devraient être Préoccupé par la concurrence des entreprises de crypto / DeFi: Mark Cuban 1 mon échange de crypto-monnaie ShapeShift révèle une fonctionnalité d’atténuation des frais de gaz avec FOX Token Rewards CRV -20,35% Courbe DAO Token / USD CRVUSD 1,29 $

-0,26-20,35% Volume 157,18 m Variation -0,26 $ Ouvert 1,29 $ Circulation 356,98 m Capitalisation boursière 458,96 m 4 min 99% des crypto-monnaies sont « surévaluées » par Barry Silbert de DCG, mais ETC n’est pas l’un d’entre eux 4 j Le réseau Kyber sera lancé le Polygon avec un programme d’extraction de liquidités de 30 millions de dollars La courbe du protocole DeFi 4 d propose de faire respecter les droits de propriété intellectuelle contre les contrevenants, y compris Saddle Finance MATIC -19,23% Polygon / USD MATIC1,01 USD

-0,19 $-19,23% Volume 1,8 b Changement -0,19 $ Ouvert 1,01 $ Circulation 6,29 b Capitalisation boursière 6,36 b 4 min 99% des crypto-monnaies sont « surévaluées » par Barry Silbert de DCG, mais ETC n’en fait pas partie 43 min malgré l’effondrement de 72% depuis Le pic SNL d’Elon Musk, DOGE est toujours la pièce la plus performante de 2021 Le projet d’interopérabilité 4 jours Ren s’intègre à Solana et ajoute un pont direct pour Bitcoin ZRX -21,74% 0x / USD ZRX0,52 USD

-0,11-21,74% Volume 78,55 m Variation -0,11 $ Ouvert 0,52 $ Circulation 845,23 m Capitalisation boursière 439,38 m 4 min 99% des crypto-monnaies sont « surévaluées » par Barry Silbert de DCG, mais ETC n’est pas l’un d’entre eux 1 w polygone et 0x s’associent pour consacrer 10,5 millions de dollars à l’attraction de nouveaux utilisateurs et développeurs 3 w DEX Aggregator, 0x (ZRX), s’étend à Multi-chain Scaling Solution Polygon (MATIC)

Avec cette mise à jour, Grayscale envisage désormais un total de 31 pièces. Mais tous ne seront pas transformés en produits d’investissement qui nécessitent une procédure régulière importante et seraient soumis à des accords de conservation et à des considérations réglementaires.

Ethereum Classique/USD ETCUSD

33.9093-$7.40-21.81%

Volume 2,49 bVariation -7,40 $Ouverture 33,9093 $En circulation 116,31 mMarket CAP 3,94 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.