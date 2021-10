992 seconda maglia ajax Adolph slava.lesnichev@mail.ru:pop.mail.ru:995:slava.lesnichev@mail.ru:i1MRoBtpyS2):1

313 magliette manchester united LinTob

La reazione dei giocatori è variata dallo scherzo all’incredulità e allo scetticismo, con la squadra che non riesce a capire come il club possa essere coinvolto in così tanti problemi e fuori dal campo e scandali che hanno un impatto indirettamente sulla preparazione dei giocatori in vista di una serie chiave di partite con El Clásico e Champions League all’orizzonte

La squadra è ansiosa di ottenere risposte e tutto fa pensare che Bartomeu sia pronto a offrire una spiegazione alla sua squadra

Le ricadute dell'ultimo scandalo per scuotere l'FC Barcelona che coinvolge il club, presumibilmente assumendo una società di 'influencer' dei social media, non ha mancato di suscitare interesse da parte della prima squadra

Dal tentativo fallito di ingaggiare Neymar la scorsa estate, al mancato rafforzamento della squadra nel mercato invernale nonostante la partenza di tre giocatori, al modo in cui è stato gestito il licenziamento di Ernesto Valverde, al rifiuto di Xavi Hernández di assumere il ruolo di allenatore, l’intervista di Abidal a Sport dove ha parlato del livello di intensità della squadra sotto Valverde e ora della storia relativa all’assunzione di una società di social media per ingraziarsi il consiglio online per l’attuale consiglio, il club ha colpito i titoli dei giornali per le ragioni sbagliate

Secondo il quotidiano sportivo catalano ‘Mundo Deportivo’, il presidente del Barça Bartomeu incontrerà direttamente Messi e Piqué nel tentativo di offrire una spiegazione dietro l’ultimo scandalo che ha sconvolto il club della Liga AS ha appreso che il gruppo di chat WhatsApp della prima squadra era impegnato ieri sera a seguito della notizia dell’ultima ora che faceva riferimento a due giocatori attualmente attivi come Leo Messi e Gerard Piqué

